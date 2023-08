Guerre en Ukraine : La contre-offensive contre la Russie n'a donné que de faibles résultats au cours des deux premiers mois.

il y a une heure

La guerre en Ukraine a atteint un point critique. La suite des événements pourrait décider de l'avenir du pays et affecter la sécurité de l'Europe.

Mais cet été, l'Ukraine, avec l'aide de milliards de livres d'équipement militaire occidental, est passée à l'attaque, tentant d'expulser les Russes des territoires qu'ils avaient conquis dans l'est et le sud du pays.

Deux mois après le début de cette contre-offensive, et alors que le temps presse avant l'arrivée de l'hiver, les troupes ukrainiennes font-elles de réels progrès ?

En collaboration avec BBC Verify, nous avons analysé des vidéos des combats et interrogé des experts pour tenter de répondre à cette question.

Un coup d'œil sur une carte à grande échelle de l'est et du sud de l'Ukraine montre que peu de choses ont changé au cours des deux mois qui ont suivi le début de la contre-offensive.

La Russie occupe toujours près d'un cinquième du territoire ukrainien, y compris les villes de Donetsk, à l'est, et de Marioupol, dont elle s'est emparée après des mois de siège, et ses forces sont bien retranchées.