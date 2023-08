Hausse des températures : Voici l'ultime question à se poser lorsqu'il s'agit de choisir une tenue vestimentaire

il y a 32 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les vêtements que nous portons jouent un rôle essentiel dans la manière dont nous restons au frais.

Des chercheurs ont découvert qu'en portant des vêtements appropriés, il est possible d'augmenter la température de l'air conditionné de 2 °C, ce qui, à long terme, permettrait de réaliser des économies d'énergie considérables, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

Que faut-il donc porter pour rester au frais ?

Couleur et design

En ce qui concerne les couleurs, la plupart des gens portent du blanc en été, car le blanc reflète les rayons du soleil, au lieu d'absorber la lumière comme le fait le noir.

Toutefois, cette théorie devient un peu plus complexe lorsque l'on commence à parler de l'épaisseur et de la coupe des vêtements, car la chaleur ne vient pas seulement du soleil, elle vient aussi de notre corps. En effet, la chaleur ne provient pas seulement du soleil, mais aussi de notre corps. Lorsque la chaleur de notre corps touche les vêtements blancs, elle est réfléchie.

Aussi sur BBC Afrique:

En 1980, une étude portant sur les raisons pour lesquelles les Bédouins - un peuple autochtone semi-nomade qui habite les régions désertiques de la péninsule arabique, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord - portent des robes noires dans le désert, a révélé que l'exposition à la chaleur était la même, que les membres de la tribu portent des robes noires ou blanches.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il n'est pas toujours possible de porter les vêtements les plus adaptés à la chaleur, mais un foulard humide autour de la tête ou du cou peut être utile.

Les tissus noirs sont de meilleurs radiateurs de chaleur, c'est-à-dire qu'ils absorbent la chaleur émanant du corps, ce qui peut également jouer un rôle dans le refroidissement du corps. Le secret des Bédouins consiste à porter des vêtements noirs amples, surtout s'il y a du vent. Les vêtements noirs amples réchauffent l'espace entre le tissu et la peau, ce qui favorise un courant d'air ascendant - comme une cheminée - et procure une sensation de fraîcheur.

"La quantité de chaleur gagnée par un Bédouin exposé à la chaleur du désert est la même, qu'il porte une robe noire ou une robe blanche", note l'étude. "La chaleur supplémentaire absorbée par la robe noire a été perdue avant d'atteindre la peau.

L'ajustement des vêtements est donc plus important que leur couleur. Toutefois, si vous devez porter des vêtements moulants, optez pour le blanc. Les tissus texturés, tels que le seersucker ou le piqué, un tissu souvent utilisé pour les polos de sport, aident également à soulever les vêtements de votre peau, plutôt que de rester serrés et ajustés.

La matière compte

"Le choix du tissu est crucial", explique Heather Newberger, styliste et rédactrice de mode. "Si vous portez une combinaison en jean surdimensionnée, vous vous sentirez bien plus sexy que votre amie dans une tenue plus étroite en gaze ou en mousseline de soie.

En ce qui concerne la coupe, les tissus légers tels que le coton et la soie sont généralement plus amples que les tricots. C'est particulièrement important par temps humide - en cas de chaleur sèche, l'évacuation de la transpiration peut suffire car celle-ci est absorbée par le corps et s'évapore sous l'effet de la chaleur. Lorsqu'il fait humide et chaud, l'air qui vous entoure est déjà saturé de vapeur d'eau, ce qui signifie que la sueur que vos vêtements viennent d'absorber n'a nulle part où aller.

"En ce qui concerne les vêtements, il est préférable d'utiliser un matériau qui laisse passer la vapeur d'eau afin de ne pas bloquer l'évaporation de la sueur", explique Rhett Allain, professeur agrégé de physique à la Southeastern Louisiana University. "C'est le cas de certains matériaux récents utilisés pour le sport. Le coton n'est pas très performant dans ce domaine".

Tous les textiles piègent dans une certaine mesure le rayonnement infrarouge émis par le corps, ce qui contribue à nous garder au chaud par temps froid, mais n'est pas idéal par temps chaud, d'où l'importance de porter des vêtements respirants. Le coton non enduit, le lin, le nylon et le polyester sont tous classés comme des tissus respirants dans une certaine mesure, ce qui signifie qu'ils permettent à la sueur et à la chaleur de s'échapper à travers le tissu. Ils diffèrent toutefois des tissus mèche, qui évacuent activement l'eau de votre corps.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une petite fille mouille son chapeau parce qu'il fait trop chaud dans la fontaine aux éléphants de la Piazza Duomo pendant que son père se mouille la tête le 15 juillet 2023 à Catane, en Italie.

Le coton et le polyester absorbent et réfléchissent la majorité des infrarouges qui les atteignent - près de 99 % - ce qui signifie qu'ils apparaissent souvent blancs sur les images infrarouges. Mais ces matériaux laissent également passer 30 à 40 % de la lumière visible. Selon des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT), cette combinaison peut entraîner un réchauffement plus rapide du corps. En effet, la lumière visible entrante peut générer de la chaleur qui ne peut alors pas s'échapper sous forme de rayonnement infrarouge généré par le corps.

Mais l'autre mécanisme de refroidissement du corps - la transpiration - joue également un rôle. Le coton absorbe l'humidité mais ne sèche pas rapidement. Si vous transpirez beaucoup, vos vêtements resteront humides, ce qui les rendra moins confortables. Le lin est largement utilisé car il est très respirant en raison de ses grandes fibres, mais comme le coton, il est lent à sécher. La laine mérinos est un choix populaire pour les amateurs de plein air, car elle est respirante et évacue l'humidité sans retenir les odeurs.

A regarder sur BBC Afrique:

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Climat : alerte mondiale

Le nylon et le polyester sont utilisés dans la plupart des vêtements de sport car ils évacuent l'humidité et sèchent rapidement, mais ils conservent les odeurs. Des recherches ont également montré que le nylon absorbe mieux l'humidité et a une meilleure capacité d'évacuation que le polyester, mais qu'il sèche plus lentement. Les fibres synthétiques comme le nylon et le polyester peuvent toutefois être inconfortables lorsqu'elles sont mouillées. Une étude a suggéré de porter des vêtements en bambou, qui est un faible conducteur de chaleur et ne compromet pas le confort.

George Havenith, professeur de physiologie environnementale et d'ergonomie à l'université de Loughborough, dans le Leicestershire, au Royaume-Uni, conseille de se déshabiller complètement si l'on veut vraiment rester au frais. Les vêtements protègent la peau des brûlures, mais il est préférable d'être nu pour rester au frais. Moins vous portez de vêtements, plus il y a de possibilités d'échange de chaleur par évaporation entre votre peau et l'air. Bien entendu, la protection de la peau contre les rayons UV est une priorité.

Mais il existe peut-être d'autres solutions - de nouveaux matériaux et tissus qui contribueront à rafraîchir le corps.

Nouvelle science

Des sociétés sportives telles que Nike et Adidas investissent des millions dans la conception de tissus intelligents, et des scientifiques ont également consacré des ressources à la recherche des tissus les plus aptes à maintenir le corps au frais. Les scientifiques du MIT ont découvert que le meilleur équilibre pour permettre à la chaleur de s'échapper du corps est un matériau opaque à la lumière visible (qui reflète et n'absorbe pas la lumière du soleil), mais transparent dans l'infrarouge (qui permet à la chaleur de quitter le corps plutôt que de s'accumuler entre le matériau et la peau). Ils ont découvert qu'en rendant les fibres de nylon et de polyester plus fines - environ un micromètre de diamètre - et en les tissant en un fil de 30 micromètres d'épaisseur, on pouvait aider le porteur à maintenir une température plus confortable.

Des scientifiques de l'université du Maryland, aux États-Unis, ont également mis au point des fibres synthétiques dotées d'un revêtement qui modifie leur structure en fonction des conditions extérieures, en dégageant plus de chaleur lorsque la température augmente. Le fil adaptatif se dilate et s'affaisse, modifiant l'espace entre les fibres. Un espacement plus large permet au textile de respirer, ce qui permet à la chaleur de s'échapper et à l'utilisateur de se rafraîchir.

Un autre groupe a expérimenté des vêtements dotés de bandes qui s'aplatissent et se plient pour aider le corps à se refroidir de plus de 2 °C. Par temps chaud, les bandes se plient vers l'air, dissipant ainsi la chaleur du corps. D'autres équipes ont exploré les matériaux à "changement de phase" qui intègrent des capsules ou des fibres de matériaux qui fondent lorsqu'ils se réchauffent, contribuant ainsi à absorber l'excès de chaleur.

Se mouiller

Crédit photo, Getty Images Légende image, Si l'idéal est de porter des vêtements blancs, respirants ou amples, la stratégie la plus efficace en cas de fortes chaleurs est tout simplement de porter moins de vêtements

En matière d'habillement, le meilleur moyen de rester au frais en pleine chaleur est peut-être de porter des vêtements mouillés, souligne M. Allain. L'eau a besoin d'énergie thermique pour s'évaporer, et lorsqu'elle passe de l'état liquide à l'état gazeux, elle utilise la chaleur de votre corps, ce qui refroidit votre peau et abaisse votre température corporelle.