Guerre en Ukraine : "Les gens nous appellent les Fantômes de Bakhmut"

il y a 20 minutes

Pour la mission de ce soir, il sera accompagné de Taras, son guetteur. Kusch est le pilote - qui les amènera le plus près possible de la ligne de front. De là, l'équipe de deux hommes devra marcher plus d'un km pour atteindre son objectif. Ghost restera à la base, avec la recrue, connue simplement sous le nom de Brit.

Ghost dit qu'il a trié sur le volet chaque membre de l'équipe en fonction de leur "humanité et patriotisme" plutôt que de leur expérience et de leurs compétences militaires.

Au début, il est difficile d'entendre les explosions à proximité à cause du cliquetis du Humvee, que Kusch conduit à grande vitesse sur des pistes défoncées. Mais il pointe plusieurs fois vers le ciel et avertit, "incoming". Il y a quelques bruits à proximité.

Vingt minutes plus tard, nous nous arrêtons brusquement près d'une maison en ruines. L'équipe de tireurs d'élite de deux hommes ouvre les portes et disparaît vers une ligne d'arbres. Kusch crie "Dieu soit avec vous" avant de faire une sortie rapide.

À notre retour, il y a un éclair orange et une explosion plus forte. Le Humvee commence à vibrer encore plus. Kusch ouvre sa portière, en conduisant, pour regarder derrière lui et lâche un flot de jurons.