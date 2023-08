Afghanistan : Une immersion dans les écoles secrètes afghanes pour filles, après l'interdiction des talibans

On me montre une classe complète d'au moins 30 jeunes femmes. Elles sont assises en rangs, toutes vêtues de noir, à l'exception de leur foulard blanc ou à motifs. Leur professeur, lui aussi entièrement vêtu de noir, se tient près d'un tableau blanc. D'après les diagrammes qu'elle a dessinés, je suppose qu'il s'agit d'un cours de biologie.

Alors que le doux bourdonnement des conversations de la classe inonde l'espace virtuel, une réalité cachée se déploie sous mes yeux. Non seulement je suis au courant de ce cours secret, qui se tient dans un lieu tenu secret en Afghanistan, mais je suis également témoin d'un acte de défiance à l'égard de l'armée. J'assiste à un acte de défiance à l'égard des dirigeants talibans qui, depuis un an et demi, interdisent l'enseignement secondaire et universitaire aux femmes et aux filles…