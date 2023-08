Guerre en Ukraine : Pourquoi la tension monte-t-elle à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne ?

il y a une heure

Le gouvernement polonais explique qu'il s'agit d'une mesure de protection contre les mercenaires du groupe russe Wagner, qui se sont installés en Biélorussie et se dirigeraient à présent vers la frontière.

Quel est le dernier incident survenu à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie ?

Le gouvernement biélorusse a déclaré qu'il n'y avait eu "aucune violation de la frontière par les hélicoptères Mi-8 et Mi-24" et a qualifié l'accusation de "conte de vieilles femmes".

Des habitants de Bielowieza ont publié sur les médias sociaux des photos d'un hélicoptère Mi-8 et d'un hélicoptère Mi-24 portant des marques biélorusses, qui, selon eux, ont survolé la ville.

La Pologne affirme que depuis 2021, la Biélorussie encourage les personnes originaires du Moyen-Orient et d'Afrique à se rendre en Biélorussie et à franchir illégalement la frontière.

Chaque année, des milliers de migrants franchissent la frontière entre la Biélorussie et la Pologne.

Le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, a déclaré qu'un groupe de 100 combattants de Wagner se dirigeait vers Grodno, une ville située dans le nord-ouest de la Biélorussie, à la frontière polonaise. La situation est "de plus en plus dangereuse", dit-il.

Les combattants biélorusses de Wagner pourraient entrer en Pologne en se faisant passer pour des migrants, ils pourraient aussi se faire passer pour des gardes-frontières biélorusses et aider d'autres migrants illégaux à passer, selon Mateusz Morawiecki.

Pourquoi cette région frontalière est-elle si sensible ?

Le ministère biélorusse de la Défense a déclaré que des troupes de Wagner étaient présentes dans le camp de Brestsky, dans le sud du pays, à environ 10 km de la frontière polonaise, et qu'elles formaient des troupes biélorusses.

"En tant que mercenaires, ces troupes pourraient créer des troubles à la frontière, dont la Russie et la Biélorussie ne pourraient pas être directement tenus pour responsables", explique Barbara Yoxon, maître de conférences en relations internationales à l'université de Lancaster.

La frontière entre la Pologne et la Lituanie est une ligne appelée le fossé de Suwalki.

Cette bande de terre de 95 km sert également de lien entre la Biélorussie et l'exclave russe de Kaliningrad, lourdement fortifiée.

De nombreux analystes militaires considèrent la brèche de Suwalki comme une zone potentielle d'embrasement en cas de conflit entre les pays de l'OTAN et la Russie.

La crainte est que si la Russie et la Biélorussie utilisent la force militaire pour combler cette brèche, elles pourraient couper les républiques baltes (Lituanie, Lettonie et Estonie) de leurs alliés de l'OTAN en Europe.

"Il s'agit d'un point d'étranglement très étroit, explique M. Yoxon. La Russie et la Biélorussie pourraient facilement empêcher l'OTAN d'envoyer des renforts pour protéger les États baltes."

Toutefois, le professeur Malcolm Chalmers, du groupe de réflexion Royal United Services Organisation, estime qu'il s'agit en partie d'un exercice de la part de la Russie. "Il s'agit en partie d'un exercice de la Russie et de la Biélorussie pour tâter le terrain et voir comment l'OTAN pourrait répondre, ou ne pas répondre, à des incursions sur son territoire", a expliqué M. Chalmers.

La Russie et la Biélorussie ont signé un certain nombre d'accords militaires durant ces dernières années. La Biélorussie a permis aux troupes russes d'envahir l'Ukraine depuis sa frontière et autorise la Russie à installer des missiles nucléaires tactiques sur son sol.