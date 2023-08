Eléphant : une relation particulière entre le troupeau avec lequel j'ai grandi et moi

La plus jeune des éléphantes, Manike, était ma préférée.

J'ai grandi en faisant des câlins aux éléphants, en leur parlant, en partageant leurs fruits et même en apprenant de ces animaux géants.

Pour moi, les éléphants étaient plus que de simples animaux : nous partagions un lien spécial.

Le groupe de cinq éléphants que mon grand-père gardait comprenait deux femelles et trois mâles, dont l'un était Ekadantha - un tusker, la fierté du troupeau.

Mon père et mon grand-père donnent des friandises au tusker appelé Ekadantha, ce qui signifie "celui qui n'a qu'une seule défense".

Les défenses sont très appréciées et revêtent une grande importance culturelle en Asie du Sud, car tous les éléphants mâles d'Asie n'ont pas de défenses - seulement 2 % d'entre eux au Sri Lanka, selon le ministère chargé de la faune sauvage - alors que les éléphants d'Afrique, mâles et femelles, en ont.

Mais ce n'est pas Ekadantha qui m'a attirée : je suis toujours montée sur le dos de Manike, la plus jeune des éléphantes, et incontestablement ma préférée.

Chaque soir, les éléphants allaient prendre leur bain quotidien à la rivière, près de chez moi, et mon grand-père m'y emmenait pour regarder.

En grandissant, j'y allais non seulement pour observer les éléphants, mais aussi pour surveiller leurs gardes appelés cornacs. Je devais m'assurer qu'ils ne les blessaient pas avec leurs aiguillons, un outil pointu muni d'un crochet.

Manike s'allongeait et Premarathna, son cornac, l'aspergeait d'eau et lui frottait le corps avec une coque de noix de coco.

Premarathna était un homme de petite taille, d'âge moyen, avec une moustache et une dent de devant manquante, résultat d'un coup de pied accidentel de Manike.

Et Manike l'ignorait résolument.

Il faisait semblant de se mettre en colère et cherchait théâtralement un bâton comme s'il avait l'intention de la frapper.

Après des cris et des hurlements de dix ou quinze minutes, Manike finissait par céder, se levait et s'amusait à s'asperger d'eau avant de reprendre le chemin de la maison.

Elle soulevait doucement sa jambe avant, me permettant de monter sur elle pour la ramener à la maison.

Lorsque nous arrivions à la maison, Manike levait à nouveau sa patte avant - cette fois sans que je le demande - pour me permettre de descendre.

Mais outre ce prestige, ils étaient gardés par des propriétaires privés pour le travail et pour participer aux processions bouddhistes.

Un recensement national des éléphants domestiques effectué en 1970 a permis de dénombrer 378 propriétaires et 532 éléphants domestiqués.

Mais aujourd'hui, il n'y a plus que 97 éléphants domestiques appartenant à 47 personnes au Sri Lanka, me dit le secrétaire de l'Association des propriétaires d'éléphants domestiqués.

C'est le moment où l'on célèbre le nouvel an hindou cinghalais et où les écoles prennent de longues vacances.

Alors que beaucoup de jeunes de mon âge attendaient avec impatience de nouveaux vêtements et cadeaux, ce qui m'enthousiasmait vraiment, c'était le retour de nos éléphants bien-aimés des sites d'exploitation forestière, où ils étaient utilisés pour déplacer et soulever de lourds troncs d'arbres.

Les éléphants aident à déplacer les grumes dans des endroits inaccessibles aux machines. Voici Raja, l'éléphant mâle le plus âgé du troupeau, à l'œuvre.

Pendant ces festivités, les sites d'exploitation forestière fermaient temporairement et les éléphants rentraient chez eux à pied, ce qui prenait parfois des semaines pour revenir de régions éloignées.

L'arrivée des éléphants était annoncée par le tintement des chaînes autour de leurs chevilles et des cloches suspendues à leur cou.

À mesure qu'ils approchaient de la maison, leur rythme s'accélérait et le tintement des chaînes et des cloches devenait plus fort.