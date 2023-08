Trafic de drogue : comment les ragots d'un village ont permis de démanteler un cartel

Connu pour être un maître du déguisement, Berg-Arnbak était l'un des trafiquants de drogue les plus recherchés d'Europe. Son arrestation est survenue après que des agriculteurs et des pêcheurs ont signalé une activité inhabituelle dans la baie.

En 1983, cet homme de 35 ans menait une vie de millionnaire sur un yacht de luxe et possédait des manoirs en Italie et en Suisse. Mais il a fini par s'installer dans la ville de Newport, au Pays de Galles, pour échapper à la police.

Les membres du gang de trafiquants ont déclaré à l'équipage du bateau de sauvetage qu'ils s'entraînaient en vue d'une expédition au Groenland, pour filmer des baleines et des phoques. Mais l'équipage ne les a pas crus et est retourné parler à la police.

La police a fouillé la baie avec l'aide d'un agriculteur local, qui a ramassé une pierre et l'a jetée dans une grotte. Elle a heurté le sol et a fait un bruit creux.

Les policiers ont débarrassé le sol des cailloux et des pierres et ont découvert une trappe menant à un abri souterrain.

"Il a manifestement fallu beaucoup de temps pour le construire. Il était en bois et entièrement recouvert de résine de fibre de verre, explique-t-il. Cela a dû prendre beaucoup de temps pour le déterrer et le construire, et ils ont dû apporter tous les matériaux par bateau."

Dix-sept faux noms et fausses adresses

La police a découvert du matériel d'une valeur de plus de 80 000 livres sterling (environ 60,7 millions de francs CFA), notamment des moteurs de hors-bord, de grands bateaux gonflables et du matériel de construction.

Au début, les policiers ont soupçonné que la planque pouvait être liée à l'IRA (Armée républicaine irlandaise) et au trafic d'armes, mais quelques mois plus tôt, un gros ballot de résine de cannabis avait été découvert sur la plage de Newport.

Le fugitif Berg-Arnbak a également été arrêté le lendemain, après avoir été repéré par des policiers en patrouille près de Fishguard. À la vue des policiers, il a laissé tomber son sac à dos et s'est enfui à travers champs. Il a ensuite sauté une haie et une clôture en fil de fer barbelé, sans se rendre compte qu'il y avait de l'autre côté une chute de 21 mètres dans une carrière.

"À partir des découvertes faites sur la plage, l'affaire s'est élargie et, de Newport, est passée par Londres, la France, l'Espagne et la Scandinavie", explique l'inspecteur à la retraite John Daniels, qui a travaillé sur l'affaire. "Il est devenu évident que nous avions capturé un important cartel de trafiquants de drogue. C'était un coup d'éclat pour la plus petite force de police du pays de s'attaquer au plus grand gang de trafiquants de drogue de l'époque."