Crédit photo, Emmanuel Lafont Légende image, Le favoritisme parental est étonnamment courant, et ne s'agit pas d'une simple bizarrerie de la vie familiale.

Mes frères et sœurs et moi-même savions toujours quand notre frère du milieu venait rendre visite à mes parents : ma mère sortait de petits bols de cocktail de crevettes, en guise d'entrée spéciale.

"Fils prodigue", protestions-nous, un peu vexés que le reste d'entre nous n'ait jamais eu droit à ce genre de traitement privilégié. L'explication officielle était qu'il ne venait pas aussi souvent que nous pour le déjeuner du dimanche, mais cela ne semblait toujours pas juste.

En vérité, malgré le cocktail de crevettes, je ne pense pas que mes parents aient des favoris. Je suis l'un des six enfants d'une famille ouvrière du nord de Londres. Bien sûr, mes frères, ma sœur et moi avions tous des rôles et des emplois différents au sein de la famille, mais les raisons semblaient simplement pratiques. En tant que cadette, par exemple, j'étais toujours celle qui allait chercher les choses pour mes parents, peut-être parce qu'ils pensaient que j'avais de toute façon beaucoup d'énergie. Ma sœur était généralement celle qui allait faire les courses, parce qu'elle savait conduire. La maison était très animée et, pour ne rien gâcher, nous possédions également une chienne dalmatienne, Sheba.

Dans l'ensemble, tout cela me paraissait assez équitable. Mais l'année dernière, lors d'une réunion de famille, l'un de mes frères a déclaré sans ambages qu'il pensait que j'étais la préférée de mon père.

Ma sœur a semblé un peu surprise. Je me suis rendu compte que l'histoire que je m'étais racontée, à savoir que nos parents n'avaient pas vraiment de favoris, n'était peut-être pas tout à fait exacte. Je me suis demandé comment les membres de ma famille et d'autres familles vivaient réellement cette dynamique, et comment elle pouvait nous façonner à long terme, même si nous n'en sommes pas pleinement conscients.

Les recherches suggèrent que le favoritisme parental est étonnamment courant et qu'il ne s'agit pas d'une simple bizarrerie de la vie familiale, mais qu'il peut en fait être très néfaste. Il est présent dans environ 65 % des familles et a été identifié et étudié dans de nombreuses cultures. Aussi répandue qu'elle soit, elle peut nuire au bien-être des enfants tout au long de leur vie, de l'enfance à l'âge mûr et au-delà. Il est considéré comme un facteur tellement important dans toute une série de problèmes émotionnels que les psychologues lui ont donné un nom et un acronyme : le "traitement différentiel parental", ou TDP.

Toutefois, comme dans mon échange avec mon frère, les frères et sœurs d'une même famille peuvent ne pas être d'accord sur le fait que leur famille soit affectée par ce phénomène. En effet, selon Laurie Kramer, professeure de psychologie appliquée à l'université de Northeastern, aux États-Unis, le sentiment d'être moins favorisé peut être très subjectif. "C'est l'expérience que les gens ont, qu'un parent préfère un autre enfant à eux, explique-t-elle. Cela peut se traduire par plus de temps, d'attention, d'éloges ou d'affection. Il peut s'agir de consacrer plus de temps, d'attention, d'éloges ou d'affection, voire d'exercer moins de contrôle, de sorte que l'enfant bénéficie de moins de restrictions, soit soumis à moins de discipline, voire à des punitions."

Il est important de noter que tous les membres de la famille ne voient pas forcément les choses de la même manière. "Il se peut que l'observation ne soit pas la même que celle de l'autre frère ou sœur et qu'elle soit différente de ce que le parent croit avoir fait", précise Mme Kramer.

Pour la personne qui a l'impression d'être traitée comme un moins que rien, les conséquences peuvent être profondes. Les recherches suggèrent que, dès leur plus jeune âge, les enfants sont conscients des différences de traitement, par exemple lorsque les parents se montrent plus chaleureux envers un frère ou une sœur qu'envers l'autre. Ce favoritisme parental a été associé à une faible estime de soi chez les enfants, ainsi qu'à l'anxiété, à la dépression et à des problèmes de comportement, y compris des comportements à risque. Il peut également y avoir un effet d'entraînement sur le bien-être émotionnel qui entraîne d'autres problèmes plus indirects. Des chercheurs chinois ont par exemple montré que le favoritisme parental est un facteur prédictif de la dépendance au téléphone portable chez les adolescents. Dans une petite étude canadienne portant sur huit adolescents sans-abri, sept d'entre eux ont déclaré qu'ils avaient l'impression que leurs parents avaient favorisé un frère ou une sœur par rapport à eux, alors qu'ils avaient toujours été "l'enfant à problèmes", et que cela avait contribué à la rupture des liens familiaux.

Bien que cette dernière étude soit trop restreinte pour tirer des conclusions plus larges, elle souligne à quel point l'expérience de favoritisme d'un enfant peut aller loin.

Crédit photo, Emmanuel Lafont Légende image, Dans de nombreux cas, les parents ne favorisent pas délibérément un enfant par rapport à un autre et n'en sont généralement pas conscients.

L'impact sur la santé mentale peut persister à l'âge adulte, le favoritisme maternel étant par exemple associé à des scores de dépression plus élevés chez les enfants adultes. Les préjugés eux-mêmes peuvent également perdurer à un âge plus avancé, les parents continuant à faire preuve de favoritisme à l'égard de leurs enfants adultes. Bien que la responsabilité en incombe aux parents plutôt qu'aux frères et sœurs, le favoritisme peut nuire aux liens entre frères et sœurs tout au long de la vie et accroître les tensions et les conflits entre frères et sœurs. Cette situation est d'autant plus préoccupante que de bonnes relations avec nos frères et sœurs sont importantes pour notre santé et notre bonheur tout au long de notre vie.

Étant donné l'ampleur des dégâts, les parents ne peuvent-ils pas tout simplement éviter de désigner un favori ?

Selon Kramer, ils ne le font peut-être pas intentionnellement et n'en sont probablement même pas conscients. "Le traitement préférentiel peut commencer pour les parents parce qu'un enfant est plus facile à élever, qu'ils se sentent plus proches de cet enfant, qu'ils voient des similitudes entre eux et l'enfant", explique-t-elle.

Ses recherches sur les adolescents et leurs parents ont montré que les familles n'ont pas tendance à en parler, ce qui rend encore plus difficile de dissiper les blessures ou les malentendus.

"Si ces situations sont abordées avec tact, sans que personne n'ait l'impression d'être blâmé ou d'être responsable, il est possible d'avoir des conversations plus ouvertes de part et d'autre pour comprendre", explique Mme Kramer. Les parents pourraient, par exemple, demander à l'enfant pourquoi il préfère un frère ou une sœur. "Si un parent écoute [et] explique ensuite à l'enfant la raison de ses comportements différents, cela peut faire des miracles." L'enfant peut se rendre compte qu'il y a une raison pratique et que ce n'est pas parce qu'il aime plus son frère ou sa sœur.

Dans ma famille, nous n'avions jamais abordé le sujet du favoritisme. Mais après que mon frère a dit que j'étais la préférée, j'ai décidé d'en savoir plus.

J'ai d'abord demandé à mon frère pourquoi il avait fait cette remarque. Il m'a répondu que notre père l'avait un jour réprimandé parce qu'il m'avait fait peur avec la taupe de la série télévisée Thunderbirds - une sorte de foreuse géante - et m'avait fait pleurer. Je n'ai aucun souvenir de ce moment, peut-être parce que je n'étais pas le destinataire de la réprimande.

En discutant davantage avec mes frères et sœurs, nous nous sommes souvenus que ma mère accordait parfois un traitement de faveur à notre frère aîné, probablement parce qu'il était son premier-né. De son côté, notre père félicitait souvent notre frère moyen pour sa perspicacité, une qualité qu'il admirait et qu'ils partageaient tous les deux. Et puis il y a ce cocktail de crevettes qui sort quand notre frère du milieu nous rend visite, bien sûr.

Il s'agit de petites différences, mais il est facile de comprendre qu'elles auraient pu s'amplifier et même engendrer du ressentiment. Il est possible que l'impact ait été atténué par le fait que nous sommes six - et que les cinq qui n'ont pas toujours eu droit au "traitement cocktail de crevettes" ont pu en plaisanter entre eux. Et nous avons tous pu déguster le cocktail de crevettes lorsque mon frère du milieu est venu nous rendre visite. Imaginez une famille avec seulement deux enfants adultes, dont l'un se voit servir un cocktail de crevettes, tandis que l'autre a toujours droit à l'option nature : cet enfant se sentirait probablement très cruel, comme s'il était puni ou exclu.

Megan Gilligan, professeure agrégée de développement humain et de sciences de la famille à l'université du Missouri, a travaillé avec Jill Suitor, professeur de sociologie à l'université de Purdue, et Karl Pillemer, professeur de psychologie à l'université de Cornell, sur l'étude "Within-Family Differences Study" aux États-Unis, un projet longitudinal financé par le National Institute of Aging (Institut national du vieillissement). Le projet a suivi différentes familles pendant deux décennies, afin de mieux comprendre les relations entre les générations. Dans le cadre de l'étude, les chercheurs ont posé aux mères et aux pères une question directe sur le favoritisme - pour beaucoup, c'était la première fois qu'on les interrogeait à ce sujet.

"Enfant en or"

La question était la suivante : avec lequel de vos enfants vous sentez-vous le plus proche émotionnellement ? Après une légère délibération, une forte proportion de mères (75 %) a nommé l'un de leurs enfants. Les autres n'en ont choisi aucun, ou ont dit qu'elles se sentaient également proches de tous.

On leur a également demandé avec qui elles ressentaient le plus de déception et de conflit. La réponse a eu des conséquences tout au long de la vie, l'enfant choisi très tôt comme "décevant" étant également traité de la même manière par la suite.

L'ordre de naissance a joué un rôle dans certains aspects du favoritisme, mais peut-être pas autant qu'on le pense souvent. "À l'âge adulte, [la recherche n'a pas] révélé qu'il s'agissait d'un facteur prédictif écrasant du favoritisme", explique Mme Gilligan.

Plus précisément, mon hypothèse selon laquelle le premier né serait naturellement choisi comme l'"enfant en or" n'est pas confirmée par la recherche scientifique. En ce qui concerne la proximité émotionnelle, les derniers nés ont en fait plus de chances d'être choisis que les enfants du milieu ou les premiers enfants, explique Megan Gilligan. Mais le facteur prédictif le plus fort de la proximité émotionnelle est le sentiment qu'ont les parents que l'enfant leur ressemble.

Mme Gilligan a également mis en évidence les dommages réels qui peuvent résulter d'un traitement différencié et qui sont apparus dans l'étude longitudinale, tels que de mauvaises relations entre frères et sœurs, le fait que le frère ou la sœur moins favorisé(e) se sente plus mal dans sa peau et ait une relation moins positive avec le parent.

Crédit photo, Emmanuel Lafont Légende image, Même une dispute entre frères et sœurs peut donner l'impression que l'un d'entre eux est favorisé par les parents.

Être "l'enfant chéri" peut aussi être source de souffrance. "On pourrait s'attendre à ce que le fait d'être l'enfant préféré comporte de nombreux avantages, mais cela peut aussi provoquer une détresse émotionnelle chez les enfants adultes", explique-t-elle. "Nous avons constaté que le favoritisme est associé à des symptômes dépressifs plus élevés chez les enfants favorisés. À notre avis, c'est parce que le fait d'être l'enfant préféré de la mère crée un conflit dans les relations de l'enfant favorisé avec ses frères et sœurs. Nous avons constaté que cette tension avec les frères et sœurs à l'âge adulte a des conséquences sur le bien-être psychologique."

Cela peut également conduire à un fardeau, plus tard dans la vie. Lorsqu'un parent a besoin d'être pris en charge par sa famille, il se tourne souvent vers l'enfant qu'il estime avoir été le plus favorisé, explique Megan Gilligan.

Et si le favoritisme peut nous hanter même à l'âge adulte, l'expérience que nous en avons peut changer subtilement avec l'âge. Mme Gillian est l'auteure d'une analyse sur l'impact du favoritisme tout au long de la vie, depuis les très jeunes enfants jusqu'aux enfants adultes qui ont aujourd'hui 60 ans ou plus. Elle a constaté qu'il existe des différences dans la manière dont le favoritisme se manifeste à plusieurs stades. Pour les jeunes enfants, le favoritisme peut concerner davantage le temps que les parents passent avec eux que celui qu'ils passent avec leurs frères et sœurs. Pour les enfants adultes, il peut s'agir d'un soutien financier inégal.

La solution n'est pas de traiter tous les enfants exactement de la même manière, explique Mme Kramer. "Il est impossible de traiter les enfants de la même manière dans toutes les situations. Les traiter de la même manière, ce n'est pas ce que veulent les enfants", dit-elle. "Ils veulent être compris pour ce qu'ils sont, leur âge, leurs intérêts, leur sexe, leur personnalité. Néanmoins, une meilleure connaissance de soi peut aider les parents à éviter de provoquer systématiquement des situations injustes."

C'est d'autant plus important que les enfants peuvent apprendre le modèle de favoritisme et, à l'âge adulte, l'appliquer à leur propre style parental et à leurs relations : "Si nous n'en sommes pas conscients et si nous ne prenons pas des mesures pour rompre cette transmission, nous risquons d'adopter le même comportement."

L'idée d'apprendre certains préjugés de nos parents est tout à fait vraie. Ma mère préparait toujours des portions un peu plus grandes pour mes frères, car ils étaient considérés comme des "garçons en pleine croissance". Mon partenaire a remarqué que lorsque je prépare notre repas du soir, je fais la même chose, en lui servant plus que moi-même.

Je ne me sens pas traumatisée par les légères différences dans la manière dont mes frères et sœurs et moi-même avons été traités dans notre enfance, et peut-être même aujourd'hui. Nous sommes proches de nos parents et les uns des autres. Avec le recul, notre chienne, Sheba, était peut-être la préférée de mon père.