Inde : des vidéos alimentent la haine religieuse et la misogynie

Par Akhil Ranjan

L'équipe de désinformation mondiale de la BBC

il y a 25 minutes

Crédit photo, Twitter Légende image, Des captures d'écran d'un clip montrent un homme découvrant une personne portant un enfant et vêtue d'une burka.

Dans une vidéo partagée et regardée par des millions de personnes en Inde, on voit un homme attaquer une personne portant une burka noire et tenant un enfant dans ses bras. Il enlève ensuite de force la burka pour faire apparaître un homme.

Selon le message accompagnant le clip, les gens doivent "être conscients" que des criminels utilisent la burka - un voile utilisé par les femmes musulmanes dans le monde entier - pour se déguiser et "kidnapper des enfants".

La vidéo, publiée sur YouTube au début de l'année, a été visionnée plus de 29 millions de fois avant d'être supprimée.

Mais elle ne montrait pas des événements réels. Il s'agissait d'une dramatisation, c'est-à-dire d'une représentation scénarisée avec des acteurs amateurs.

Les vidéos scénarisées, apparemment créées à des fins de divertissement, sont de plus en plus diffusées sur les médias sociaux comme étant des événements réels en Inde. Elles sont souvent accompagnées de fausses allégations qui attisent la haine religieuse et la misogynie.

Depuis l'arrivée au pouvoir en mai 2014 du parti nationaliste hindou Bharatiya Janata Party (BJP) du Premier ministre Narendra Modi, l'Inde est le théâtre de tensions croissantes entre les communautés religieuses, en particulier entre les hindous et les musulmans. Bon nombre des faux récits qui ciblent ces communautés encouragent également la police morale à l'égard des femmes.

Cette tendance à la dramatisation des vidéos a atteint plusieurs langues indiennes, dont l'hindi, le tamoul, le malayalam, le gujarati, le marathi et le télougou. Parfois, les médias locaux prennent également des vidéos mises en scène pour des informations.

De nombreuses vidéos mises en scène montrent des personnes portant des burkas pour kidnapper des enfants. Au cours des dernières années, les autorités de nombreux États indiens ont dû mettre en garde contre les fausses nouvelles, après que plusieurs personnes ont été attaquées par des foules qui les avaient prises pour des kidnappeurs.

Pourquoi ces vidéos sont-elles dangereuses ?

Ces vidéos dramatisées s'accompagnent de tactiques de désinformation qui peuvent semer la confusion dans l'esprit des spectateurs sur les médias sociaux. Certaines vidéos comportent des avertissements, mais ceux-ci peuvent être cachés au milieu ou à la fin de la vidéo.

La plupart du temps, le texte est en anglais, ce qui n'est pas toujours compris par les téléspectateurs.

Selon une vérification des faits effectuée par Alt News, le clip original de l'homme portant une burka - qui a ensuite été supprimé par son créateur - comportait en fait une clause de non-responsabilité indiquant qu'il s'agissait d'une "œuvre de fiction". Mais elle n'était visible que pendant une seconde.

D'autres créateurs ajoutent des modèles de vidéosurveillance pour rendre les vidéos plus réalistes.

L'une de ces vidéos, devenue virale en décembre 2021, a été diffusée en même temps que des affirmations sans preuve, dans plusieurs langues, selon lesquelles des hommes musulmans tentaient d'intoxiquer des jeunes filles hindoues en ajoutant de la nourriture à leurs plats.

Dans les commentaires en dessous de la vidéo, de nombreux utilisateurs ont semblé croire à la véracité de l'information, en faisant des remarques islamophobes. "Méfiez-vous du jihad de l'amour", a commenté un internaute.

Le terme "love jihad" fait référence à une théorie du complot selon laquelle des hommes musulmans courtiseraient des femmes hindoues pour les convertir à l'islam.

La plupart des vidéos réalisées par Venkat Seepana, un créateur basé à Hyderabad, comportent un signe d'enregistrement et un horodatage, à l'instar des clips de vidéosurveillance. Sa chaîne YouTube compte plus de 1,2 million d'abonnés et plus de 400 vidéos.

L'une d'entre elles montre un tailleur se comportant mal avec une femme. Elle a été partagée à de nombreuses reprises sur Twitter et Facebook, affirmant qu'elle montrait un musulman maltraitant une femme hindoue : "Les sœurs et les filles hindoues sont priées de ne pas se rendre dans les boutiques des musulmans, qui ont une mauvaise mentalité."

Crédit photo, YouTube Légende image, L'une des vidéos de Seepana montre un tailleur se comportant mal avec une femme.

Seepana a déclaré à la BBC qu'il avait réalisé ces vidéos pour "sensibiliser le public et montrer des situations réelles".

Alishan Jafri, journaliste et chercheur en désinformation, affirme que les mises en scène qui deviennent virales ne conduisent pas forcément à la violence physique. Mais elles renforcent les préjugés religieux existants.

"Ces vidéos jettent de l'huile sur le feu, dans une société déjà divisée et polarisée. La plupart de ces vidéos visent certaines communautés, en particulier les musulmans, et lorsqu'elles deviennent virales, elles contribuent à la violence structurelle à l'encontre de la communauté minoritaire", explique-t-il.

Parfois, ces vidéos scénarisées - qui ont d'abord semé la confusion - sont utilisées pour répandre encore de fausses nouvelles sur Internet.

Certaines d'entre elles mettent en scène des relations illicites entre des amis, des membres de la famille et des personnes ayant une grande différence d'âge.

Deux vidéos de ce type ont été largement diffusées en mai et contenaient de fausses allégations attaquant la communauté hindoue.

La première mettait en scène un homme vêtu de safran - couleur associée à l'hindouisme - qui prétendait épouser sa sœur.

Dans la seconde vidéo, on voit la même femme debout à côté de lui, vêtue d'une burka, et il affirme qu'il l'épouse pour la convertir à l'hindouisme.

Sur Twitter, certains ont utilisé ces vidéos pour affirmer qu'il s'agissait d'un hindou qui faisait passer sa sœur pour une musulmane.

L'homme et la femme que l'on voit dans ces deux vidéos apparaissent dans plusieurs autres vidéos sous des traits différents.

Crédit photo, Twitter Légende image, Capture d'écran de deux clips montrant un homme vêtu de safran et une femme, l'un à côté de l'autre

Les clips originaux se trouvent sur une chaîne YouTube qui compte plus de 400 000 adeptes et qui diffuse généralement des vidéos scénarisées.

Lorsque la BBC a demandé à Vikram Mishra, le propriétaire de la chaîne, s'il était conscient que ses vidéos étaient perçues comme réelles, il a répondu : "Nous rêvons tous du succès. Je fais des vidéos qui marchent bien en fonction des tendances de la société."

Il a ajouté que les vidéos étaient créées uniquement pour "le divertissement et les vues". "Notre équipe de 12 personnes gagne sa vie grâce à notre chaîne YouTube", dit Vikram Mishra.

La BBC s'est également adressée aux plateformes de médias sociaux pour connaître leur politique en matière de vidéos dramatisées diffusées hors contexte.

Un porte-parole de Meta a déclaré qu'il existait "des règles claires interdisant les contenus incitant à la violence sur Facebook" et qu'ils supprimaient tout ce qui enfreignait ces règles.

YouTube a également argué que la plateforme avait des "règles strictes interdisant les contenus violents ou graphiques", la désinformation et les "contenus trompeurs ou mensongers présentant un risque sérieux de préjudice grave".

X, anciennement connu sous le nom de Twitter, a envoyé une réponse automatique indiquant qu'il "reviendrait" bientôt.

De nombreuses vidéos semblent avoir été mises en scène, et elles sont également produites et partagées dans d'autres pays. Mais elles sont prises pour la réalité par les Indiens et deviennent virales dans le pays parce qu'elles "s'adressent à un public plus conservateur", explique Harish Nair, directeur de la rédaction de Fact Crescendo, qui opère en Inde et dans d'autres pays d'Asie.

Il pense également que les Indiens "partagent des vidéos qu'ils croient publiées dans l'intérêt du public".

Selon lui, les vidéos mises en scène ne constituent pas la tendance dominante en matière de désinformation en Inde. Mais elles ont "un impact énorme sur la société, car elles valident les croyances et les sentiments préexistants".

Prateek Waghre, directeur politique de l'Internet Freedom Foundation, un groupe de défense des droits numériques basé à Delhi, partage cet avis. "La faible maîtrise des médias est un aspect du problème, mais cela se produit dans une société où il existe des divisions sociales et où les gens sont déjà préparés à penser de la sorte."

Il existe toutefois des moyens de vérifier si une vidéo est réellement scénarisée.

Ruby Dhingra, rédactrice en chef de Newschecker, un média multilingue de vérification des faits basé en Inde, explique que les téléspectateurs doivent se méfier des angles de caméra, des lieux, des réactions et du langage utilisé dans la vidéo. Ces éléments peuvent révéler si les personnes prises en flagrant délit se cachent de la caméra ou posent pour elle, et si elles parlent naturellement ou si elles sont bruyantes et surjouent.