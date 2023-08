Nutrition : Sept types d'aliments à éviter pour éviter l'intoxication, selon un expert en sécurité alimentaire

il y a 47 minutes

Crédit photo, Getty Images

Bill Marler est un avocat spécialisé dans la sécurité alimentaire qui a défendu des victimes d'intoxication alimentaire par des agents pathogènes tels que E. Coli, Salmonella, Listeria et autres pendant 30 ans.

Il apparaît dans le nouveau documentaire Netflix "Empoisonné : la sale vérité sur votre nourriture", qui a commencé comme un livre basé sur la première grande affaire judiciaire de Marler.

L'expert a parlé à la BBC des aliments à éviter pour prévenir les intoxications.

La vie allait bien pour Stephanie Ingberg, une jeune fille de 17 ans qui était avec ses parents en vacances en République dominicaine.

Avant de voler, il a dit qu'il se sentait "mal à l'estomac", mais il n'y a pas prêté beaucoup d'attention et s'est senti un peu mieux quand il est arrivé sur l'île. Mais pendant la nuit, cela s'est encore aggravé et il s'est retrouvé à l'hôpital.

A lire aussi sur BBC Afrique :

Le lendemain matin, elle n'a pas reconnu sa mère, ses reins avaient cessé de fonctionner, son cerveau s'était enflammé et elle avait des convulsions.

Ses parents ont coordonné une évacuation médicale d'urgence vers les États-Unis, où ils ont confirmé qu'il avait une grave infection bactérienne E. coli. Son état continuant de s'aggraver, elle tomba dans le coma, et un prêtre vint lui donner l'extrême-onction.

Stéphanie est l'une des vedettes du documentaire de Netflix, qui revient sur les conséquences désastreuses pour les consommateurs des manquements à l'hygiène dans notre chaîne alimentaire.

Alors que le prêtre commençait sa prière, les yeux de Stéphanie s'écarquillèrent. Il survivrait mais subirait des séquelles à vie.

Crédit photo, Netflix Légende image, Même les feuilles vertes peuvent être des sources de contamination : l'eau utilisée pour irriguer les champs peut être contaminée par des bactéries provenant des élevages de bétail à proximité.

"Je dois prendre des médicaments tous les jours pour essayer de renforcer les filtres de mes reins", explique-t-il dans le documentaire . "Il est possible qu'il ait besoin d'une greffe de rein et qu'il doive être sous dialyse pour le reste de sa vie. Vous ne voulez jamais entendre quelque chose comme ça."

"J'ai mangé une salade et maintenant j'ai des effets sur ma santé pour le reste de ma vie."

Stéphanie fait partie des 600 millions de personnes qui, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), tombent malades chaque année à cause d'aliments contaminés . Heureusement, elle ne faisait pas partie des 420 000 morts.

Revoir ce que vous mangez pourrait vous sauver la vie. Selon Bill Marler, ce sont les aliments que vous devriez éviter pour rester en bonne santé.

Lait ou jus non pasteurisé

Crédit photo, Getty Images Légende image, Dans la pasteurisation, le lait ou les jus sont chauffés puis rapidement refroidis pour tuer les traces de bactéries, préservant ainsi l'état des aliments.

L'expérience que Marler a acquise grâce à son litige l'a amené à renoncer aux produits contenant du lait cru ou du jus cru.

Le risque est d'attraper la même bactérie E. coli qui a rendu Stéphanie si malade.

"Tous les avantages pour la santé que le lait cru peut avoir n'en valent tout simplement pas la peine. Les gens ont oublié les maladies qui existaient au 19e siècle », explique Marler.

Germes crus

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les germes de soja crus poussent dans des conditions idéales pour le développement d'agents pathogènes tels que E. coli.

Marler ne mange pas non plus de germes crus tels que la luzerne, les germes de soja, le trèfle ou les germes de soja.

Ces aliments ont été associés à certains des pires cas d'intoxication alimentaire au monde. En 2011, une épidémie liée aux graines de fenugrec a provoqué une insuffisance hépatique chez 900 personnes et fait plus de 50 morts.

« Les graines sont contaminées lorsqu'elles poussent à l'extérieur. Lorsque vous les amenez à l'intérieur et que vous les mettez dans un bon bain-marie pour qu'ils germent, vous leur donnez le milieu idéal pour que les bactéries germent », explique Marler.

" Je ne connais pas une seule personne dans l'industrie de la sécurité alimentaire qui mange des germes crus ."

Viande non cuite

Crédit photo, Getty Images Légende image, Lorsque la viande est hachée, les restes d'E. coli se propagent.

Avec le bœuf haché, toutes les bactéries qui se trouvent à la surface de la viande se seront mélangées à l'intérieur. C'est pourquoi il est si important de bien cuire les burgers.

Et vous n'auriez pas besoin de beaucoup de bactéries pour tomber gravement malade.

« Environ 50 bactéries E. coli suffisent à vous tuer ; 100 000 tiennent sur la tête d'une épingle. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez voir, goûter ou sentir. Le seul moyen sûr est de bien cuire toute la viande », explique Marler.

Il vous recommande d'insister pour que votre hamburger soit cuit à une température interne de 155ºF (69ºC) pour tuer toutes sortes d'agents pathogènes.

En ce qui concerne les coupes de viande, il y a généralement moins de risques car les bactéries à l'extérieur sont tuées pendant le processus de cuisson.

Fruits et légumes prélavés et précuits

Crédit photo, Netflix Légende image, Même les feuilles vertes peuvent être des sources de contamination : l'eau utilisée pour irriguer les champs peut être contaminée par des bactéries provenant des élevages de bétail à proximité.

"Lorsque vous mangez un hamburger, la partie la plus dangereuse n'est pas le hamburger lui-même, mais la laitue, l'oignon et la tomate", explique Mansour Samadpour, consultant en sécurité alimentaire, dans le documentaire Netflix.

En 2006, il y a eu une grande épidémie d'E. coli liée aux épinards : plus de 200 personnes sont tombées malades et jusqu'à cinq sont décédées aux États-Unis. Marler représentait la majorité des personnes touchées.

La contamination bactérienne a été attribuée à une ferme d'épinards en Californie qui avait une forme d'intrusion animale. Les matières fécales avaient contaminé les épinards avec E. coli.

Lorsqu'ils ont été découpés et envoyés à l'usine où ils ont été lavés trois fois, la bactérie s'est propagée dans le stock et s'est propagée à travers le pays, rendant des centaines de personnes malades.

« Vaut-il le risque que plus de personnes manipulent votre laitue juste pour la commodité de ne pas avoir à la laver ? Si plus de gens le touchent et qu'il est contaminé, il se propage assez rapidement », explique Marler.

Œufs crus ou insuffisamment cuits

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une poule peut développer une salmonelle dans ses ovaires, ce qui signifie que la seule façon de l'éliminer à coup sûr est de bien cuire les œufs.

Le danger avec les œufs vient d'une éventuelle infection par la salmonelle, une bactérie commune qui peut causer de la diarrhée, de la fièvre, des vomissements et des douleurs à l'estomac. Les personnes très jeunes ou très âgées peuvent tomber gravement malades ou même mourir d'une infection par cette bactérie.

Il y a eu de nombreux incidents désastreux impliquant des œufs dans l'histoire récente : en 1988, la peur d'une éventuelle épidémie de salmonelle a conduit le gouvernement britannique à ordonner l'abattage de deux millions de poulets. Un cas similaire en 2010 a provoqué le rappel de quelque 500 millions d'œufs aux États-Unis.

Marler dit que même si les œufs d'aujourd'hui sont plus sûrs que les œufs d'antan, il faut quand même faire preuve de prudence et avertit que la salmonelle pose toujours un risque inacceptable pour les consommateurs d'œufs crus ou insuffisamment cuits.

« Un œuf sur 10 000 contient de la salmonelle à l'intérieur de la coquille . La poule peut développer une salmonelle dans l'ovaire, elle pénètre dans l'œuf et tout ce que vous pouvez faire, c'est la faire cuire."

Fruits de mer crus

Le risque avec les huîtres et autres coquillages est qu'ils sont nourris comme des filtres. Cela signifie que s'il y a une infection bactérienne ou virale dans l'eau, elle entrera sûrement facilement dans la chaîne alimentaire.

Marler pense que le problème est exacerbé par le réchauffement climatique.

« Le réchauffement des océans s'accompagne d'une augmentation des événements de contamination liés aux huîtres : hépatite, norovirus, etc. Je viens de Seattle, et certaines des meilleures huîtres au monde proviennent du nord-ouest des États-Unis, mais il y a clairement des problèmes avec la qualité et la température de notre eau. C'est un nouveau facteur de risque dont vous devez tenir compte lorsque vous commandez ces huîtres crues », dit-il.

Sandwichs emballés

"Vous devriez vérifier attentivement les dates sur ces sandwichs et, espérons-le, manger des aliments que vous préparez vous-même ou que vous avez préparés devant vous", conseille Marler.

Il prévient que l'âge du sandwich est le facteur de risque le plus important, ce qui pourrait entraîner une exposition à Listeria monocytogenes, une bactérie dangereuse.

Il dit que c'est l'un des plus grands tueurs aux États-Unis et dans le monde, et envoie presque tous ceux qui l'ingèrent à l'hôpital.

"La listeria se développe très bien à des températures de réfrigérateur, donc si quelqu'un vous prépare un sandwich et que vous le mangez presque immédiatement, le risque de listeria est faible. S'ils le préparent et le conservent au réfrigérateur pendant une semaine avant de le manger, cela donnera au virus Listeria une chance de se développer en nombre suffisant pour vous rendre malade », dit-il.

À quel point les sushis sont-ils sûrs

Crédit photo, Getty Images Légende image, La contamination par le poisson est inférieure à celle du poulet ou du bœuf.

Un type de nourriture dont les gens sont souvent sceptiques, les sushis, ne préoccupe pas tellement Marler, bien qu'elle admette qu'il faut faire attention à l'endroit où on l'achète.

"Je vais plus souvent dans un bon restaurant de sushis que dans un restaurant de steaks. Le risque de contamination par le poisson n'est pas si élevé", dit-il.