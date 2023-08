Arthur Briggs : l'incroyable histoire du musicien qui a apporté le jazz en Europe

il y a 21 minutes

En fait, les nazis avaient en horreur le jazz : ils y voyaient un "style musical dégénéré", avec ses "rythmes endiablés" et ses "breaks" improvisés.

Accompagné de trois autres prisonniers - il est le seul noir - Briggs a interprété un segment de la célèbre Cinquième Symphonie de Beethoven, laissant tout le monde présent dans le silence et l'admiration.

Von Stulpnagel a appelé Briggs et lui a dit: "Je n'ai jamais pensé que c'était possible" , faisant référence à une personne noire capable de jouer Beethoven.

Et dans un allemand impeccable, Briggs a répondu : "Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas."

Mais Arthur Briggs n'est pas un nom très reconnu dans le monde du jazz, malgré le fait que les universitaires le considèrent comme le principal promoteur du jazz en Europe durant les années 20 et 30 du XXe siècle.

Les enregistrements

Dans le cadre de ses recherches, Schofield a pu accéder à près de sept heures d'une entrevue avec Briggs enregistrée en 1982, qui sont archivées à l'Institute for Jazz Studies de l'Université Rutgers (New Jersey, États-Unis).

L'enregistrement commence par Briggs disant: "Je suis né à Charleston, Caroline du Sud, le 10 avril 1901", ce qui est cohérent avec ce qui est enregistré à son sujet. En fait, la nécrologie d'Arthur Briggs publiée par le New York Times correspond au contenu de l'enregistrement.

Mais à la suite de nouveaux détails connus sur sa vie -certains que Schofield a confirmés avec les parents survivants du musicien-, on sait aujourd'hui que Briggs est réellement né sur l'île caribéenne de Grenade, qui faisait alors partie de l'empire britannique.

L'historien du jazz Rainer Lotz dit que l'on sait peu de choses sur son enfance à St Georges : « Il vient d'arriver en 1917 aux États-Unis. Nous ne savons pas où il a vécu [à la Grenade], quelle a été son éducation, s'il a eu des l'éducation musicale. On ne sait pas." on sait".

Mais pourquoi devrais-je mentir ? Et pourquoi garder le mensonge si longtemps ?

Arthur Briggs et Harlem, 1917

Lorsque Briggs est arrivé dans le quartier historiquement noir de Harlem à New York en 1917, il l'a trouvé débordant de créativité et d'énergie, où des musiciens afro-américains façonnaient le genre naissant du jazz.

Briggs s'est rapidement immergé dans la scène musicale de la ville, jouant avec des figures emblématiques telles que Sidney Bechet, Will Marion Cook et James Reese Europe.

Briggs a traversé divers groupes au cours des années 20 et 30 du 20e siècle, en tournée en Europe.

Et même si le style qu'ils jouaient n'était pas encore tout à fait jazz, des allusions à ce qui viendrait plus tard commençaient à se faire entendre.

L'Europe, le jazz et la renommée

Para el momento en el que Briggs llegó a Europa (1919), el jazz aún no existía en el continente, por lo que se dedicó a oír la música nueva que llegaba de EE.UU. ya tocar en cualquier sitio donde hubiera personas que quisieran danser.

"Il voyageait dans tous ces endroits et c'est incroyable les gens qu'il a rencontrés. Il allait à Vienne, où ils ont inventé la valse, en disant:" Il y a un rythme complètement différent ici que vous ne pouvez pas imaginer, et ils ne le feront pas. reconnaissez-le encore. comme la musique. Mais écoutez-le simplement… ""

L'historien du jazz Lotz souligne également sa virtuosité avec l'instrument : "Son importance [comme trompettiste] ne peut être sous-estimée, et il était sûrement le meilleur trompettiste de France à cette époque, il avait une oreille très fine, c'était un très bon improvisateur et Il avait une grande technique, qu'il a apprise des trompettistes classiques".

La nuit à Istanbul

L'enregistrement de Briggs en possession de l'Université Rutgers apporte également l'un des incidents qui illustre le mieux le chaos d'après-guerre en Europe après la Première Guerre mondiale. et comment il était toujours au milieu.

L'orchestre Briggs s'exécuta et se préparait la nuit suivante lorsque l'ordre lui vint de commencer à jouer au coup de sifflet.

Ce qu'ils ont appris plus tard, c'est que le coup de sifflet représentait le moment où les opposants au président Atatürk, accusés d'avoir tenté un coup d'État, avaient été pendus en public.

La guerre

À la fin des années 1920, Briggs avait déjà une réputation établie et s'était entièrement relocalisé à Berlin, une ville en plein essor.

Mais l'ombre du nazisme suivit Briggs à Paris, où il fut finalement arrêté et interné au camp de concentration de Saint Denis en octobre 1940.

Il y a passé 4 ans, au cours desquels trois des quatre hivers les plus froids du XXe siècle en Europe ont été signalés, raconte Atria.

Le petit-neveu du musicien, James Briggs Murray, a déclaré à Schofield qu'il avait pu rencontrer et parler à Briggs en personne lors d'un voyage de quatre jours à Paris, insistant sur le fait qu'il préférait ne pas parler des moments difficiles qu'il a dû traverser. dans le camp de concentration.

"Je voulais me concentrer sur les choses positives", a déclaré Briggs Murray à Schofield. "Les quelques fois où nous en avons parlé, il m'a toujours dit qu'il jugeait les hommes en tant qu'hommes."

Briggs Murray a également donné à Schofield plus d'informations sur les raisons pour lesquelles Briggs aurait quitté Grenade en 1917.

"La véritable histoire est qu'en 1917, ma grand-mère était à Grenade. Pappy Briggs, le père d'Arthur, venait de décéder et Arthur a décidé de voir s'il pouvait gagner de l'argent aux États-Unis pour l'envoyer chez lui", dit-il.

"Et il a commencé à jouer avec ces musiciens de jazz, et le jazz est né à cette époque. Et quand l'opportunité s'est présentée pour lui d'aller en Europe, où vous ne pouvez pas aller sans passeport, ils ont fabriqué une histoire pour qu'il puisse partir avec eux."