IA : 'Mes collègues et moi-même avons pris les balles' - Travailleur kenyan

il y a 55 minutes

Des travailleurs kenyans ont décrit les traumatismes mentaux et les dommages psychologiques qu'ils ont subis pour s'assurer que la technologie de l'IA est sûre.

Les logiciels d'intelligence artificielle (IA) déferlent sur le monde et pour sécuriser les puissants chatbots comme ChatGPT, des modérateurs humains sont employés afin de s'assurer que l'IA peut reconnaître les contenus extrêmes et veiller à ce qu'ils ne soient pas montrés aux utilisateurs.

Il s'agit d'un secteur à croissance rapide, représentant plusieurs milliards de dollars, qui emploie des milliers de personnes dans des régions à faible revenu comme l'Afrique, l'Inde et les Philippines, ainsi que dans des pays à la pointe de l'innovation technologique comme la Chine et les États-Unis. Mais le processus de création de ces filtres de sécurité peut avoir des répercussions sur ceux qui regardent le matériel graphique.

Le Kényan travaillait comme étiqueteur de données, chargé de surveiller et de signaler les contenus extrêmes.

Le prix de l'IA

Ce jeune homme de 27 ans a déclaré que le traumatisme qu'il a subi l'a transformé, lui a coûté son mariage et ses amitiés et l'a laissé dans un état dépressif. D'autres collègues ont déclaré souffrir du syndrome de stress post-traumatique.

Lui et ses collègues étaient chargés de signaler les contenus extrêmes afin d'empêcher le chatbot de s'en procurer pour les utilisateurs - en tant qu'étiqueteur de données, le rôle de Mophat était de vérifier tous les contenus étiquetés et de s'assurer qu'ils étaient corrects. Il explique que chaque jour, il a dû lire des passages de texte faisant référence à la violence, aux discours haineux, à l'automutilation et au contenu sexuel.