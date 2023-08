Trafic faunique : Comment une opération d'infiltration a permis de déjouer les trafiquants de pangolins

Les huit espèces de pangolins sont menacées, et trois d'entre elles sont classées comme étant en danger critique d'extinction.

Les chefs d'un gang mondial de trafiquants d'espèces sauvages ont été condamnés à l'issue d'une enquête de quatre ans et d'un procès au Nigeria.

Voici comment ils ont été déjoués par de faux acheteurs et des opérations d'infiltration menées par une petite organisation caritative européenne.

Le piège du café

"J'ai été nerveuse pendant une vingtaine de secondes, puis je me suis dit que je pouvais le faire", raconte-t-elle.

Le contact de Mme Van essaie de lui vendre des écailles de pangolin, le mammifère le plus trafiqué au monde, selon le Fonds mondial pour la nature.

Les huit espèces - quatre africaines et quatre asiatiques - sont considérées comme menacées, et trois comme en danger critique d'extinction.

Vivre le rêve

Lorsque la pandémie de Covid-19 a frappé en 2020, elle lui a offert une opportunité rare et inattendue.

Les grands trafiquants d'animaux sauvages restent généralement cachés, explique-t-il : "On peut voir leurs femmes étaler leur richesse, mais les principaux trafiquants sur lesquels nous enquêtons ne sont pas présents sur les médias sociaux.

Mais avec Covid, les expéditions ont diminué et, en désespoir de cause, les trafiquants se sont tournés vers Facebook pour trouver des acheteurs.

Elle parle doucement et fait preuve d'une détermination à toute épreuve. Le fait d'être une femme dans ce milieu est inhabituel, mais Van affirme que c'est un avantage car les trafiquants sont plus enclins à baisser leur garde : "Ils ne sont pas aussi méfiants que lorsqu'un homme les aborde".

Van s'est infiltré en ligne, gagnant la confiance de Berete sur WhatsApp. Dans un appel vidéo, on le voit entrer dans la cour d'un complexe. Il pointe la caméra de son téléphone vers une grande pile d'une douzaine de sacs. L'un d'entre eux est ouvert par le haut. Il est rempli d'écailles de pangolin qu'il veut vendre à Van.

Les animaux ne signifient rien pour eux

Pendant qu'elle était sous couverture, Van a dû dissimuler ses véritables sentiments, mais deux ans plus tard, elle reste choquée.

Comment Morybinet Berete voyait-il les magnifiques créatures secrètes dont lui et sa bande trafiquaient les écailles ?

"C'est comme si Pablo Escobar vous disait où il vit en Colombie et vous montrait la cocaïne qui se trouve dans son sous-sol", explique M. Carmody.

La corruption est l'un des principaux moteurs de la criminalité liée aux espèces sauvages. Pour M. Carmody, le plus difficile dans toute enquête mondiale est de trouver un "petit groupe d'agents de la force publique dévoués qui ne peuvent pas être achetés". Et une fois qu'on les a trouvés, c'est comme si on avait trouvé de l'or".