Afghanistan : cinq moments clés de la dégradation des droits des femmes

Par Yogita Limaye

Correspondante en Afghanistan

il y a 27 minutes

Crédit photo, Nava Jamshidi/BBC

"Nous allons permettre aux femmes d'étudier et de travailler dans notre cadre. Les femmes seront très actives dans notre société", ont annoncé les talibans lors de leur première conférence de presse, peu après leur prise de pouvoir le 15 août 2021.

Deux ans plus tard, ces assurances ont été fermement démolies par les actions du gouvernement taliban. La suppression des droits des femmes sous leur règne est la plus sévère au monde, introduite par une série implacable de décrets religieux émanant des dirigeants talibans et de décisions régionales qui ont été régulièrement imposées dans tout l'Afghanistan.

À chacun de ces moments, la BBC s'est rendue sur le terrain pour parler aux filles et aux femmes afghanes. Elle a recueilli des témoignages de chagrin, de peur, d'espoir et de détermination alors que leur vie et leur monde se réduisaient comme peau de chagrin.

Septembre 2021 - Interdiction des écoles secondaires aux filles

La première indication de l'attitude des talibans à l'égard des femmes est apparue un mois après la prise du pouvoir. Les écoles secondaires ont ouvert leurs portes aux garçons à la suite d'une déclaration du ministère de l'éducation qui ne mentionnait pas les filles.

"Localement, on nous a dit de ne pas aller en classe", nous a confié à l'époque une étudiante de 17 ans à Kaboul. "Pendant 11 ans, malgré les risques de violence, j'ai travaillé dur pour devenir médecin. Je suis anéantie", pleurait-elle en saluant ses frères qui partaient à l'école.

La même semaine, le maire a ordonné aux employées de l'administration de la ville de Kaboul de rester chez elles, et seules celles qui effectuaient des tâches ne pouvant être confiées à des hommes ont été autorisées à poursuivre leur travail.

Mais certaines femmes gardent espoir. "Les universités sont restées ouvertes, alors je pense qu'ils vont bientôt changer leur politique", nous a dit une étudiante.

À l'époque, nous avions visité le siège de la police morale des talibans, le ministère de la propagation de la vertu et de la prévention du vice. Il avait été installé dans l'enceinte où se trouvait le ministère des affaires féminines de l'ancien régime, un département gouvernemental supprimé par les talibans quelques semaines après leur arrivée au pouvoir.

On nous a dit que les femmes étaient autorisées à entrer dans le ministère, mais nous n'en avons vu aucune.

"Pourquoi avez-vous fermé les écoles pour filles ? J'ai demandé à un porte-parole taliban assis dans l'enceinte, entouré de combattants talibans.

"Les filles elles-mêmes ne vont pas à l'école", a-t-il répondu.

Interrogé, il a ajouté : "Nous ouvrirons des écoles pour les filles dans tout le pays : Nous nous efforçons d'améliorer la situation en matière de sécurité".

De décembre 2021 à mars 2022 - Restrictions de voyage et promesse non tenue concernant l'enseignement secondaire

Légende image, L'école des filles de Kandahar en 2011 (en haut) et cette semaine (en bas).

Les femmes ont réagi à ces restrictions en défilant dans les rues des villes afghanes pour réclamer le droit de travailler et d'étudier. Elles ont été violemment arrêtées par le gouvernement taliban à plusieurs reprises.

"J'ai été fouettée avec des câbles électriques", nous a raconté une manifestante lors d'une rencontre discrète dans la maison d'une de ses amies. Elle se déplaçait d'un endroit à l'autre, craignant d'être prise.

En janvier 2022, au moins quatre militantes ont été arrêtées - elles ont été détenues pendant des semaines et battues en garde à vue.

Les restrictions ont été introduites progressivement. En décembre 2021, le ministère de la vertu et du vice du gouvernement a ordonné que les femmes voyageant sur des distances supérieures à 72 km (45 miles) soient accompagnées d'un proche parent de sexe masculin.

Puis, soudain, une lueur d'espoir est apparue.

Le 21 mars 2023, le département de l'éducation des talibans a annoncé que "tous les élèves" pourraient retourner à l'école au début de la nouvelle année scolaire.

Plusieurs responsables talibans nous ont dit que les écoles de filles allaient rouvrir.

Deux jours plus tard, une équipe de la BBC a vu des étudiantes entrer dans l'école Sayed ul Shuhada, essuyant la poussière sur leurs bureaux et bavardant avec enthousiasme en retournant dans leurs salles de classe. Mais en l'espace de quelques minutes, l'ambiance a changé.

Un responsable taliban local de l'éducation avait transmis au chef d'établissement un message WhatsApp indiquant que les écoles secondaires pour filles resteraient fermées jusqu'à nouvel ordre.

De nombreuses élèves ont fondu en larmes. "Quel genre de pays est-ce là ? Quel est notre péché ?", a déclaré Fatima.

Le gouvernement taliban lui-même s'est montré prudent lorsqu'il a expliqué ses actions, les qualifiant de retour aux valeurs traditionnelles islamiques et afghanes.

En attendant, de nombreux religieux ultra-conservateurs, des anciens des tribus et leurs disciples font partie de la base de soutien du gouvernement qui l'a aidé à prendre le pouvoir en Afghanistan, et on nous a dit que le gouvernement craignait de perdre ce soutien s'il prenait des mesures allant à l'encontre des croyances des anciens.

Mai 2022 - De nouveaux codes vestimentaires sont imposés

Crédit photo, Nava Jamshidi/BBC Légende image, Graffiti d'avant les talibans à Kaboul : "Brave ! Les femmes afghanes ne resteront plus silencieuses" (en haut), qui a été remplacé par le message suivant : "Si la femme afghane connaît ses valeurs, elle se couvrira" : Si la femme afghane connaît ses valeurs, elle se couvrira. (en bas)

Moins de deux mois plus tard, le 7 mai 2022, le gouvernement a annoncé un décret approuvé par son chef suprême, le mollah Haibatullah Akhundzada, imposant aux femmes de porter des vêtements de la tête aux pieds.

"Les femmes qui ne sont ni trop âgées ni trop jeunes doivent se couvrir le visage, à l'exception des yeux.

Il a également ordonné aux membres masculins de la famille de veiller à ce que les femmes et les jeunes filles se conforment à cette règle, faute de quoi ils s'exposeraient à des mesures.

Sur le terrain, nous avons pu constater un changement dans le nombre de femmes visibles dans les rues et dans leur tenue vestimentaire.

Les femmes qui portaient de longues tuniques colorées, un hijab, des jeans et des talons hauts nous ont dit qu'elles avaient commencé à porter des abayas (robes) noires amples, un hijab, un masque chirurgical pour couvrir leur visage et des baskets ou des bottes.

De plus en plus de femmes ont également commencé à porter des burkas noires.

"Nous nous moquons de ce que nous devons porter si cela nous permet d'étudier et de travailler", a expliqué l'une d'entre elles.

Alors que les femmes commençaient à disparaître de la vie publique, le nombre de femmes démunies, à qui l'on avait refusé le droit de travailler et de nourrir leur famille, était de plus en plus visible dans les rues, où elles mendiaient de l'aide.

Nous avons commencé à entendre parler d'un nombre croissant de jeunes filles contraintes par leur famille à des mariages précoces, parce qu'elles n'étaient pas en mesure d'obtenir une éducation ou un emploi.

Octobre à décembre 2022 - Interdiction d'aller à l'université, de fréquenter les lieux publics et de travailler pour des ONG

Légende image, Le lac Qargha en septembre 2020 (en haut) et en août 2023 (en bas)

En octobre 2022, quelques mois se sont écoulés sans qu'aucune nouvelle restriction majeure n'ait été imposée. Lorsqu'ils ont autorisé les filles, y compris celles qui n'avaient pas terminé leur dernière année d'études, à se présenter aux examens d'entrée à l'université, les espoirs ont commencé à renaître.

Au cours de nos conversations avec les chefs talibans, il est apparu clairement qu'il y avait des divisions au sein des talibans sur la question de l'éducation des femmes.

"Certains érudits religieux s'opposent à ce que les filles aillent à l'école. Le gouvernement tente de parvenir à un consensus et de résoudre la question", nous a déclaré Zabiullah Mujahid, porte-parole des talibans, lors d'un entretien.

Mais les hauts dirigeants basés à Kandahar ont continué à durcir leur position, réduisant considérablement les libertés des femmes à la fin de l'année.

En novembre, un porte-parole du ministère des mœurs et de la vertu nous a déclaré que les femmes avaient été interdites dans les parcs de Kaboul parce qu'elles ne respectaient pas la charia [la loi islamique].

Nous avons souvent constaté que de telles décisions annoncées pour une ville sont invariablement mises en œuvre dans tout l'Afghanistan - comme ce fut le cas avec l'interdiction des parcs.

Cette fois-ci, lorsque nous nous sommes rendus au ministère, on nous a dit que les femmes n'étaient plus autorisées à entrer - nous n'étions exemptés qu'en tant qu'étrangers.

Non loin de là, depuis le toit d'un restaurant surplombant un parc d'attractions de Kaboul, nous avons vu des pères avec leurs enfants, des combattants talibans et des groupes de garçons profitant d'une soirée, sans aucune femme en vue.

Les femmes n'ont pas non plus accès aux gymnases, aux piscines et aux bains publics.

"Chaque jour, en tant que filles en Afghanistan, nous nous réveillons avec de nouvelles restrictions", nous a dit une étudiante. "J'ai eu la chance de terminer mes études secondaires avant l'arrivée des talibans. Mais j'ai peur maintenant que les universités soient également fermées aux femmes".

Et elle avait raison. Le 20 décembre 2022, le ministre taliban de l'enseignement supérieur a ordonné que toutes les universités publiques et privées suspendent immédiatement l'enseignement pour les femmes jusqu'à nouvel ordre.

Quatre jours plus tard, un autre coup dur a été porté. Le ministère de l'économie des talibans a demandé à toutes les ONG locales et internationales opérant en Afghanistan de demander à leurs employées de cesser de venir travailler sous peine de se voir retirer leur permis.

Juillet 2023 - Interdiction des salons de beauté

Crédit photo, Nava Jamshidi/BBC Légende image, Une femme balaie un salon de beauté fermé (en haut) et rouvre un salon clandestin chez elle (en bas).

Les derniers espaces où les femmes pouvaient se réunir à l'abri de la surveillance des talibans étaient les salons de coiffure et de beauté.

L'annonce par le gouvernement taliban, le 4 juillet, de la fermeture de ces établissements n'a pas surpris grand monde.

On estime à 60 000 le nombre de femmes employées dans les salons.

"C'était la seule source de revenus pour ma famille. Mon mari a des problèmes de santé et ne peut pas travailler. Comment vais-je nourrir mes enfants ?", nous a confié une propriétaire de salon.

Malgré les risques, elle a décidé de tenir un salon de coiffure à domicile parce qu'il n'y a pas d'autre solution.

Repoussées à l'intérieur, nous avons vu certaines femmes trouver des moyens de vivre leur vie en dépit des restrictions. Des écoles secrètes clandestines fonctionnent dans certaines régions du pays. Certaines ONG emploient encore des femmes qui tentent de passer inaperçues.

Les femmes sont autorisées à travailler dans les secteurs de la sécurité, de la santé publique, de l'art et de l'artisanat et dans quelques autres domaines.

Et de temps à autre, malgré le risque très grave de détention et de violence, des groupes de femmes afghanes continuent de marcher dans les rues, en élevant la voix.