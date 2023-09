Afghanistan : Les dirigeants mondiaux devraient-ils commencer à parler aux talibans ?

Par Lyse Doucet

Correspondante principale pour l'international

il y a 36 minutes

Légende image, En Afghanistan, seules les filles de moins de 13 ans sont autorisées à aller à l'école. Photo prise en mai 2023 à Kaboul

Deux ans après l'arrivée au pouvoir des talibans en Afghanistan, aucun pays n'a officiellement reconnu leur autorité.

Même le fait de s'engager avec le gouvernement taliban reste très controversé. Certains affirment que parler avec eux contribuera à faire évoluer la situation, d'autres insistent sur le fait que les talibans ne changeront jamais et qu'il est donc inutile de discuter.

Alors que le monde s'efforce de décider comment traiter les nouveaux dirigeants afghans, les droits des femmes - et même leurs salons de beauté - sont devenus la ligne de front des batailles politiques.

Dans une pièce faiblement éclairée, aux rideaux bien tirés, à côté de liasses de crayons à lèvres et de palettes de fards à paupières étincelants, Sakina, esthéticienne, explique pourquoi elle pense que les femmes comme elle sont devenues une monnaie d'échange.

"Les talibans font pression sur les femmes parce qu'ils veulent pousser la communauté internationale à reconnaître leur pouvoir", explique-t-elle dans son nouveau salon secret de Kaboul.

Elle a été contrainte de se cacher il y a deux semaines, après que le gouvernement a ordonné la fermeture de tous les salons de beauté pour femmes. Cette décision est la dernière d'une série apparemment sans fin de décrets restreignant la vie et les libertés des femmes et des jeunes filles afghanes.

Sakina ne sait pas quelle approche adopter à l'égard des talibans.

"Si les talibans sont acceptés en tant que gouvernement, ils pourraient lever les restrictions qui pèsent sur nous, ou nous en imposer encore plus", dit-elle, avec le genre d'incertitude et d'anxiété qui entoure cette question politique énorme et sensible.

Les talibans insistent sur le fait que des questions telles que les droits des femmes ne regardent pas le monde.

"Se concentrer sur cette seule question n'est qu'une excuse", déclare Zabihullah Mujahid, porte-parole des talibans.

S'adressant à la BBC depuis la ville afghane de Kandahar, où se trouve le chef suprême des talibans, Haibatullah Akhundzada, il insiste sur le fait que "le gouvernement actuel aurait dû être reconnu depuis longtemps. Nous avons fait des progrès dans certains domaines et nous allons également régler cette question".

La question de savoir s'il faut parler ou non au gouvernement taliban divise fortement de nombreuses communautés intéressées par l'avenir de l'Afghanistan.

Il s'agit notamment de la diaspora afghane, profondément aigrie et toujours ébranlée, qui a été contrainte de fuir son propre pays lorsque les talibans ont pris le pouvoir - pour la deuxième fois - le 15 août 2021.

"Il est facile de dire qu'il ne faut pas parler", explique Fatima Gailani, l'une des quatre femmes qui faisaient partie de l'équipe afghane qui a tenté de négocier avec les talibans jusqu'au moment où ils ont pris le pouvoir.

"Si vous ne parlez pas, alors que faites-vous ?

Depuis l'effondrement du dernier gouvernement, elle participe à des initiatives indirectes.

"Nous n'avons pas besoin d'une autre guerre", souligne-t-elle, en faisant un clin d'œil aux voix qui, parmi les anciens commandants militaires et les anciens seigneurs de la guerre, nourrissent encore l'espoir de renverser l'ordre actuel par la force.

Crédit photo, Nava Jamshidi/BBC Légende image, Avec l'augmentation de la pauvreté en Afghanistan, de plus en plus de familles sont obligées d'attendre à Kaboul du pain donné.

D'autres membres de la diaspora appellent à une pression accrue, y compris à des sanctions et à des interdictions de voyager supplémentaires, afin d'intensifier l'isolement.

"Zahra Nader, rédactrice en chef et fondatrice de Zan Times, une rédaction dirigée par des femmes en exil, demande : "Quel est l'intérêt de s'engager ? "Ils ont montré qui ils étaient et quel type de société ils voulaient construire.

Les diplomates impliqués dans le dialogue soulignent que l'engagement n'est pas la reconnaissance, et concèdent qu'il n'y a pas grand-chose à montrer jusqu'à présent.

Mais les signes de mécontentement, même parmi les hauts dirigeants talibans, à l'égard des décrets les plus extrêmes imposés par le chef suprême ultraconservateur vieillissant, continuent à faire naître un faible espoir.

"Si nous n'impliquons pas les Afghans qui veulent s'engager, de la manière la plus intelligente possible, nous laisserons le champ libre à ceux qui veulent garder une grande partie de la population essentiellement emprisonnée", déclare un diplomate occidental qui a participé à des réunions récentes avec des représentants talibans de niveau intermédiaire.

Certaines sources font état d'une récente rencontre sans précédent entre le reclus Akhundzada et le premier ministre du Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, la première du chef suprême avec un représentant étranger.

Les diplomates informés de ces discussions ont confirmé l'existence de profondes divergences, notamment en ce qui concerne l'éducation et les droits des femmes, mais ont également indiqué qu'il était possible de trouver un moyen d'avancer, même si ce n'est que lentement.

Les discussions sont difficiles - il est difficile de trouver un terrain d'entente.

"Il y a beaucoup de méfiance, voire de dédain, entre des parties qui se sont combattues pendant des années", explique Kate Clark, de l'Afghanistan Analysts Network (réseau d'analystes de l'Afghanistan). "Les talibans pensent que l'Occident veut toujours corrompre leur nation et l'Occident n'aime pas la politique des talibans en matière de droits des femmes et leur régime autoritaire.

Mme Clark met en évidence un décalage fondamental : "L'Occident peut considérer des questions telles que la reconnaissance comme des concessions, mais les talibans considèrent que c'est leur droit, un droit donné par Dieu de régner après avoir vaincu la superpuissance américaine et être revenus au pouvoir, pour la deuxième fois."

Les puissances extérieures équilibrent les critiques en louant les progrès, tels que la répression de la corruption qui a stimulé la collecte de revenus, et certains efforts pour lutter contre les menaces à la sécurité posées par le groupe État islamique.

Les puissances occidentales se tournent vers les pays islamiques et les érudits pour qu'ils prennent l'initiative de répondre aux préoccupations communes concernant les interprétations extrêmes de l'islam par les talibans.

Mais on assiste également à un durcissement des tactiques.

Même l'ONU parle désormais d'"apartheid des sexes" alors que les talibans resserrent l'étau autour des femmes en leur interdisant même l'accès aux parcs publics, aux salles de sport pour femmes et aux salons de beauté. Des démarches sont en cours pour constituer un dossier juridique pour "crimes contre l'humanité".

Crédit photo, Nava Jamshidi/BBC Légende image, Les talibans ont ordonné aux propriétaires de magasins en Afghanistan d'enlever la tête des mannequins féminins.

Malgré des messages contradictoires et des frictions occasionnelles entre les pays de la région et les pays occidentaux, les puissances mondiales, y compris la Russie et la Chine, se sont rarement entendues sur certaines lignes rouges, dont la reconnaissance.

L'impasse a des conséquences dévastatrices pour les Afghans ordinaires.

Le dernier rapport des Nations unies souligne, en caractères gras, que leur appel humanitaire n'était financé qu'à hauteur d'un quart à la fin du mois de juillet, les donateurs se détournant de l'aide. De plus en plus d'Afghans se couchent le ventre vide.

Selon les Nations unies, 84 % des ménages empruntent de l'argent pour acheter de la nourriture.

L'empreinte des groupes islamistes tels que l'État islamique est également préoccupante.

Le gouvernement taliban brosse un tableau idyllique de la situation. Et, même s'ils ne sont pas reconnus, leurs émissaires - vêtus de leurs turbans et tuniques traditionnels - font partie des voyageurs les plus fréquents au monde, se rendant à des réunions dans de nombreuses capitales.

Le ministre des affaires étrangères par intérim, Amir Khan Muttaqi, reçoit presque quotidiennement des délégations à Kaboul, avec tout le protocole habituel, y compris des drapeaux et des photographies officielles disposées dans des salles élégantes.

Les ambassades occidentales à Kaboul restent fermées, à l'exception d'une petite mission de l'Union européenne et d'une mission japonaise.

Les discussions se poursuivent sur la question de savoir si les diplomates actuellement basés dans l'État du Golfe du Qatar devraient au moins se trouver à Kaboul s'ils veulent exercer une quelconque influence.

Les capitales du monde entier n'ont pas envie d'un nouveau chapitre sanglant de cette guerre qui dure depuis 40 ans.

Et malgré les dissensions entre les chefs talibans, leur unité reste un objectif primordial.

Il n'y a pas de solution rapide ou facile.