Célibataires : les bienfaits du célibat selon la science

il y a 49 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un chercheur américain a trouvé des enquêtes montrant que les célibataires ont tendance à cultiver plus d'amitiés et plus d'autonomie que les personnes mariées.

Partager sa vie avec quelqu'un est considéré par de nombreuses études comme bénéfique pour la santé. Dès le XIXe siècle, des recherches ont indiqué que les personnes mariées menaient une vie plus saine, et des études plus récentes ont montré qu'elles avaient moins de risques de contracter une pneumonie, un cancer, des problèmes cardiaques ou de subir une intervention chirurgicale que les personnes vivant seules.

Mais la science s'intéresse également aux avantages que le célibat peut apporter aux personnes, notamment une vie avec plus d'amis et d'interactions sociales, avec plus d'objectifs - et la détermination de les atteindre.

Nous avons tous grandi en entendant : "mariez-vous et vous ne serez plus seul". Mais je n'ai jamais pensé que ce serait mon histoire", a déclaré la chercheuse américaine Bella DePaulo, 63 ans, de l'université de Californie à Santa Barbara (États-Unis), lors d'une conférence TedX.

Crédit photo, enderbirer

Célibataire endurcie, elle s'est consacrée à l'étude du bonheur dans ce groupe de personnes.

Pour Mme DePaulo, "les inquiétudes liées aux difficultés de la solitude peuvent éclipser les avantages de la solitude".

En 2016, la chercheuse a mené une enquête sur les études mettant en évidence ces avantages, et a trouvé des preuves que :

"On entend souvent dire que les célibataires n'ont personne, mais le fait est qu'ils ont souvent plus d'amis et font plus d'efforts pour maintenir des liens avec leurs parents, leurs frères et sœurs et leur communauté", dit-elle.

En revanche, les personnes mariées ont tendance à être plus insulaires [c'est-à-dire qu'elles vivent davantage sur des "îles à elles"].

Ces données proviennent d'une étude réalisée en 2015 aux États-Unis, qui a évalué les enquêtes de recensement pour comprendre les liens entre les parents, les voisins et les amis des adultes américains.

Dans un article publié dans le Journal of Social and Personal Relationships, les chercheurs affirment que "les célibataires sont plus susceptibles de rester en contact avec leurs parents, leurs frères et sœurs, leurs voisins et leurs amis, et de recevoir leur aide, que les personnes mariées. Ces différences sont plus marquées chez les personnes qui n'ont jamais été mariées que chez celles qui l'ont été".

Selon M. DePaulo, ce qui importe pour la santé, c'est d'avoir des personnes avec lesquelles on peut s'ouvrir, plus que d'avoir un conjoint ou non.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les liens familiaux et communautaires deviennent un réseau de soutien important pour les personnes seules.

2. Les célibataires peuvent bénéficier d'une plus grande autonomie et d'une plus grande satisfaction

Selon M. DePaulo, ce n'est pas seulement l'amour qui nous apporte un sentiment d'épanouissement, mais aussi "l'autonomie, l'objectif et [le sentiment] d'être maître de sa vie".

"Les célibataires recherchent ce qui compte le plus pour eux, [comme] un travail plus intéressant et un développement personnel plus important", affirme-t-il. Plus autonomes, ces personnes sont moins susceptibles d'éprouver des sentiments négatifs.

Elle cite une étude publiée dans le Journal of Family Issues qui conclut que "même si le mariage continue de favoriser le bien-être des hommes et des femmes, dans certains cas - comme l'autonomie et l'épanouissement personnel - les célibataires s'en sortent mieux que les personnes mariées".

Les célibataires interrogés dans le cadre de l'étude avaient tendance à être plus d'accord avec les phrases suivantes : "Pour moi, la vie a été un processus continu d'apprentissage, de changement et de croissance" et "Je pense qu'il est important de vivre de nouvelles expériences qui remettent en question la façon dont vous vous percevez et dont vous percevez le monde".

3. Les célibataires ne sont pas nécessairement en moins bonne santé que les personnes mariées

Une étude postérieure à l'enquête de DePaulo a également remis en cause l'idée selon laquelle les personnes mariées sont toujours en meilleure santé.

Publiée en mars 2017 dans la revue Social Forces de l'Oxford University Press, la recherche de Matthijs Kalmijn, de l'université d'Amsterdam, s'est appuyée sur des données collectées en Suisse pendant 16 ans et "jette le doute sur la théorie de la protection de la santé" dont bénéficieraient les personnes mariées.

Le chercheur a interrogé les participants sur leur état de santé chaque année. Il n'a constaté aucune amélioration au cours de la vie des personnes mariées, soulignant que d'autres études sont nécessaires pour progresser sur le sujet.

"Les preuves suggèrent que le mariage a plus à voir avec la santé mentale qu'avec la santé physique", écrit le professeur Kalmijn.

"Nous supposons que le mariage est davantage lié à une évaluation positive de la vie d'une personne qu'à une amélioration de sa santé".

Il convient toutefois de rappeler qu'il existe une abondante documentation scientifique sur les effets favorables des mariages heureux, qu'il s'agisse d'une plus grande stabilité économique ou du soutien mutuel cultivé au sein du couple.

Pour M. DePaulo, mettre en avant les avantages du célibat ne signifie pas rejeter ceux du mariage, mais plutôt "rechercher le mode de vie qui convient le mieux à chaque personne".