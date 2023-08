Afghanistan : comment les talibans utilisent les stades de football pour montrer les flagellations et les exécutions

Noor Gul Shafaq

BBC World Service

il y a 52 minutes

Légende image, Environ 350 personnes ont été flagellées ou exécutées depuis novembre dernier.

*Avertissement : certains lecteurs peuvent trouver ce contenu dérangeant.

"Lorsque les autorités talibanes ont présenté le premier homme condamné à des coups de fouet au stade de football, mon cœur s'est mis à battre si vite que je pouvais l'entendre. Je n'arrivais pas à croire que je voyais tout cela en vrai, pas dans un film ou un cauchemar".C'est ainsi que Jumma Khan (nom fictif), un Afghan de 21 ans, décrit sa réaction le 22 décembre 2022.Ce jour-là, il a vu le gouvernement taliban emmener 22 personnes - dont deux femmes - se faire fouetter devant une foule de milliers de personnes dans un stade de football de la ville de Tarinkot, au centre de l'Afghanistan.

La veille, les autorités talibanes ont annoncé l'événement dans toute la ville, dans les mosquées et à la radio, en invitant la population à assister au spectacle "pour en tirer une leçon".

Lire aussi :

Où se déroulent les punitions ?

Les grands stades sont le lieu habituel des châtiments publics. Cette tradition a débuté dans les années 1990, lorsque les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan pour la première fois.

Le stade Tarinkot peut officiellement accueillir 18 000 spectateurs, mais Khan affirme que beaucoup plus de personnes étaient présentes ce jour-là."Les accusés étaient assis sur l'herbe au milieu du stade. C'était un jeudi ensoleillé. Ils se repentaient et priaient Dieu de les sauver", a-t-il déclaré à la BBC.La Cour suprême des Talibans a confirmé sur Twitter que les coups de fouet avaient eu lieu, ainsi que le nombre et le sexe des personnes punies."Selon la charia (le système juridique de l'islam), notre chef est tenu d'appliquer de telles punitions. Dans le Coran, Allah (Dieu) a dit que les gens devraient être témoins de ces châtiments en public afin d'en tirer des leçons. Il est de notre devoir de les appliquer conformément à la charia", a déclaré le porte-parole du gouvernement, Zabihullah Mujahid, à la BBC.

Selon M. Khan, tous les hommes âgés de 18 à 37 ans ont reçu entre 25 et 39 coups de fouet."Certains d'entre eux ont pleuré et crié, tandis que d'autres ont toléré les coups de fouet en silence. Un de mes proches, qui a reçu 39 coups de fouet pour vol, m'a raconté qu'après 20 coups de fouet, son corps s'est engourdi et qu'il n'a plus ressenti la douleur", explique M. Khan.Les deux femmes, en revanche, ont été épargnées.Khan est né deux ans après les attentats du 11 septembre contre le World Trade Center, un incident qui a conduit les États-Unis et l'OTAN (Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'alliance militaire occidentale) à attaquer l'Afghanistan et à mettre fin à la première période de pouvoir des forces talibanes.Ses aînés lui ont raconté comment les combattants talibans battaient et mutilaient les gens en public, voire les exécutaient, dans les années 90.Mais c'était la première fois que Khan était témoin de cette violence de ses propres yeux.Il raconte que lorsque les coups de fouet ont commencé, la foule a immédiatement tenté de quitter le stade de football.

"La plupart d'entre eux étaient jeunes, comme moi. Les soldats talibans ne nous permettaient pas de partir, mais beaucoup ont réussi à escalader les murs et les clôtures."Le gouvernement taliban, qui a repris le pouvoir en Afghanistan en 2021, semble craindre les réactions négatives que de telles punitions pourraient susciter à l'étranger, et le chef suprême, le mollah Hibatullah Akhundzada, a interdit à quiconque d'enregistrer ou de rendre publics ces événements.Mais Khan a secrètement enregistré une vidéo de ce qui s'est passé et l'a envoyée à la BBC.D'autres témoins oculaires ont également publié les scènes sur les réseaux sociaux, où elles sont rapidement devenues virales.M. Khan affirme que ce qu'il a vu ce jour-là le terrifie toujours et qu'il craint d'être puni de la sorte."Maintenant, je fais très attention à ce que je dis. Je me suis laissé pousser la barbe.

Crédit photo, AFP Légende image, Les punitions ont généralement lieu dans les stades de football

Combien de personnes ont été punies ?

La BBC a découvert que depuis novembre 2022, date à laquelle le gouvernement taliban a officiellement annoncé que des châtiments publics auraient lieu et où la Cour suprême a commencé à publier des déclarations à ce sujet, il y a eu au moins 50 incidents similaires impliquant 346 personnes.La Cour suprême ne précise pas si les personnes concernées étaient des hommes ou des femmes, mais au moins 51 cas concernaient des femmes et 233 des hommes (60 cas restent inconnus).Tous ont été fouettés et certains ont été condamnés à la prison.Deux hommes ont été exécutés, l'un à Farah, dans le sud-ouest de l'Afghanistan, et l'autre dans la province de Laghman, dans l'est.La fréquence des châtiments publics s'est intensifiée après le 13 novembre, lorsque le chef suprême des talibans a ordonné au pouvoir judiciaire du pays de suivre "attentivement" les dossiers des personnes accusées de divers crimes et de "faire respecter la loi".

Quels sont les "crimes" sanctionnés ?

Le gouvernement taliban affirme appliquer ces sanctions conformément au système judiciaire islamique de l'Afghanistan - une interprétation extrême de la charia.Il existe dix-neuf catégories de délits punissables, dont le vol, le meurtre, l'adultère, les relations sexuelles entre hommes, les "relations sexuelles illégales", la corruption, la fugue, le meurtre et l'immoralité.Mais la définition de ces critères n'est pas toujours claire et certains semblent pouvoir être largement interprétés.De nombreuses personnes sont punies pour vol, généralement de 39 coups de fouet. Certains sont condamnés à des peines de prison allant de trois mois à un an.Les délits sexuels, que le gouvernement taliban qualifie de "Zina" (adultère), de "rapports sexuels illégaux" ou de "rapports sexuels immoraux", figurent également parmi les infractions les plus punissables.Les défenseurs des droits de l'homme et les observateurs internationaux ont attiré l'attention sur les sept cas de fugue, des sanctions qui visent probablement des femmes vulnérables qui ont peut-être déjà été victimes de violences domestiques ou de mariages forcés avec des mineurs.Six cas de "Liwatat" (relations sexuelles entre hommes) sont également mentionnés dans les déclarations de la Cour suprême.

Entre-temps, des témoins oculaires comme Jumma Khan disent avoir été marqués mentalement en assistant à ces scènes horribles. Les personnes punies se sentent humiliées et ne veulent plus sortir de chez elles.Le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, a réagi en déclarant à la BBC : "Allah surveillera le bien-être mental des gens. Nous ne pouvons pas aller à l'encontre de la charia".

La BBC a compilé les déclarations de la Cour suprême du gouvernement taliban, principalement à partir du profil de la Cour sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter).