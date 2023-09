Emploi : Pourquoi les salariés deviennent égoïstes et moins loyaux envers les entreprises

Pendant des années, l'une des caractéristiques de quartiers comme Canary Wharf à Londres ou le Financial District à Manhattan était que les travailleurs portaient des gilets en laine polaire avec le logo de leur entreprise.Ce n'était pas seulement le signe d'un code vestimentaire moins formel dans le monde de l'entreprise, c'était aussi un signe de fierté pour l'entreprise pour laquelle on travaillait.Toutefois, ce type de loyauté explicite des employés pourrait être en train de s'estomper. Dans un monde du travail transformé, où la technologie évolue rapidement et où les priorités des travailleurs ont changé, les experts affirment que les gens sont moins susceptibles de mettre l'entreprise au premier plan lorsqu'ils pensent et parlent de leur carrière.

Tim Oldman, fondateur et directeur général de Leesman, qui mesure l'expérience des employés sur le lieu de travail, a constaté ce phénomène lorsqu'il cherchait de nouveaux talents pour sa propre entreprise.Ce phénomène se produit fréquemment sur LinkedIn, ajoute-t-il, où de nombreux travailleurs choisissent désormais d'indiquer leur nom et leurs compétences dans le titre de leur profil, repoussant ainsi les coordonnées de leur employeur actuel plus bas sur la page. Cela contraste avec l'approche traditionnelle, selon laquelle les utilisateurs commençaient leur profil par l'intitulé du poste et l'entreprise.

Selon Dana Minbaeva, professeur de gestion des ressources humaines au King's College de Londres, cette approche consistant à mettre en avant les réalisations personnelles plutôt que l'identité professionnelle est logique dans le contexte actuel, où les recruteurs se concentrent sur des ensembles de compétences spécifiques dans leurs recherches et leurs approches.Elle attribue ce phénomène, en partie, à une évolution plus large vers une économie basée sur les compétences."Nous évoluons dans un environnement où les aptitudes et les compétences individuelles sont considérées comme les atouts les plus précieux", explique-t-elle. Les travailleurs les plus précieux sur le marché du travail doivent avoir la capacité d'adapter leur expertise personnelle aux technologies émergentes telles que l'IA générative.

Selon Aaron Taylor, directeur de l'école de gestion des ressources humaines de l'université d'Arden, au Royaume-Uni, la mondialisation croissante, associée à un développement technologique rapide, favorise l'évolution vers un marché du travail fondé sur les compétences."Les compétences demandées évoluent rapidement et les salariés veulent les maintenir à jour pour des raisons personnelles, professionnelles ou financières", explique-t-il.En d'autres termes, les employés deviennent plus précieux pour les compétences qu'ils possèdent que pour le pedigree qu'ils portent. Et lorsque les recruteurs prennent contact avec eux, ces travailleurs le savent.

Le facteur de loyauté

Les compétences devenant plus importantes que le prestige de l'entreprise sur le marché du travail actuel, de nombreux salariés deviennent de moins en moins fidèles à leur employeur.Au lieu de rester dans une entreprise prestigieuse uniquement en raison de son nom, les experts affirment que les travailleurs sont plus enclins à changer d'entreprise, à la recherche d'opportunités où leurs compétences peuvent être cultivées et développées.En raison de cette évolution de la loyauté, Mme Minbaeva affirme que les travailleurs se détachent psychologiquement de leur ancienne loyauté envers une seule entreprise.

Hommes d'affaires marchant dans un quartier d'affaires

Elle pense que cela est dû en partie au fait que les employés sont plus enclins à examiner et même à remettre en question les valeurs et la culture enracinées de leur lieu de travail et de leurs dirigeants."Les jeunes travailleurs sont beaucoup plus activement impliqués dans l'examen et l'évaluation de la conformité des actions d'une entreprise avec ses propres croyances et valeurs, son programme de développement durable et les autres promesses faites aux différentes parties prenantes", explique-t-elle. En d'autres termes, ils sont désormais prêts à quitter une entreprise qui ne respecte pas leurs propres idéaux.Selon Mme Taylor, la pandémie a également conduit les travailleurs à exiger plus d'autonomie sur le lieu de travail. "Les gens veulent mieux contrôler l'équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle", explique-t-il.L'accent est beaucoup moins mis sur la loyauté et le fait de "rester dans un emploi" que sur la recherche d'un emploi qui réponde aux besoins et aux préférences des travailleurs", ajoute-t-il.En outre, M. Oldman estime que moins les employés passent de temps dans les bureaux physiques, plus ils peuvent tracer une ligne de démarcation entre eux et leur travail. "Les employés qui fréquentent le bureau profitent moins de la fidélité potentielle à la marque et des avantages que de bons bureaux peuvent apporter. Ils ne profitent pas non plus des interactions sociales non structurées avec leurs collègues, qui permettent de créer et de renforcer la cohésion sociale et le sentiment d'un objectif commun", ajoute-t-il.