La bougeotte : Pourquoi est-elle bonne pour la santé ?

Par Sarah Griffiths

BBC Future

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, La bougeotte pourrait avoir d'autres avantages que le contrôle du poids et pourrait également être bénéfique pour notre cerveau.

Lorsque j'étais enfant, on me réprimandait régulièrement parce que je me balançais sur ma chaise, que je grignotais distraitement les gommes roses de mes crayons et que je m'agitais pendant l'heure du conte, incapable de m'installer confortablement sur le tapis alors que les autres enfants étaient correctement assis, les jambes croisées. Avec le temps, j'ai appris à ignorer l'envie de gigoter. Aujourd'hui, je peux rester assise pendant des heures sans bouger.

Cependant, il s'avère que j'étais peut-être mieux avant. La recherche révèle que la bougeotte peut nous aider à maintenir un poids santé, à gérer le stress et peut-être même à vivre plus longtemps.

"Si vous êtes sédentaire, ce n'est pas bon pour vous. Mais si vous êtes sédentaire et que vous gigotez, cela réduit en fait votre risque de mauvaise santé à long terme", révèle Janet Cade, épidémiologiste nutritionnelle à l'université de Leeds, dans un épisode récent de l'émission "The Infinite Monkey Cage", diffusée par la BBC.

Alors, plongeons dans la science pour en savoir plus.

Dans les dictionnaires, la bougeotte est généralement définie comme le fait de bouger ou d'agir de manière agitée ou nerveuse, mais James Levine, spécialiste de l'obésité, professeur de médecine à la Mayo Clinic et président de la Fondation Ipsen, organisation à but non lucratif spécialisée dans les maladies rares, estime qu'il est préférable de la définir comme un mouvement rythmique neurologiquement programmé d'une partie du corps. Selon lui, le "facteur fidget" est une manifestation extérieure d'une impulsion innée à bouger.

La bougeotte pour lutter contre l'obésité

Dans le monde, l'obésité a presque triplé depuis 1975. Cela s'explique en partie par la nature de plus en plus sédentaire de nombreuses formes de travail. On pense que le fait de rester assis pendant de longues périodes ralentit le métabolisme, ce qui affecte la capacité de l'organisme à réguler la glycémie et la pression artérielle, ainsi qu'à décomposer les graisses corporelles.

Mais de plus en plus d'éléments suggèrent que l'envie de bouger pourrait nous aider à gérer inconsciemment notre poids en nous incitant à bouger, un peu comme une alerte vibratoire sur un tracker de fitness. S'ils sont suivis d'effet, ces petits mouvements peuvent avoir un impact important, explique Levine.

Par exemple, elle a constaté que les employés de bureau plus minces ont tendance à agir plus souvent sur leurs impulsions de bougeotte, se tenant debout et se déplaçant deux heures de plus par jour que ceux qui sont obèses. Cela peut refléter une prédisposition biologique au mouvement, selon l'épidémiologiste.

Mais la bougeotte elle-même - même aussi légère que de taper du pied - peut aussi nous aider à brûler l'énergie excédentaire qui, sinon, pourrait être stockée sous forme de graisse.

Une petite étude mesurant la dépense énergétique d'activités similaires à la bougeotte chez 24 personnes a révélé que le fait de bouger en position assise peut augmenter la quantité de calories brûlées de 29 % par rapport à la position allongée sans bouger. La bougeotte en position debout, qui, selon Levine, prend généralement la forme d'un balancement ou d'un déplacement d'un pied à l'autre, augmente le nombre de calories brûlées de 38 % par rapport à la position allongée.

Toutefois, si les mouvements tels que la bougeotte contribuent à l'équilibre énergétique du corps, ils ne remplacent pas le mouvement ou l'exercice.

Crédit photo, Alamy Légende image, La bougeotte a souvent été considérée comme un signe de manque de savoir-vivre, comme l'indique ce passage du livre Etiquette in Everyday Life, publié dans les années 1920.

"C'est un peu comme les bougies d'allumage d'une voiture", dit Levine, expliquant que les bougies d'allumage fonctionnent lorsque la clé est sur le contact, mais que la voiture n'avance que si le conducteur appuie sur l'accélérateur. Dans son analogie, les étincelles sont des phénomènes qui se produisent quoi qu'il arrive, mais le fait de choisir d'y répondre - en appuyant sur l'accélérateur - permet d'en tirer des avantages.

Dans une autre petite étude, Levine a examiné l'impact de la bougeotte sur la physiologie humaine en donnant à 16 volontaires maigres 1 000 calories supplémentaires par jour pendant huit semaines. L'expérience a révélé que certains participants étaient "remarquablement résistants" à la prise de graisse parce qu'ils "activaient leurs facteurs de bougeotte".

L'étude a révélé que la suralimentation peut entraîner une augmentation de la dépense énergétique de 700 calories par jour par le biais du facteur fidget, car les participants bougent inconsciemment davantage, notamment en marchant plus énergiquement. Cette "thermogenèse par activité non physique", comme Levine et son équipe décrivent la bougeotte, explique une différence de 10 fois dans le stockage des graisses.

Cette découverte se retrouve dans le règne animal. Les scientifiques ont remarqué que les oiseaux chanteurs, tels que les pinsons, ne semblent jamais grossir, même s'ils se gavent de graines dans les mangeoires. Selon Lewis Halsey, biologiste de l'environnement à l'université de Roehampton, cela s'explique par le fait qu'ils ajustent inconsciemment l'efficacité avec laquelle ils utilisent l'énergie de la nourriture en modifiant la fréquence de leurs battements d'ailes ou leur mode de chant.

"Nous devons nous rappeler que l''apport d'énergie' n'est pas ce qui est avalé, mais ce qui est absorbé par l'intestin, puis ce qui est extrait par les cellules ; il est trop simpliste de considérer qu'il s'agit uniquement de la quantité de nourriture consommée", explique-t-il. "Et cela vaut pour les humains et les autres animaux, pas seulement pour les oiseaux chanteurs."

La bonne nouvelle, c'est que les personnes qui ont moins d'impulsions à bouger ou qui résistent simplement à l'envie de gigoter peuvent tirer parti des avantages de la bougeotte en utilisant des incitations telles qu'un tracker de fitness vibrant pour bouger davantage, ou simplement modifier leur routine ou leur environnement pour les encourager à gigoter et à bouger, qu'il s'agisse de rester debout en prenant un appel téléphonique ou de planifier des réunions en marchant. Levine lui-même a passé les trente minutes de notre entretien en ligne debout.

La bougeotte pourrait avoir d'autres avantages que le contrôle du poids. Il pourrait également être bénéfique pour notre cerveau.

Il existe une relation étroite entre les mouvements et les performances cognitives, explique Maxwell Melin, neuroscientifique à l'université de Californie à Los Angeles et au programme de formation des scientifiques médicaux de l'Institut de technologie de Californie. Mais la question de savoir si la bougeotte favorise la concentration n'est pas simple et peut dépendre du type de bougeotte.

Stimulation de la concentration

Les personnes qui ont la bougeotte ont tendance à rêvasser, ce qui peut les distraire à l'école et au travail. Mais la bougeotte, comme le gribouillage, peut aussi fournir une stimulation physiologique qui peut aider certaines personnes à se concentrer sur une tâche. Lors d'une expérience, les personnes qui gribouillaient pendant un appel téléphonique se souvenaient de 29 % de détails de plus que celles qui ne gribouillaient pas, ce qui suggère que l'activité peut favoriser les performances cognitives, bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires.

Les recherches menées par Katherine Isbister, professeure de médias informatiques à l'université de Californie à Santa Cruz, ont montré que les gens choisissent souvent de s'agiter avec des objets - tels que des trombones, des feuilles de papier pliées ou des gadgets - qui leur procurent le bon niveau de stimulation lorsqu'ils en ont besoin.

Dans certains cas, cela peut dépendre du type de mouvement impliqué pour savoir s'il est associé à une bonne exécution de la tâche, ajoute Melin. Il donne l'exemple d'un joueur de tennis professionnel qui fait rebondir une balle avant de servir. "Il n'est pas nécessaire de faire rebondir la balle pour servir, mais de nombreux professionnels trouvent qu'une routine avant le service les aide à se concentrer", explique-t-il.

En revanche, écraser une mouche avant de servir serait un exemple de mouvement non stéréotypé. En d'autres termes, certaines actions peuvent renforcer notre concentration, tandis que d'autres mouvements sans rapport avec l'accomplissement d'une tâche semblent nous distraire.

"Ce que nous ignorons encore, c'est la direction de cette relation, déclare Melin. Les mouvements stéréotypés entraînent-ils réellement une meilleure exécution des tâches, ou sont-ils simplement le symptôme d'une personne activement engagée dans la tâche à accomplir ?"

La question de savoir si les mouvements ont un impact causal sur les capacités de réflexion sophistiquées intrigue Melin, car ils pourraient potentiellement être utilisés pour aider les personnes souffrant de TDAH, qui ont tendance à avoir la bougeotte, et d'autres affections qui impacte le comportement.

Une vie plus longue ?

Bien qu'il n'y ait aucune preuve que la bougeotte mène directement à une vie plus longue, les experts savent que le stress chronique peut raccourcir notre durée de vie, tandis qu'un mode de vie sédentaire augmente toutes les causes de mortalité, doublant le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète et d'obésité, tout en augmentant les risques de dépression et d'anxiété. La bougeotte peut aider dans les deux cas.

Tout d'abord, la bougeotte peut nous aider à faire face au stress. Dans une étude, 42 hommes ont été placés dans une situation stressante, avec une simulation d'entretien d'embauche suivie d'une tâche de calcul mental qu'ils devaient effectuer devant deux personnes. Les chercheurs ont constaté que ceux qui s'agitaient en adoptant des "comportements de déplacement" tels que se gratter, se mordre les lèvres ou se toucher le visage trouvaient l'expérience moins stressante.

Par ailleurs, le fait de bouger peut également contribuer à réduire certains des autres risques liés à un mode de vie sédentaire. Des chercheurs ont découvert que le fait de taper des pieds en position assise, par exemple, peut protéger les artères des jambes et potentiellement contribuer à prévenir les maladies artérielles.

Par ailleurs, en s'appuyant sur l'étude britannique Women's Cohort Study, qui analyse les habitudes alimentaires de plus de 35 000 femmes, les chercheurs n'ont pas constaté d'augmentation du risque de mortalité liée à une durée d'assise plus longue chez celles qui se considéraient comme ayant une bougeotte modérée ou importante, par rapport aux femmes plus actives.

Ces résultats soulèvent la question de savoir si la façon dont nous percevons les personnes qui s'agitent devrait changer, déclare Cade. La bougeotte est souvent considérée comme une impolitesse ou la preuve que la personne n'est pas concentrée. Mais si ces mouvements simples sont bénéfiques pour la santé, il faut peut-être les laisser faire, dit-elle.

Ils confirment également qu'il est préférable d'éviter de rester assis pendant de longues périodes et que le fait de gigoter peut offrir une pause suffisante pour faire la différence.

Le professeur Levine estime qu'écraser l'envie naturelle de bouger est "une calamité pour la santé publique", mais que la société a la possibilité de lutter contre les habitudes et les environnements sédentaires.