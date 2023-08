Naître avec un stérilet : quelles sont les chances de tomber enceinte avec cette méthode contraceptive ?

il y a une heure

L'idée qu'un nouveau-né puisse vaincre la méthode contraceptive et arriver au monde en tenant le stérilet comme un trophée est difficilement envisageable.

En réalité, soulignent les experts, les dispositifs intra-utérins, qu'ils soient en cuivre ou hormonaux, comptent parmi les méthodes les plus fiables pour prévenir les grossesses non désirées.

"Alors que la probabilité de grossesse associée à cette méthode n'atteint pas une femme sur 100 par an, la pilule, par exemple, a une probabilité de neuf femmes sur 100. Les grossesses, même avec la pilule, ne sont généralement pas surprenantes, mais un bébé né d'une femme ayant utilisé un stérilet, parce que c'est très rare, suscite généralement de l'intérêt", explique Helga Marquesini, gynécologue à l'hôpital Sírio Libanês.

Dans les études cliniques, les deux méthodes contraceptives (et d'autres, comme les injections et les patchs) montrent une bonne efficacité. Mais dans la pratique, les taux d'échec des méthodes à action rapide peuvent varier considérablement, car il faut se rappeler de les utiliser correctement.

Par conséquent, les contraceptifs à longue durée d'action tels que le stérilet se sont révélés jusqu'à 20 fois plus efficaces pour prévenir la grossesse, selon les données de Febrasgo (Fédération brésilienne des associations de gynécologie et d'obstétrique).

"Si le stérilet se déplace et est positionné trop bas dans l'utérus, cela peut augmenter le risque d'échec de la méthode contraceptive. C'est pourquoi nous recommandons à la patiente de consulter pour vérifier la position du dispositif, ce qui peut se faire à l'aide d'une échographie au moins une fois par an", explique la gynécologue Ilza Monteiro, vice-présidente de la Commission nationale des contraceptifs de Febrasgo.

Pourquoi un bébé "né avec un stérilet" est extrêmement improbable

Pendant le développement du fœtus, le bébé est entouré du sac amniotique, une structure qui l'isole du reste de l'utérus et le protège. En même temps, le stérilet reste dans la cavité utérine, sans contact direct avec le bébé en développement.

"Même si la membrane devait se rompre, le bébé devrait aller chercher le stérilet, ce qui, nous le savons, n'arrive pas. Ces photos sont retouchées et la méthode finit par être décriée à cause de cela."

En outre, le processus d'accouchement implique que le bébé passe par le canal de naissance, tandis que l'utérus se contracte pour l'expulser. Selon les experts, il est très peu probable que le stérilet soit expulsé en même temps que le bébé, qui plus est dans sa petite main.

Dans les rares cas où le stérilet échoue et où une grossesse survient alors que le dispositif est présent, l'équipe médicale doit évaluer s'il est possible de retirer le stérilet.

"Lorsque nous retirons le stérilet dans des conditions favorables, nous parvenons à atténuer les principaux risques, à savoir l'infection du sac amniotique, la fausse couche, le décollement du placenta, les hémorragies pendant la grossesse et l'accouchement prématuré", explique Helga Marquesini.

Le stérilet est un dispositif en forme de "T", qui est inséré par le col de l'utérus dans la cavité utérine, dans le but d'empêcher la conception.

La version hormonale et la version en cuivre du stérilet ont des mécanismes d'action différents, mais toutes deux partagent la même mission ultime : empêcher les spermatozoïdes de trouver les ovules.

Dans le cas du stérilet au cuivre, l'objet, qui est un corps étranger à l'intérieur de l'utérus, provoque une réaction inflammatoire qui ralentit, voire inactive, les spermatozoïdes, les empêchant ainsi de se rendre jusqu'aux trompes de Fallope et de rencontrer l'ovule.

Son action consiste à créer un bouchon épais et dense qui rend difficile le passage des spermatozoïdes du vagin vers l'utérus et les trompes de Fallope.

Certaines contre-indications spécifiques s'appliquent également aux stérilets à libération d'hormones, comme les antécédents familiaux de cancers hormono-dépendants tels que le cancer du sein hormono-dépendant et le cancer de l'ovaire.

Le stérilet en cuivre est généralement moins cher, il est proposé par les SUS et a une durée de vie plus longue (dix ans, alors que le stérilet hormonal dure cinq ans), mais il peut aussi augmenter les crampes et les saignements menstruels - des symptômes que le stérilet hormonal atténue - selon les experts.