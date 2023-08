Le chef de Wagner, M. Prigojine, s'exprime pour la première fois dans une vidéo depuis la tentative de coup d'État

Par Emily McGarvey

BBC News

il y a 20 minutes

Crédit photo, Telegram/Grey Zone Légende image, Une légende publiée avec la vidéo sur Telegram suggère que Evgeniy Prigozhin se trouve dans un pays africain.

Le chef de Wagner, Evgeni Prigojine, est apparu dans son premier discours vidéo depuis sa mutinerie ratée en Russie, ce qui suggère qu'il se trouve en Afrique.

La BBC n'a pas été en mesure de vérifier où la vidéo a été filmée.

La vidéo publiée sur les canaux Telegram liés au groupe mercenaire Wagner montre Prigojine en tenue de combat, déclarant que le groupe rend l'Afrique "plus libre".

Wagner aurait des milliers de combattants sur le continent, où il a des intérêts commerciaux lucratifs.

Les soldats de Prigojine sont intégrés dans des pays tels que le Mali et la République centrafricaine (RCA), où les groupes de défense des droits de l'homme et les Nations unies les accusent de commettre des crimes de guerre.

Le mois dernier, le Royaume-Uni a imposé des sanctions aux deux chefs des opérations de Wagner en République centrafricaine, les accusant d'avoir torturé et tué des civils.

Les États-Unis ont également accusé les combattants de Wagner de s'enrichir grâce à des transactions d'or illicites sur le continent.

Dans la vidéo, Prigojine déclare que Wagner explore des minerais tout en combattant des militants islamistes et d'autres criminels.

"Nous travaillons. La température est de +50 - tout se passe comme nous l'entendons. Wagner PMC mène des actions de reconnaissance et de recherche, rend la Russie encore plus grande sur tous les continents et l'Afrique encore plus libre", peut-on entendre Prigozhin dire.

"Justice et bonheur - pour le peuple africain, nous faisons de la vie un cauchemar pour l'ISIS (État islamique) et Al-Qaïda et d'autres bandits".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une capture d'écran tirée d'une vidéo partagée en ligne montre Evgeniy Prigozhin, le fondateur de la société de sécurité privée russe Wagner, dans un lieu non spécifié en Afrique le 21 août 2023.

Il affirme que Wagner recrute et que le groupe "continuera à remplir les tâches qui ont été fixées - nous avons fait des promesses que nous allions réussir".

Prigojine a été photographié à Saint-Pétersbourg lors du sommet Afrique-Russie du mois dernier, serrant la main de l'ambassadeur Freddy Mapouka, conseiller présidentiel en RCA.

Prigojine s'est fait discret depuis qu'il a dirigé son éphémère mutinerie en juin, qui n'a duré que 24 heures.

Environ 5 000 soldats de Wagner ont pris le contrôle de la ville de Rostov-sur-le-Don, dans le sud de la Russie, et se sont dirigés vers Moscou, dans le but déclaré de destituer les dirigeants militaires.

Cependant, Prigojine a stoppé l'avancée des troupes après des négociations avec le Kremlin, sous la médiation du dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko.

Dans le cadre d'un accord visant à mettre fin à la mutinerie, les charges retenues contre Prigojine ont été abandonnées et il lui a été proposé de s'installer au Belarus.

La conduite de la guerre avait donné lieu à des querelles très publiques entre Wagner et le ministère russe de la défense. Prigojine a accusé à plusieurs reprises le ministère de ne pas avoir fourni de munitions à son groupe.

Prigojine affirme avoir fondé le groupe Wagner en 2014. Riche homme d'affaires au passé criminel, il est connu comme le "chef de Poutine" parce qu'il fournissait des services de restauration au Kremlin.

En 2014, Wagner a commencé à soutenir les forces séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine et on pense qu'il a aidé la Russie à annexer la Crimée.

Avant la guerre en Ukraine, Wagner comptait environ 5 000 combattants, pour la plupart des vétérans des régiments d'élite et des forces spéciales russes.