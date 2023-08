Guerre en Ukraine : Le général russe qui dirigeait la guerre a été limogé

Pendant plusieurs mois, le général Surovikin a été chargé de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, mais on ne l'a plus revu depuis la mutinerie de Wagner en juin.

Un rapport russe a cité une source du ministère de la défense qui a déclaré qu'il avait été démis de ses fonctions en raison d'une mutation à un nouveau poste et qu'il était actuellement en vacances.

Une capture d'écran d'une vidéo montrant Sergei Surovikin s'adressant à la direction, aux commandants et aux soldats de PMC Wagner le 24 juin 2023.

Dans les semaines qui ont suivi la révolte de juin, des blogueurs militaires russes ont fait état d'informations non confirmées selon lesquelles le général Surovikin avait été arrêté pour être interrogé. Mais les autorités ont nié qu'il était détenu dans un centre de détention provisoire et un général à la retraite a déclaré qu'il était simplement en train de se "reposer" et qu'il n'était pas disponible.