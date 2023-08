Evgueni Prigojine : Wagner a défié Poutine et son chef pourrait être mort

il y a une heure

Lorsque Evgeny Prigozhin et ses troupes Wagner ont lancé leur insurrection il y a deux mois, Vladimir Poutine a clairement exprimé ses sentiments. Il a parlé de "trahison" et de "coup de poignard dans le dos" de la Russie. Il a promis que les coupables seraient punis.

C'est donc avec incrédulité que la Russie a appris qu'ils ne l'avaient pas été. Lorsqu'un accord a été conclu entre M. Prigozhin et le Kremlin pour mettre fin à la mutinerie, lorsque toutes les charges retenues contre le fondateur de Wagner et ses combattants ont été abandonnées, en dépit du fait que des militaires russes avaient été tués au cours de l'obscure mais brève insurrection.

Un journal russe a commenté le compromis convenu (mettre fin à la mutinerie en échange d'une immunité de poursuites) : "Ce type de compromis est normalement conclu avec des opposants politiques. Jamais avec des criminels et des terroristes. Cela signifie-t-il que nous devrions considérer M. Prigojine comme un personnage politique ?"

Exactement deux mois plus tard, M. Prigozhin est présumé mort après que son jet privé se soit écrasé et ait explosé dans un champ. Le commandant de Wagner, Dmitry Utkin, se trouvait dans le même jet.

Lire plus d'articles sur Prigojine :

L'élite russe ne versera guère de larmes sur la disparition annoncée de M. Prigojine. Il en va de même pour les dirigeants militaires russes, que M. Prigozhin avait publiquement et vocalement condamnés et dont il avait exigé le limogeage. Le patron de Wagner a affirmé que la "Marche de la justice" (son euphémisme pour désigner l'insurrection) n'avait pas visé le Kremlin, mais le ministre de la défense, Sergei Shoigu, et le chef de l'état-major général, Valery Gerasimov.