Wagner : qu'adviendra-t-il du groupe après la mort annoncée de Prigojine ?

il y a une heure

Ce groupe est devenu un élément central de l'effort de guerre de la Russie en Ukraine et les troupes de Prigojine ont contribué à étendre l'influence russe à travers le monde, en soutenant les alliés du président Vladimir Poutine en Afrique et en Syrie.

Les responsables occidentaux de la sécurité se demandent qui prendra sa place et ce qu'il adviendra des mercenaires qu'il dirigeait autrefois.

Qui dirigera Wagner à présent ?

"L'organisation persistera à l'avenir, probablement sous un autre nom, mais elle a déjà prouvé qu'elle avait la capacité de s'adapter et de se métamorphoser", a-t-elle déclaré.

"Nous devons considérer Wagner non pas comme un seul homme, mais comme un écosystème, comme une hydre aux multiples têtes et aux intérêts très divers en Afrique.

"Je pense qu'il sera plus difficile de trouver un nouveau financier parce que [Wagner] a de bons commandants, mais l'argent est important ici. Peut-être qu'ils [installeront] quelqu'un du cercle proche de Poutine".

Benoît Bringer, journaliste dont le documentaire The Rise of Wagner a retracé l'ascension du groupe paramilitaire, a déclaré à la BBC que l'un des principaux candidats était le général Andrey Averyanov du GRU.

Qu'adviendra-t-il des troupes de Wagner au Belarus et en Ukraine ?

Pendant la majeure partie de l'année dernière, Wagner a été la force de combat la plus efficace de la Russie en Ukraine, ses troupes ayant réussi à prendre les villes de Soledar et de Bakhmut, dans l'est du pays, à l'issue de batailles sanglantes.