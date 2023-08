Poutine et Prigojine : une amitié qui a mal tourné

Par Andrei Gorianov

BBC Russie

il y a une heure

Crédit photo, Reuters Légende image, Evgueni Prigojine (à gauche) au service de Vladimir Poutine (au centre) lors d'un dîner en 2011.

La relation entre le chef de Wagner, Evgeniy Prigojine, et le président russe Vladimir Poutine a débuté dans des circonstances suspectes et s'est terminée de manière tout aussi obscure. Il s'agissait d'une relation symbiotique née de la zone grise où les services de sécurité de l'État se mêlaient au monde criminel et qui devait toujours mal se terminer.

En quelques décennies, Wagner est devenu l'une des structures les plus influentes de Russie et certains pensent que la survie même du régime de Poutine dépendait des succès de Prigojine dans la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, il semble que le Kremlin veuille éliminer toute concurrence pour l'influence politique.

Criminels, KGB et milieu glauque de Saint-Pétersbourg

C'est au début des années 1990 qu'Evgeny Prigozhin a rencontré Vladimir Poutine.

Nous ne connaissons pas les circonstances exactes de leur première rencontre, mais on pense qu'ils se sont rencontrés alors que l'un était un détenu fraîchement libéré et que l'autre revenait d'une mission du service de sécurité soviétique, le KGB, en Allemagne de l'Est et cherchait un moyen de se lancer dans la politique.

La toile de fond était la dure réalité politique de la Russie des années 1990. Lorsque l'Union soviétique s'est effondrée de manière chaotique en 1991, le monde criminel a pris le dessus pendant un certain temps et a exercé un pouvoir considérable. Historiquement, les services de sécurité de l'Union soviétique avaient tendance à conclure des accords avec des criminels et à les recruter pour les informer et les aider dans diverses tâches, tandis que les criminels étaient heureux de s'enrichir grâce à cette collaboration.

Evgeniy Prigojine et Vladimir Poutine sont originaires de Saint-Pétersbourg, la deuxième ville de Russie et, pour beaucoup, sa capitale culturelle, qui abrite le musée de l'Ermitage et le palais impérial d'hiver.

La ville est également connue comme la "capitale criminelle de la Russie", abritant un certain nombre de gangs criminels puissants ainsi que des petits voleurs.

Evgeniy Prigojine ne fait pas exception à la règle. Il a été condamné à une peine avec sursis pour vol à la fin des années 1970. En 1981, il a été à nouveau condamné, cette fois pour vol qualifié, à une peine de 13 ans de prison.

Les circonstances de ce crime brutal ont été décrites comme suit : lui et deux de ses complices ont attaqué une femme dans une rue, l'attrapant par le cou et essayant de l'étrangler. Ils ont ensuite pris ses bottes d'hiver et ses boucles d'oreilles et se sont enfuis.

Le futur patron de Wagner sort de prison en 1990, à une époque bien différente de celle où il a commencé sa peine. L'ancien chef soviétique Leonid Brejnev avait été remplacé par le réformateur Mikhaïl Gorbatchev, la Perestroïka était bien avancée et le mur de Berlin était tombé.

Crédit photo, Reuters Légende image, Hommages floraux à Saint-Pétersbourg pour Prigojine, le chef de Wagner, qui aurait été tué dans un accident d'avion.

Au milieu des années 1990, Evgeniy Prigojine a ouvert un restaurant à Saint-Pétersbourg, appelé "The Old Custom House", fréquenté par les chefs criminels locaux, ainsi que par le maire de Saint-Pétersbourg, Anatoly Sobchak. Vladimir Poutine, âgé de 40 ans à l'époque, travaillait comme assistant de Sobtchak.

Pour Evgeniy Prigojine, c'est la montée. Il a ouvert une chaîne de restaurants à Saint-Pétersbourg, fréquentés par une clientèle locale et étrangère, y compris des hommes politiques.

Une photo datant de 2002 montre Prigojine en train de servir un dîner à Vladimir Poutine et au président américain George Bush. On pense que le surnom de "chef de Poutine" est apparu à cette époque.

Il était essentiel pour un homme comme Poutine, avec son passé au sein du KGB et son esprit soupçonneux, d'avoir un chef personnel qui s'assurerait que sa nourriture était propre à la consommation.

Du chef au troll, en passant par le mercenaire

Au début des années 2000, Vladimir Poutine est entré au Kremlin et les services de sécurité russes ont commencé à reprendre lentement le contrôle. À partir du milieu des années 2000, Prigojine a commencé à s'acquitter de diverses tâches du Kremlin, en particulier celles qui étaient hors de portée des services de sécurité.

Il a créé un empire médiatique, axé sur la diffusion de la désinformation tant en Russie qu'à l'étranger. Les histoires inventées par cette machine médiatique étaient souvent si fantaisistes qu'aucun appareil de propagande d'État n'aurait osé les diffuser.

Au fur et à mesure que les médias sociaux se développaient et gagnaient en influence, Prigojine a mis en place son "usine à trolls". De nombreux commentateurs estiment que la principale force de cette usine est de répandre parmi les Russes l'idée que la vérité n'existe pas et qu'il ne sert à rien de la chercher.

Après la révolution ukrainienne de Maïdan en 2013-2014 et l'annexion de la Crimée par la Russie, les premiers rapports sur la société militaire privée Wagner ont fait surface. Le groupe Wagner a soutenu les séparatistes pro-russes en Crimée et dans l'est de l'Ukraine.

À l'époque, le Kremlin n'a pas osé lancer une invasion à grande échelle de l'Ukraine et a préféré lancer une opération militaire en Syrie.

De nombreux analystes estiment que l'implication de la Russie en Syrie visait à détourner l'attention de la guerre dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine. C'est alors que nous avons entendu parler pour la première fois de Dmitry Utkin, le proche associé de Prigojine, qui est devenu le commandant du groupe Wagner et était connu pour ses opinions d'extrême droite - ainsi que pour sa cruauté et son caractère impitoyable.

Crédit photo, Reuters Légende image, Mémorial improvisé devant le bureau local du groupe Wagner à Novossibirsk avec les portraits de Yevgeny Prigozhin (à gauche) et Dmitry Utkin (à droite).

Bien qu'Evgeniy Prigojine lui-même et ses mercenaires du groupe Wagner soient devenus de plus en plus importants pour l'autorité de Poutine, le gouvernement russe a continué à affirmer, jusqu'au printemps 2022, que l'État russe n'avait aucun lien avec Prigojine.

Les organisations mercenaires sont interdites par la loi russe.

Le porte-parole officiel du Kremlin, Dmitri Peskov, a nié à plusieurs reprises toute connaissance des opérations de Wagner. Il a déclaré que le Kremlin avait connaissance d'un "certain homme d'affaires privé" susceptible d'être impliqué.

En même temps, il était clair pour tout le monde que les opérations militaires en Ukraine et en Syrie, où Wagner était également impliqué secrètement, ainsi que dans un certain nombre de pays africains, ne pouvaient tout simplement pas avoir lieu sans le consentement et l'approbation des plus hauts niveaux des autorités russes.

Au cours de l'été 2022, des informations ont commencé à circuler dans les médias russes selon lesquelles le groupe armé de l'homme d'affaires de Saint-Pétersbourg combattait en Ukraine.

En quelques semaines, Evgeniy Prigojine fait le tour des prisons russes, recrutant des détenus pour l'effort de guerre. À l'automne 2022, le porte-parole officiel du Kremlin, Dmitri Peskov, le décrit comme un homme "dont le cœur souffre de ce qui se passe" et qui "apporte une grande contribution".

En novembre 2022, Evgueni Prigojine avait ouvert un "Centre Wagner" à Saint-Pétersbourg, tandis que ses critiques à l'égard de l'armée russe et du ministère de la défense se faisaient plus virulentes. Alors que les forces russes se retirent d'une grande partie du sud et d'une partie de l'est de l'Ukraine, les critiques de Prigojine à l'égard du ministère de la défense atteignent leur paroxysme.

La rébellion

Le chef de Wagner s'est plaint que le commandement de l'armée refusait de reconnaître la contribution des mercenaires à l'effort de guerre. Plus tard, il a ouvertement accusé le ministre de la défense, Sergei Shoigu, et le chef de l'état-major général, Valery Gerasimov, de "priver" Wagner de munitions alors que le groupe se battait dans la ville de Bakhmut, dans l'est de l'Ukraine.

Le Kremlin n'a pas voulu commenter publiquement l'escalade du conflit.

Début juin, le ministère de la défense a exigé que tous les groupes militaires privés, c'est-à-dire les mercenaires, soient placés sous la tutelle de l'État et signent des contrats avec l'armée. Prigojine a catégoriquement refusé.

La situation a atteint son point d'ébullition aux premières heures du 23 juin lorsque Evgeniy Prigojine a accusé l'armée russe d'avoir attaqué les positions de Wagner (il n'y a aucune preuve que de telles attaques ont effectivement eu lieu) et a annoncé sa "marche de la justice" visant à atteindre Moscou.

Des sources interrogées par la BBC et d'autres médias ont décrit cette démarche comme un signe de désespoir de Prigojine et une tentative d'attirer l'attention du président Poutine sur le conflit qui l'oppose à l'armée russe.

"Il craignait de perdre son autonomie", a déclaré à la BBC une source connaissant bien Evgeniy Prigojine.

Les mercenaires de Wagner ont abattu deux hélicoptères militaires et un avion, et tué jusqu'à 15 soldats russes.

Comme Prigojine a eu recours à ces mesures extrêmes, le service de sécurité russe, le FSB, a ouvert une enquête criminelle contre lui, tandis que le président Poutine l'a qualifié de traître (sans toutefois le nommer) qui "a planté un couteau dans le dos du pays" et a promis de persécuter tous les mutins.

La situation s'est soudainement débloquée dans la soirée du 24 juin, lorsque Evgeniy Prigojine a stoppé la marche de ses mercenaires.

Le 29 juin, le président Poutine a rencontré Prigojine et d'autres commandants de Wagner. Plus tard, le président a déclaré qu'il avait persuadé les mercenaires de servir sous les ordres de l'un des commandants de l'armée russe.

Prigojine a nié avoir accepté de servir sous les ordres du ministère de la défense.

Après la rébellion, Vladimir Poutine a révélé de manière inattendue que Wagner avait toujours été parrainé par l'État russe, bien que le Kremlin ait nié tout lien avec les mercenaires pendant des années.

Fin juillet, des informations ont fait état de la présence d' Evgeniy Prigojine au sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg. De nombreux observateurs ont supposé que, compte tenu de l'engagement antérieur de Wagner dans plusieurs pays africains, Prigojine était susceptible de concentrer ses activités sur ce continent.

Crédit photo, Reuters Légende image, Une légende publiée sur une vidéo le 21 août 2023 suggère que Prigozhin se trouve dans un pays africain.

Deux jours avant l'accident mortel dans la région de Tver, une vidéo a été mise en ligne, censée avoir été enregistrée au Mali, pays d'Afrique de l'Ouest.

Elle montrait un Prigojine coiffé d'un chapeau, debout dans un champ et disant : "Nous voici, mettant la peur de Dieu sur ISIS, Al-Qaïda et d'autres bandits".

Il s'agit de sa dernière déclaration publique connue.