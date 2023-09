Nutrition : Les autres secrets du régime méditerranéen bénéfique pour la santé

Un tel menu frais et dynamique, arrosé d'huile d'olive et consommé avec une admirable modération, est depuis des décennies un idéal. Un menu qui promet également un bien-être physique.

En effet, il contient de nombreux ingrédients du célèbre régime méditerranéen, qui reçoit régulièrement les meilleures notes des professionnels de la santé, car c'est l'un des régimes alimentaires les plus sains et les plus pratiques qui soient.

L'une de ses composantes essentielles n'a rien à voir avec la nourriture.

La recherche continue de mettre en évidence un nombre croissant d'avantages, notamment une meilleure santé cardiovasculaire, une diminution du risque de développer un diabète de type 2 et un cancer. La dernière étude en date montre que ce mode d'alimentation pourrait également protéger contre la démence.

La science montre également que si les aliments du menu méditerranéen sont essentiels, d'autres ingrédients non comestibles sont cruciaux.

La Méditerranée n'est pas seulement un régime alimentaire, c'est un mode d'alimentation qui va au-delà d'une liste d'aliments.

L'alimentation est culturelle et sociale, chargée d'histoires personnelles, familiales et régionales.

Et comme le régime méditerranéen n'a pas été inventé de toutes pièces mais repose sur des traditions développées au fil du temps par des millions de personnes, il comprend des éléments de mode de vie.

Cela contribue aux bienfaits mentionnés ci-dessus et à plusieurs autres, notamment à la réduction du risque de dépression.

Lorsque les combats de la Seconde Guerre mondiale ont cessé, Haqvin Mamrol, un chercheur suédois, a montré que la mortalité due aux maladies coronariennes avait diminué dans les pays d'Europe du Nord pendant la guerre.

Il a émis l'hypothèse que cela était dû aux restrictions imposées pendant la guerre sur le lait, le beurre, les œufs et la viande.

À peu près au même moment, un scientifique du Minnesota (États-Unis), Ancel Keys, qui avait étudié les effets de la famine sur un groupe de sujets volontaires, s'est penché sur le régime alimentaire d'hommes d'affaires du Midwest.

Il a découvert que ces Américains bien nourris étaient plus sujets aux maladies cardiaques que les hommes privés de nourriture dans le nord de l'Europe pendant la guerre.

Keys pensait qu'il fallait réduire radicalement les graisses saturées.

Pour le vérifier, il a recruté des chercheurs dans différentes parties du monde et s'est lancé, à la fin des années 1950, dans un projet ambitieux qui allait être connu sous le nom d'étude des sept pays (Seven Countries Study ou SCS).

L'équipe multinationale a examiné le régime alimentaire et le mode de vie de milliers d'hommes d'âge moyen aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Finlande, en Yougoslavie, au Japon, en Italie et en Grèce.

À la fin des années 1970, les premiers résultats ont été publiés, confirmant les liens entre les graisses saturées, les niveaux de cholestérol et les maladies coronariennes.

Mais il y a eu une autre découverte remarquable : les personnes vivant dans et autour de la Méditerranée, dans des pays tels que l'Italie, la Grèce et la Croatie, présentaient des taux de maladies cardiovasculaires inférieurs à ceux des participants vivant dans d'autres pays.

Leur régime alimentaire, riche en fruits, légumes, légumineuses, céréales complètes, noix, graines, protéines maigres et graisses saines, semblait avoir un effet protecteur.

Keys, sa femme et ses collègues de l'étude ont joué un rôle déterminant dans la reconnaissance, la définition et la promotion du mode d'alimentation qui allait devenir populairement connu sous le nom de "régime méditerranéen".

Quelque chose qui, comme le dit même le site web du SCS, n'existe pas.

La mer Méditerranée borde 18 pays qui diffèrent considérablement en termes de géographie, de situation économique, de santé, de mode de vie et d'alimentation.

Mais ce n'est pas tout.

Tout d'abord, il ne s'agit pas d'un régime, dans le sens où il n'y a pas de règles strictes, pas d'abstention de groupes d'aliments, pas de restrictions sur la taille des portions et pas de recettes spéciales à suivre.

Il s'agit plutôt d'une diaita, le mot grec qui signifie style ou mode de vie, car sa magie ne réside pas seulement dans ses composants nutritifs, mais aussi dans la manière de les obtenir, de les créer et de les consommer dans des plats colorés et aromatiques, agréables au palais et à l'esprit.

Il a été conçu sur la base de l'observation des communautés dans des endroits comme l'île de Crète il y a une soixantaine d'années, lorsque les tâches quotidiennes impliquaient une plus grande activité physique.

En outre, les seuls aliments généralement disponibles étaient ceux fournis par la nature locale, et ils avaient donc tendance à être frais et saisonniers.

D'où l'un des avantages de ce régime : il ne s'agit pas d'acheter les aliments produits dans une région, mais d'utiliser ce qui est disponible dans le style méditerranéen.

Même l'huile d'olive n'est pas indispensable ; ce qui compte, c'est d'éviter les graisses saturées. On peut donc utiliser certaines huiles de graines (comme le colza, le soja et les graines de lin) et des huiles de noix (noix, noisettes et amandes).

Mais l'ingrédient le plus magique est peut-être le fait que la cuisine et la dégustation de ce qui est cuisiné sont traditionnellement un événement partagé, une célébration quotidienne avec la famille et les amis, sans autre raison que le plaisir de le faire.

Il ne s'agit pas seulement de ce que vous mangez, mais aussi de la manière dont vous le faites et avec qui vous le faites.

Et oui, il existe également des études sur les avantages de ces autres facteurs pour la santé.

Dans une étude récente, dont les résultats ont été publiés en février 2023, les chercheurs ont cherché à savoir quel était l'impact de l'adoption de l'approche des dîners détendus et familiaux, des siestes l'après-midi et des liens communautaires forts dans d'autres cultures.

Pour ce faire, ils se sont éloignés de 2 500 kilomètres de la mer Méditerranée et ont étudié ce qui se passerait si les adultes britanniques adoptaient non seulement le régime alimentaire, mais aussi le mode de vie méditerranéen.

Les 110 799 participants, âgés de 40 à 75 ans, étaient exempts de cancer et de maladie cardiovasculaire lorsqu'ils se sont inscrits entre 2009 et 2012. Ils ont été suivis jusqu'en 2021.

Les chercheurs ont examiné des aspects tels que les repas pris en famille ou avec des amis (convivialité), la pratique d'une activité physique avec d'autres personnes, par exemple en se promenant ensemble, la fréquence des rencontres avec la famille et les amis (habitudes sociales) et la durée du sommeil, qu'il s'agisse de la nuit ou de la sieste (repos).

Ils ont constaté que plus ils adhéraient à ce mode de vie, moins ils risquaient de mourir d'un cancer, d'une maladie cardiovasculaire ou d'autres problèmes de santé.

"Cette étude indique que l'adoption d'un mode de vie méditerranéen adapté aux caractéristiques locales des populations non méditerranéennes est possible et peut faire partie d'un mode de vie sain", a déclaré la chercheuse principale de l'étude, Mercedes Sotos-Prieto, de l'Université autonome de Madrid, en Espagne, et de l'école de santé publique Harvard TH Chan, à Boston.