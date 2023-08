Santé : les problèmes intestinaux peuvent être un signe précoce de la maladie de Parkinson

Michelle Roberts

BBC News

il y a 17 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il semble y avoir un lien entre la santé de l'intestin et celle du cerveau.

Les résultats publiés dans la revue Gut renforcent l'idée que la santé du cerveau et celle de l'intestin sont intimement liées.

Selon les chercheurs, la compréhension des causes des troubles intestinaux pourrait permettre un traitement plus précoce de la maladie de Parkinson.

La maladie de Parkinson est progressive, ce qui signifie que le trouble cérébral s'aggrave avec le temps.

Qu'est-ce que la maladie de Parkinson ?

Les personnes atteintes de la maladie de Parkinson ne disposent pas d'une quantité suffisante de dopamine dans leur cerveau, car certaines des cellules nerveuses qui la fabriquent sont endommagées.

Cela provoque des symptômes tels que des tremblements involontaires, des mouvements lents et traînants, des raideurs musculaires.

Bien qu'il n'existe actuellement aucun traitement curatif, des traitements sont disponibles pour aider à réduire les principaux symptômes et maintenir une qualité de vie aussi longtemps que possible.

Repérer la maladie très tôt, avant que les symptômes neurologiques n'apparaissent et que les cellules cérébrales ne soient gravement endommagées, peut aider à l'atténuer.

L'axe cerveau-intestin

Pour cette étude, les chercheurs ont analysé les dossiers médicaux américains de 24 624 personnes atteintes de la maladie de Parkinson et les ont comparés à ceux de 19 046 personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer :

- 19 046 personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ;

- 23 942 personnes souffrant de saignements ou de caillots cérébraux (maladie cérébrovasculaire) ;

- 24 624 personnes ayant un cerveau sain.

Ce qu'ils voulaient savoir, c'est ce qui suit :

- le plus souvent, les patients atteints de la maladie de Parkinson avaient-ils eu des problèmes intestinaux au cours des six années précédant le diagnostic de leur maladie cérébrale ?

- les personnes souffrant de problèmes intestinaux ont-elles un risque plus élevé de développer la maladie de Parkinson ?

La réponse à ces deux questions a été "oui", sur la base de cinq années de données.

Plus précisément, quatre troubles intestinaux - la constipation, la difficulté à avaler, la gastroparésie (une affection qui ralentit le mouvement des aliments vers l'intestin grêle) et l'intestin irritable - ont été associés à un risque plus élevé de maladie de Parkinson.

L'ablation de l'appendice semble toutefois avoir un effet protecteur, ce que d'autres scientifiques ont déjà reconnu.

Les chercheurs soulignent que toutes les personnes souffrant de problèmes gastro-intestinaux ne seront pas forcément atteintes de la maladie de Parkinson, mais qu'il semble y avoir un lien entre la santé de l'intestin et celle du cerveau.

Le tractus gastro-intestinal compte des millions de cellules nerveuses qui communiquent avec le cerveau. Selon les experts, il est possible que les thérapies qui aident un système puissent également aider l'autre, ou qu'une maladie dans une région affecte l'autre.

Des signes d'alerte précoce

Clare Bale, de Parkinson's UK, a déclaré que les résultats "ajoutent du poids" à l'hypothèse selon laquelle les problèmes intestinaux pourraient être un signe précoce de la maladie.

Le professeur Kim Barrett, de l'université de Californie, à Davis (États-Unis d'Amérique), a déclaré que d'autres études étaient nécessaires pour comprendre si ce lien pouvait être utilisé par les médecins pour aider les patients.

"Il reste possible que les troubles gastro-intestinaux et la maladie de Parkinson soient indépendamment liés à un troisième facteur de risque encore inconnu. Néanmoins, les conclusions peuvent avoir une pertinence clinique et devraient certainement susciter des études supplémentaires", a analysé Barrett.

Le docteur Tim Bartels, de l'UK Dementia Research Institute de l'University College London, a déclaré que ces travaux établissaient clairement que l'intestin pouvait être une "cible de choix" pour la recherche de biomarqueurs de la maladie de Parkinson, c'est-à-dire de changements physiques mesurables pouvant servir de signes d'alerte précoce.