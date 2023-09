Santé de la peau : les curieuses façons dont votre peau révèle votre santé

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les rides reflètent bien plus que le passage du temps.

Alors que je traverse en canoë les gorges de l'Ardèche, dans le sud de la France, j'attire des regards singuliers. C'est un après-midi ensoleillé de juillet et le ciel est d'un bleu cobalt parfait.

La puissance du soleil rayonnant m'apparaît plus que jamais. Ses rayons ont transformé la surface de l'eau en un miroir de lumière si brillant qu'il vous aveugle rien qu'en le regardant. Je ne veux prendre aucun risque : j'ai choisi mes vêtements avec le même sérieux qu'un explorateur s'aventurant dans le Sahara.Mes bras, mes mains et mon torse sont entièrement recouverts d'un T-shirt à manches longues avec protection solaire, tandis que ma tête est couverte d'un chapeau de pêcheur avec un tissu pour protéger mon visage.

En fait, est-il possible que mon obsession pour la santé de ma peau soit un coup de génie accidentel ?La réponse à ces deux questions est oui. Des recherches récentes indiquent que notre peau n'est pas seulement le reflet de notre mode de vie, qui montre l'effet d'années de tabagisme, d'alcoolisme, de bains de soleil et de stress.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les rides de la peau peuvent également être à l'origine du vieillissement

Il s'avère que le plus grand organe de notre corps participe activement à notre bien-être physique.Il s'agit d'une nouvelle réalité étrange dans laquelle les rides, la peau sèche et les imperfections provoquent le vieillissement, et non l'inverse.

Une étrange révélation

En 1958, l'année même où les États-Unis ont adopté la loi qui a conduit à l'alunissage et à la création de la NASA, un autre grand projet a été discrètement conçu.L'étude longitudinale de Baltimore devait être une enquête scientifique sur le vieillissement dont les prémisses étaient audacieuses et peu orthodoxes.Auparavant, la pratique scientifique courante consistait à obtenir des informations sur la physiologie de personnes vivantes à partir de cadavres donnés. Mais cette fois, les sujets seraient examinés plus tôt, alors que leur cœur battait encore.L'étude a suivi des milliers d'hommes adultes (et plus tard de femmes) pendant des décennies, afin de voir comment leur santé évoluait et comment elle était influencée par leurs gènes et leur environnement.Deux décennies plus tard, les scientifiques avaient déjà fait des découvertes fascinantes, comme le fait que les hommes moins stables sur le plan émotionnel étaient plus susceptibles d'être atteints d'une maladie coronarienne, ou la révélation que nos capacités de résolution de problèmes ne diminuent que légèrement avec l'âge.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La protection solaire est vitale pour votre peau... et votre santé... et pour votre santé.

Mais l'un des résultats les plus surprenants a confirmé ce que l'on soupçonnait depuis longtemps : l'apparence de la jeunesse est une mesure extrêmement précise de la santé intérieure.En 1982, les hommes qui paraissaient plus âgés pour leur âge au début de l'étude étaient plus susceptibles d'être décédés 20 ans plus tard.Cette constatation est confirmée par des recherches plus récentes, qui ont révélé que, parmi les patients qui paraissaient au moins 10 ans plus vieux qu'ils ne devraient l'être, 99 % avaient des problèmes de santé.Il s'avère que la santé de la peau peut être utilisée pour prédire un certain nombre de facteurs apparemment sans rapport, de la densité osseuse au risque de développer des maladies neurodégénératives en passant par le risque de mourir d'une maladie cardiovasculaire.Cependant, au fur et à mesure que les preuves s'accumulaient, l'histoire a pris une tournure inattendue. La peau est-elle simplement le témoin vivant des dommages que nous avons accumulés ou s'agit-il de quelque chose de plus compliqué ?Pourrait-elle, en fait, préserver la santé des personnes en bonne santé et aggraver l'état des malades ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'âge chronologique ne coïncide pas nécessairement avec l'âge biologique.

Il existe deux façons principales de mesurer l'âge d'une personne. La première est l'âge standard, appelé âge chronologique (celui qui suit les révolutions du soleil).Mais il y a aussi l'âge biologique, qui indique le rythme auquel vous vieillissez physiquement (la maturité de vos organes et de vos cellules).Les deux peuvent varier considérablement d'une personne à l'autre et même au sein d'un même corps.Avec les années, on sait que l'âge chronologique finit par rattraper l'apparence : la peau devient plus fine et moins tonique, perd de son élasticité, car les cellules responsables de la production de pigments et de collagène meurent ou deviennent "sénescentes", c'est-à-dire qu'elles cessent de se renouveler et continuent d'exister à l'état dormant.

Crédit photo, Getty Images

Mais c'est l'environnement qui a tendance à faire le plus de dégâts. Si les rayons ultraviolets B (UVB) peuvent endommager l'ADN - provoquant des brûlures, des mutations et des cancers de la peau - 95 % du total des rayons ultraviolets atteignant la surface de la terre sont des ultraviolets A (UVA).Cette partie du rayonnement solaire a une longueur d'onde plus grande, ce qui lui permet de pénétrer profondément dans le derme, où elle décompose le collagène et stimule les cellules à produire de la mélanine.Au niveau microscopique, la peau photovieillie, c'est-à-dire la peau qui a vieilli sous l'effet du soleil, est plus épaisse et présente des enchevêtrements de fibres d'élastine et de collagène difformes.

Visiblement, elle présente généralement une pigmentation inégale et beaucoup plus de rides.Il en va de même pour les peaux très claires, incapables de bronzer, et les peaux très foncées. Même les peaux très pigmentées peuvent brûler et sont sensibles au photovieillissement, même si les rides mettent plus de temps à apparaître.En fait, les facteurs intrinsèques sont considérés comme responsables de la plus petite partie de l'apparence classique du "vieillissement", tandis que la lumière ultraviolette est responsable de plus de 80 % des changements visibles de la peau.Si vous passez toute la journée à l'intérieur, rideaux fermés, vous ne verrez peut-être pas d'altérations significatives de cet organe avant d'avoir atteint les 80 ans.Mais surtout, parallèlement à tous ces effets, la peau subit une transformation chimique. Et c'est cette transformation qui peut avoir un impact profond sur notre santé globale.

Cocktail chimique

En 2000, un concept radicalement nouveau a vu le jour. En examinant la façon dont la plupart des organismes réagissent au stress, un groupe de scientifiques de l'université de Bologne, en Italie, a suggéré une nouvelle façon d'envisager le vieillissement.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une inflammation de fond de faible intensité accompagne le processus de vieillissement.

Chez une personne jeune et en bonne santé, le système immunitaire est régulièrement activé pour maintenir l'ordre : réparer les dommages et repousser les infections.Mais avec l'âge, ou lorsque notre état de santé se dégrade, ces réactions inflammatoires peuvent dépasser un seuil critique - un point au-delà duquel elles s'accélèrent et libèrent une cascade de substances chimiques puissantes dans tout l'organisme, détruisant les cellules saines et mutilant notre ADN.C'est ce que l'on appelle le "vieillissement par inflammation", une inflammation de fond de faible intensité qui accompagne le processus de vieillissement.C'est là que la peau entre en jeu. Les dernières recherches indiquent que la peau ridée, malade ou endommagée fait partie de ce système d'inflammation, libérant un cocktail chimique qui entraîne d'autres dommages et d'autres inflammations."La peau chronologiquement âgée présente des niveaux plus élevés d'expression de toute une série de cytokines et de chimiokines inflammatoires", explique Mao-Qiang Man, chercheur à l'université de Californie à San Francisco (États-Unis), qui précise que cela s'applique également à la peau photovieillie.Localement, ces substances chimiques dégradent le collagène et l'élastine, ce qui réduit encore l'épaisseur de la peau, crée des rides et réduit l'élasticité, explique Tuba Musarrat Ansary, chercheur postdoctoral à l'université médicale de Jichi, au Japon.

Ce phénomène est encore aggravé par les cellules sénescentes de la peau - un produit du vieillissement naturel ou des dommages causés par les UV - qui libèrent également leurs propres substances chimiques inflammatoires.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Alors que les rayons UVB ont tendance à endommager la surface de la peau, les rayons UVA sont beaucoup plus profonds et peuvent tous deux provoquer une inflammation systémique.

Mais ce n'est qu'un début. En tant qu'organe le plus grand du corps, la peau peut avoir un impact profond. Les substances chimiques libérées par une peau malade et dysfonctionnelle pénètrent dans la circulation sanguine, où elles se répandent et endommagent d'autres tissus.Dans l'inflammation systémique qui en résulte, les substances chimiques de la peau peuvent atteindre et endommager des organes apparemment sans rapport avec elle, notamment le cœur et le cerveau.Il en résulte un vieillissement accéléré et un risque accru de développer la plupart - voire la totalité - des troubles associés.Jusqu'à présent, le vieillissement ou les maladies de la peau ont été associés à l'apparition de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2 et de troubles cognitifs, ainsi que de la maladie d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson.Si nous connaissons tous les risques liés au tabagisme, à la consommation d'alcool, à la suralimentation et au manque d'exercice, on pourrait dire que la mauvaise santé de la peau est un facteur que nous avons tendance à négliger.La bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup à faire pour améliorer la situation.

Une question d'hydratation

La première chose à faire pour protéger notre peau - et donc, selon cette nouvelle théorie, notre santé en général - est de ne pas s'exposer au soleil.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Lors d'une journée ensoleillée à la plage, il est essentiel de s'abriter à l'ombre.

La méthode de protection la plus connue est le protocole australien lancé en 1981 et étendu par la suite à cinq points : porter un T-shirt, une crème solaire à indice élevé, un chapeau à large bord, des lunettes de soleil et trouver un endroit ombragé.En outre, si le lien entre les lésions cutanées et les maladies liées à l'âge n'est pas suffisamment convaincant pour inciter les gens à se protéger, il existe deux autres bonnes raisons de le faire.La première est que la protection de la peau contre le soleil est extrêmement efficace pour prévenir les signes visibles du vieillissement.La seconde est qu'il existe des preuves solides que la protection solaire peut prévenir la plupart des inflammations qui se produisent lorsque la peau est exposée au soleil, première étape vers le développement des maladies liées à l'âge.Mais ce n'est pas le seul moyen de maintenir votre peau en bon état. En fait, le moyen le plus simple d'améliorer la santé de cet organe est de l'hydrater. Il existe des preuves directes que cela réduit l'inflammation et peut contribuer à prévenir la démence.

Outre un teint inégal et des rides, la peau, qu'elle soit vieillie ou exposée au soleil, est nettement plus sèche. Les niveaux d'hydratation de la peau atteignent leur maximum dans la quarantaine, puis chutent, produisant des quantités de plus en plus faibles de ses hydratants naturels (lipides, filaggrine, sébum et glycérol).C'est un problème, car une peau déshydratée constitue une barrière moins efficace entre l'intérieur de notre corps et le monde extérieur.Lorsque notre peau est desséchée et squameuse, ses tâches habituelles - empêcher les agents infectieux, les toxines environnementales et les allergènes de pénétrer, tout en restant hydratée - deviennent plus difficiles.Pourtant, rétablir son hydratation n'est pas particulièrement compliqué, quoi qu'en disent les publicités pour les produits cosmétiques. Et dans le domaine du vieillissement, cette intervention simple donne des résultats remarquables.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'utilisation de crèmes hydratantes permet de réhydrater la peau.

Dans une étude, une équipe internationale de chercheurs a demandé à des volontaires âgés d'appliquer une crème hydratante topique deux fois par jour pendant un mois.Par rapport à d'autres participants plus âgés qui n'ont suivi aucun traitement, la peau des participants hydratés s'est considérablement restaurée, présentant des niveaux inférieurs de trois types différents de substances chimiques inflammatoires.Ces résultats prometteurs ont été rapidement suivis par une autre étude de la même équipe, portant sur des adultes de plus de 65 ans à qui l'on a demandé d'appliquer une crème hydratante deux fois par jour pendant trois ans.Les fonctions cognitives des participants ont été mesurées au début et à la fin de l'étude. Le groupe de contrôle qui n'a pas hydraté sa peau a montré un déclin significatif des fonctions cognitives. Chez ceux qui avaient hydraté leur peau, la fonction cognitive ne s'est pas détériorée.La diminution des niveaux d'hydratation de la couche cornée (la couche externe de l'épiderme) est probablement le facteur qui contribue le plus à l'"inflammation-vieillissement"", explique M. Man.Il ajoute que la peau sèche a tendance à présenter des niveaux d'inflammation plus élevés, ce qui peut entraîner des démangeaisons. Si vous ne pouvez pas résister à l'envie de vous gratter, l'inflammation s'aggrave.