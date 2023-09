Les insectes : Pourquoi sont-ils essentiels à la vie sur Terre

Dave Goulson

Professeur de biologie à l'université du Sussex

il y a 29 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des habitats naturels riches en insectes ont été détruits à grande échelle.

Il y a 300 millions d'années, des libellules géantes d'une envergure de 75 centimètres volaient entre les fougères arborescentes. Aujourd'hui, les insectes sont extraordinairement diversifiés, avec une grande variété de couleurs, de formes et de tailles.

Ils jouent également un rôle crucial dans la vie sur Terre. Ils servent de nourriture à de nombreux animaux, dont la plupart des oiseaux, des chauves-souris, des lézards, des amphibiens et des poissons d'eau douce.

Environ 80 % des espèces de plantes sauvages du monde dépendent également des insectes pour leur pollinisation, tout comme les trois quarts des plantes que nous cultivons pour notre alimentation. Il n'est pas exagéré de dire que sans les insectes, beaucoup d'entre nous mourraient de faim.

Une importante étude réalisée en 2020 estime que le nombre d'insectes vivant sur Terre diminuait d'environ 9 % par décennie dans le monde entier.

Une étude allemande a révélé que la biomasse des insectes volants dans les réserves naturelles a diminué de façon alarmante de 76 % entre 1989 et 2016. Aux États-Unis, les populations de papillons monarques ont diminué de 80 % au cours du siècle.

Au Royaume-Uni, certaines espèces, comme le papillon virgule et le papillon tacheté, échappent à la tendance. Mais dans l'ensemble, la répartition géographique mondiale des papillons au Royaume-Uni a diminué en moyenne de 42 % depuis 1976.

Les espèces envahissantes souffrent également. Les rats se sont nourris de la chrysomèle de Sainte-Hélène, au point de conduire l'espèce à l'extinction, et ont presque anéanti le weta géant de Nouvelle-Zélande, une sorte de sauterelle.

La pollution lumineuse est également un problème, car elle attire les papillons de nuit et les condamne à mort, et perturbe le cycle de vie des insectes. Elle désoriente également certains coléoptères qui naviguent grâce à la lumière de la Voie lactée.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'agriculture, si dépendante des insectes pour la pollinisation, est responsable d'une grande partie de leur déclin.

En outre, les insectes doivent désormais faire face au changement climatique. Certains insectes plus adaptables, comme les moustiques, les cafards et les mouches domestiques, bénéficieront de températures plus élevées et de pluies plus abondantes. Mais la majorité d'entre eux souffrira.

Les drones disparaissent de leurs habitats les plus méridionaux, leur corps poilu surchauffant à mesure que le climat se réchauffe. Les sécheresses, les inondations et les incendies de forêt pourraient également dévaster des populations déjà menacées.

"Une guerre [de l'homme] contre lui-même"

En 1962, la biologiste américaine Rachel Carson a publié le livre "Printemps silencieux", dans lequel elle mettait en garde contre les terribles dégâts que nous causions à notre planète.

Elle a écrit que "l'homme fait partie de la nature", et sa guerre contre la nature "est inévitablement une guerre contre lui-même".

Mais la prédiction de Carson n'était qu'un début. Depuis lors, les habitats naturels riches en insectes ont été détruits à grande échelle. Les sols ont été dégradés et les rivières obstruées par le limon, polluées ou asséchées.

L'agriculture, si dépendante des insectes pour la pollinisation, est responsable d'une grande partie de leur déclin. On estime que 4 millions de tonnes de pesticides sont rejetées dans l'environnement chaque année.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le weta est considéré par beaucoup comme l'insecte le plus grand et le plus lourd du monde.

Que pouvons-nous donc faire pour protéger nos insectes ?

La réponse la plus simple consiste à restructurer les jardins et les balcons, à planter des fleurs sauvages et des arbustes indigènes, à réduire la tonte des pelouses et à trouver des alternatives aux pesticides.

Mais les actions individuelles ne suffiront pas. Imaginez des villes vertes pleines d'arbres, de potagers et d'étangs, toutes exemptes de pesticides et pleines de vie. Le mouvement en faveur d'une agriculture durable pour les insectes et l'ensemble de la nature prend de l'ampleur, mais il a besoin de beaucoup plus de soutien de la part des gouvernements et des consommateurs.

Il n'est pas trop tard. La plupart des espèces d'insectes menacées n'ont pas encore disparu et peuvent se rétablir rapidement si elles sont protégées.

Le biologiste américain Paul Ehrlich a comparé la disparition d'espèces au détachement aléatoire de rivets sur l'aile d'un avion. Si l'on en enlève un ou deux, l'avion se portera probablement bien. Enlevez-en 10, 20 ou 50. À un moment donné, il y aura une défaillance catastrophique et l'avion tombera du ciel.