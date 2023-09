Interdiction de TikTok par les talibans : Rencontre avec des femmes afghanes qui refusent d'être réduites au silence

Sogra Soltani me parle depuis la Norvège de son activité hebdomadaire sur TikTok, une bouée de sauvetage pour les jeunes femmes piégées en Afghanistan avec peu de droits.

"Certaines d'entre elles ont des cicatrices très profondes et je les aide en utilisant les mêmes méthodes que celles qui m'ont permis de surmonter mes difficultés. J'aide également les femmes à faire face à la violence et aux restrictions croissantes", explique Sogra.

Diplômée en psychologie de l'université métropolitaine d'Oslo, elle a également suivi un cours de "parentalité consciente", qui encourage les parents à prendre conscience d'eux-mêmes et à ne pas transmettre leurs propres problèmes à l'enfant.

Dans ses vidéos, cette jeune femme de 32 ans aborde toute une série de questions, notamment l'anxiété, la dépression, la gestion de la colère, les problèmes relationnels et les traumatismes de l'enfance.

Elle accueille ses followers avec un sourire chaleureux et leur parle d'une voix douce et empathique, cherchant à les aider à comprendre l'impact de leurs pensées et de leurs actions sur leur bien-être.