Bharat : est-ce le nouveau nom de l'Inde ?

il y a une heure

Et il a fait de même avec un communiqué de presse sur le sommet Asean-Inde qui désigne Narendra Modi comme "Premier ministre du Bharat".

Qu'est-ce que le Bharat ?

La littérature hindoue définit la terre située entre l'Himalaya et les océans comme "Bharatvarsh".

Selon la mythologie hindoue, Bharata était le roi de Hastinapura (aujourd'hui appelé Hastinapur et situé à l'est de Delhi). Il a conquis l'ensemble du pays et était considéré comme un roi juste.