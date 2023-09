Poutine : Le risque de vivre à côté du président russe

Par Katya Adler

Europe editor

il y a une heure

Légende image, Le cinéaste estonien Ilmar Raaf fabrique des saunas mobiles financés par la foule pour les soldats ukrainiens

Des saunas pour la ligne de front... Ce n'est pas le premier slogan de collecte de fonds que l'on s'attend à entendre dans le cadre de la guerre en Ukraine. On peut comprendre que Kiev demande à ses alliés des missiles à longue portée et des avions de chasse F-16. Mais des saunas ?

Pourtant, demander des saunas, c'est ce qu'ont fait les militaires ukrainiens, selon Ilmar Raag, réalisateur estonien et travailleur humanitaire qui s'est souvent rendu en Ukraine.

Ilmar Raag fabrique actuellement des saunas mobiles financés par les gens et destinés à des centaines de soldats ukrainiens. Ils sont équipés de douches et de machines à laver les uniformes militaires, et sont soigneusement camouflés pour les protéger des tirs russes.

Légende image, Ilmar Raaf et Katya Adler appellent un commandant ukrainien sur la ligne de front

Si vous souhaitez un sauna sur mesure, il est préférable de vous adresser à un Estonien. La culture du sauna est très répandue dans le pays. Il s'agit tout autant d'une question d'hygiène et de moral que d'un moyen de se réchauffer pendant les froides nuits d'hiver.

Légende image, Un sauna mobile fabriqué par des volontaires estoniens pour les soldats ukrainiens

Les missions de l'Estonie avec des saunas

Les soldats estoniens se déplacent rarement sans sauna mobile, y compris lors des récentes missions dans le désert afghan et au Liban. Il s'agit d'une tradition militaire qui a vu le jour il y a près de 100 ans, lors de la lutte de l'Estonie contre les bolcheviks, lorsque les chemins de fer nationaux ont stationné un train-sauna à proximité du front, afin que les troupes puissent se baigner et se désinfecter après des semaines passées dans les tranchées.

Raag dit avoir entendu parler de soldats ukrainiens qui passaient des jours, voire des semaines, sans se laver ou enlever leurs bottes, ce qui explique pourquoi un commandant de la ligne de front près de Bakhmut m'a dit - sur Facetime - que les saunas estoniens étaient un cadeau du ciel.

De nombreuses personnes vivant dans des pays de l'UE et de l'OTAN aux portes de Vladimir Poutine se surpassent pour aider l'Ukraine.

L'Estonie et ses voisins baltes, la Lettonie et la Lituanie, ont été occupés par l'Union soviétique pendant des décennies juste après la Seconde Guerre mondiale. Ils disent ressentir la douleur de l'Ukraine d'être envahie par Moscou.

Ils ont également donné ou promis plus d'aide à court terme par rapport à la taille de leur économie que n'importe quel autre pays, y compris les États-Unis et le Royaume-Uni, et seule la Norvège les dépasse lorsque les engagements à long terme sont pris en compte, selon les derniers chiffres de l'Institut Kiel, un institut allemand respecté qui a suivi toutes les contributions envoyées à l'Ukraine depuis le début de la guerre.

Gediminas Ivanauskas, champion national lituanien de "drift" (un sport automobile qui consiste à survirer et à déraper à grande vitesse), s'est rendu directement en Ukraine pour aider à évacuer les civils dès le premier jour de l'invasion russe.

Ses yeux se remplissent de larmes lorsqu'il me parle de la souffrance qui règne là-bas. Son désir d'aider, sa frustration face à la lenteur des efforts d'aide internationale et son expertise dans tous les domaines motorisés l'ont amené à financer des dizaines de véhicules, qu'il blinde dans un petit garage loué dans la campagne lituanienne. Certains sont équipés avec soin pour servir d'ambulances à quatre roues motrices à l'armée ukrainienne.

La brigade internationale de l'Ukraine

Mais Mindaugas Lietuvninkas, tireur d'élite volontaire de la brigade internationale ukrainienne, a d'autres motivations pour participer à l'effort de guerre.

Fier d'être Lituanien, il estime qu'en combattant en Ukraine, il protège son propre pays.

"Nous devons arrêter [la Russie] maintenant. En Ukraine", m'a-t-il dit avec véhémence alors qu'il préparait ses bagages pour une nouvelle mission sur la ligne de front. Lietuvninkas pense que les pays baltes pourraient être les prochains si Vladimir Poutine réussit à s'imposer à Kiev.

La Lituanie est l'un des nombreux voisins russes de l'alliance militaire occidentale, l'OTAN. Depuis longtemps, tous mettent en garde contre les projets expansionnistes du Kremlin et les intentions de Vladimir Poutine d'affaiblir et de déstabiliser l'Occident. Pendant des années, les alliés les ont traités comme des paranoïaques. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.

L'invasion massive de l'Ukraine par la Russie a donné à l'OTAN une nouvelle raison d'être : une présence renforcée dans les pays alliés proches de la Russie et de nouveaux membres enthousiastes, juste à la porte de Poutine.

Crédit photo, EPA Légende image, Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, observe le ministre finlandais des Affaires étrangères, Pekka Haavisto, et le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, se serrer la main lors d'une cérémonie d'adhésion à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN, le 4 avril.

La Finlande et l'OTAN

La Finlande a une frontière terrestre de 1 300 km avec la Russie. Elle a toujours refusé d'adhérer à l'OTAN par crainte de contrarier le grand ours voisin. Mais les Finlandais ont changé d'avis lorsqu'ils ont vu les troupes russes pénétrer dans l'Ukraine souveraine. Il s'agit d'un changement radical pour le pays, qui avait demandé, avec la Suède, puissance balte, à rejoindre l'alliance peu après le début de la guerre.

Il s'agit là d'un énorme but contre son camp de la part de Moscou.

Le nombre de Finlandais s'inscrivant à une formation au maniement des armes a également augmenté de manière significative. Le service militaire est obligatoire pour les jeunes hommes, qui restent réservistes à vie. La grande ombre que projette le voisin russe sur la Finlande semble aujourd'hui plus menaçante, me disent les gens.

La guerre a eu un impact considérable sur les entreprises finlandaises. Le tourisme russe représentait 630 millions de dollars par an jusqu'au début de la guerre. Mais comme la plupart des pays de l'Union européenne limitrophes de la Russie ou de son grand allié, le Belarus, la Finlande a suspendu l'octroi de visas aux ressortissants russes.

En Laponie, sous la neige, j'ai rencontré le propriétaire d'une station de ski, Ville Aho, dans son chalet avec vue sur les montagnes russes. Il m'a expliqué qu'au fil des ans, il avait noué de grandes amitiés avec des visiteurs russes, mais qu'il ne voulait pas qu'ils reviennent aujourd'hui. Il souhaite que les Russes ordinaires, en particulier ceux qui vivent en dehors de leur pays, s'élèvent beaucoup plus fort contre la guerre.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le président russe Vladimir Poutine (à droite) et le ministre de la défense Sergei Shoigu (à gauche) inspectent des exercices militaires six mois avant l'annexion de la Crimée à l'Ukraine par la Russie.

"Tout cela doit cesser en Ukraine"

Visiblement ému lorsqu'il évoque l'Ukraine, il insiste sur le fait qu'aucun d'entre nous ne peut se permettre de se désengager ou de se désintéresser de la guerre qui s'éternise.

"Je ne peux même pas penser à la fin de la partie si la Russie gagne et que Poutine renforce son pouvoir. Qui sera le prochain ? La Finlande, la Pologne, l'Estonie, la Lituanie ? Il ne s'arrêtera pas volontairement en Ukraine. Mais tout cela doit s'arrêter en Ukraine.

Le président russe ne privilégie pas seulement la guerre conventionnelle. Les cyber-attaques ou les campagnes de désinformation contre l'Occident sont souvent imputées à Moscou. Mais attaquer militairement l'un des pays mentionnés par M. Aho serait un énorme pari pour Vladimir Poutine.

Tous les autres membres de l'OTAN, y compris les puissances nucléaires que sont les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, pourraient leur venir en aide. Mais il n'y a pas de garantie absolue à ce sujet : en fin de compte, il appartiendrait à chaque pays de décider comment réagir.

Les pays limitrophes de la Russie qui, comme la Lettonie, comptent d'importantes populations d'origine russe, sont donc inquiets.

La deuxième ville de Lettonie, Daugavpils, se trouve à 25 km du Belarus et à 120 km de la Russie elle-même. Huit habitants sur dix parlent le russe, et non le letton, à la maison. La plupart d'entre eux ont été scolarisés dans des écoles russophones en Lettonie. Ils s'informent traditionnellement à la télévision, à la radio ou sur des sites web d'information russes.

Légende image, Les Russes ethniques de Daugavpils ont refusé de répondre lorsque j'ai demandé si l'Ukraine était la victime de cette guerre.

J'ai immédiatement remarqué l'absence de drapeaux ukrainiens dans la ville. Dans le reste du pays, on les voit souvent flotter en signe de solidarité sur les bâtiments scolaires, les mairies et les devantures de magasins. Si les Russes de Lettonie ne sont pas tous pro-Poutine, loin s'en faut, les personnes que j'ai rencontrées dans la rue ne voulaient pas discuter de la guerre. Ils ont refusé de répondre lorsque je leur ai demandé s'ils considéraient la Russie comme l'agresseur et l'Ukraine comme la victime.

La Lettonie craint que Vladimir Poutine ne tente de "sauver" les Russes ethniques ici, car c'est l'un des prétextes qu'il a donnés pour que des groupes armés russes s'emparent de certaines parties de la région ukrainienne du Donbas, près de la frontière avec la Russie, en 2014.

La télévision russe interdite

Afin de couper les Russes ethniques de ce qu'il considère comme de la propagande russe, le gouvernement letton vient d'interdire les chaînes de télévision russes. Il a également mis fin à l'enseignement en langue russe. Les derniers monuments de l'ère soviétique ont été démolis.

Mais la Lettonie est en train de suivre une ligne douloureusement délicate. Les nouvelles politiques visent à mieux intégrer les Russes ethniques, mais selon les critiques, elles constituent également une tentative de forcer les citoyens à partager la vision occidentale du gouvernement. Cela risque d'aliéner complètement de nombreux Russes ethniques, avertissent-ils, et même de les pousser dans les bras de Vladimir Poutine.

Ces complexités et sensibilités devraient perdurer même après la fin de la guerre en Ukraine.

Vivre à côté de Poutine

Au total, j'ai parcouru 1 500 kilomètres pour rencontrer les personnes qui vivent à côté de Poutine, titre donné à une série documentaire en deux parties que mon équipe et moi-même avons tournée pour la BBC.

Légende image, Les conscrits norvégiens sont souvent postés pour servir de gardes à la frontière russe

Du sud de la Pologne à la pointe nord de la Norvège, ce qui m'a frappé avant tout, c'est l'ampleur, la profondeur et l'impact personnel de la guerre en Ukraine, loin de la ligne de front.

Et l'avenir n'est pas du tout clair.

Beaucoup de choses dépendront de la façon dont ce conflit se terminera. Mais après cela, quel type de relation pourrions-nous, ou devrions-nous, avoir avec la Russie ? Qu'en est-il de la coopération et de la confiance ?