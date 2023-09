Inondations en Libye : Elles entraînent des quartiers entiers dans la mer

Lucy Fleming

BBC News

il y a une heure

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Regardez : Une image des Inondations dans la ville de Derna en Libye.

En Libye, les équipes de secours s'efforcent de récupérer les corps des victimes qui ont été emportées par la mer dans des eaux de crue déchaînées

Au moins 2 300 personnes ont été tuées, selon les autorités ambulancières de Derna, la ville la plus touchée.

Deux barrages et quatre ponts se sont effondrés à Derna, submergeant une grande partie de la ville lorsque la tempête Daniel a frappé dimanche.

Environ 10 000 personnes sont portées disparues, selon le Croissant-Rouge, et le bilan devrait encore s'alourdir.

A lire aussi sur BBC Afrique :

Une partie de l'aide a commencé à arriver, notamment d'Égypte.

Mais les efforts de sauvetage ont été entravés par la situation politique en Libye, le pays étant divisé entre deux gouvernements rivaux.

Les États-Unis, l'Allemagne, l'Iran, l'Italie, le Qatar et la Turquie font partie des pays qui ont déclaré avoir envoyé ou être prêts à envoyer de l'aide.

Des récits poignants font état de personnes emportées par la mer, tandis que d'autres s'accrochent aux toits pour survivre.

"J'ai été choqué par ce que j'ai vu, c'est comme un tsunami", a déclaré Hisham Chkiouat, du gouvernement libyen basé dans l'est du pays.

Il a expliqué à BBC Newshour que l'effondrement d'un des barrages au sud de Derna avait entraîné de grandes parties de la ville dans la mer.

"Un quartier important a été détruit et le nombre de victimes augmente d'heure en heure.

M. Al-Dbeibah a indiqué que les équipes de secours avaient du mal à récupérer certains corps, et que la marine et les plongeurs essayaient de récupérer des corps dans la mer.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les zones basses de Derna, proches de la mer, ont été les plus touchées.

Une enquête a été lancée pour déterminer pourquoi les inondations ont pu causer une telle dévastation, a-t-il déclaré, ajoutant que 2,5 milliards de dinars libyens (515 millions de dollars) seraient accordés pour aider à reconstruire Derna et la ville de Benghazi, dans l'est du pays.

Les villes de Soussa, Al-Marj et Misrata ont également été touchées par la tempête de dimanche.

Des experts en ingénierie hydraulique ont déclaré à la BBC qu'il est probable que le barrage supérieur, situé à environ 12 km de la ville, se soit rompu en premier et que son eau ait dévalé la vallée de la rivière vers le second barrage, situé plus près de Derna, où des quartiers ont été inondés.

"Au début, nous pensions qu'il s'agissait de fortes pluies, mais à minuit, nous avons entendu une énorme explosion et c'était la rupture du barrage", a déclaré Raja Sassi, qui a survécu avec sa femme et sa petite fille, à l'agence de presse Reuters.

La journaliste libyenne Noura Eljerbi, qui est basée en Tunisie, a déclaré à la BBC qu'elle n'avait découvert qu'environ 35 de ses proches, qui vivaient tous dans le même immeuble à Derna, étaient encore en vie qu'après avoir contacté une équipe de secours locale.

"La maison a été détruite, mais ma famille a réussi à sortir avant que les choses n'empirent. Ils sont en sécurité maintenant", a-t-elle déclaré.

Kasim Al-Qatani, secouriste, a déclaré à BBC Newsnight qu'il n'y avait pas d'eau potable à Derna et qu'il n'y avait pas de fournitures médicales.

Il a ajouté que le seul hôpital de Derna ne pouvait plus prendre de patients car "il y a plus de 700 cadavres qui attendent à l'hôpital et il n'est pas si grand".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une image apocalyptique d une zones sinistrée après les inondations causées par la tempête Daniel qui a ravagé la région de Derna, en Libye

La Libye est plongée dans une grave crise politique depuis le renversement et l'assassinat du colonel Mouammar Kadhafi en 2011.

Ce pays riche en pétrole est désormais divisé en deux : un gouvernement intérimaire, reconnu par la communauté internationale, opère depuis la capitale, Tripoli, et un autre se trouve dans l'est du pays.

Selon le journaliste libyen Abdulkader Assad, la confusion qui règne à ce sujet entrave les efforts de sauvetage.

"Il y a des gens qui promettent de l'aide, mais l'aide n'arrive pas", a-t-il déclaré à la BBC. "Il n'y a pas d'équipes de secours, il n'y a pas de sauveteurs formés en Libye. Au cours des 12 dernières années, tout n'a été que guerre".

Malgré la division, le gouvernement de Tripoli a envoyé un avion avec 14 tonnes de matériel médical, des housses mortuaires et plus de 80 médecins et auxiliaires médicaux.

Brian Lander, directeur adjoint des urgences au Programme alimentaire mondial des Nations unies, a déclaré que l'organisation disposait de vivres pour 5 000 familles.

A lire aussi ;

Derna, située à environ 250 km à l'est de Benghazi, le long de la côte, est entourée par les collines voisines de la région fertile de Jabal Akhdar.

C'est dans cette ville que les militants du groupe État islamique se sont implantés en Libye après la chute de Kadhafi.

Ils ont été chassés quelques années plus tard par l'Armée nationale libyenne (ANL), les forces loyales au général Khalifa Haftar, qui est allié à l'administration de l'Est.

Le puissant général a déclaré que les responsables de l'Est évaluent actuellement les dégâts causés par les inondations afin de reconstruire les routes et de rétablir l'électricité pour faciliter les opérations de sauvetage.

Le principal site d'information libyen, Al-Wasat, a indiqué que l'incapacité à reconstruire et à entretenir correctement les infrastructures à Derna après des années de conflit était en partie responsable du nombre élevé de morts.

"Le chaos sécuritaire et le laxisme des autorités libyennes dans la surveillance étroite des mesures de sécurité [des barrages] ont conduit à la catastrophe", a déclaré Mohammed Ahmed, expert en économie, cité par Al-Wasat.