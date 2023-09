Tremblement de terre au Maroc : le mouvement cartographié depuis l'espace

il y a une heure

Les informations qu'ils recueillent seront vitales pour les secouristes qui tentent d'atteindre les villes et les villages touchés dans les montagnes du Haut Atlas.

L'imagerie orbitale précise, leur indiquera les endroits où les infrastructures ont été le plus touchées, qu'il s'agisse de bâtiments, de routes ou de ponts.

Les chercheurs utilisent la technique de l'interférométrie pour comparer les vues « avant » et « après » :

Le mouvement le plus important vers le satellite atteignait 15 cm. La chute maximale était d'environ 10 cm.

Mais il ne s'agit pas de variations d'altitude exactes, car le Sentinel observe le sol sous un certain angle. Les déformations verticales maximales à la surface auraient donc été un peu plus importantes.

"Le plan de faille s'éloigne vers le nord à partir de l'espace entre les taches bleues et jaunes sur la carte", explique le professeur Tim Wright, de l'université de Leeds.

"Le plan s'approfondit au fur et à mesure que l'on s'enfonce sous la zone bleue.

En géologie, nous appelons la partie située au-dessus du plan de faille le "mur suspendu" et vous obtenez plus de mouvement sur cette partie que sur la partie située sous le plan de faille, que nous appelons le "mur de pied".

Les scientifiques utiliseront une telle analyse interférométrique pour tenter de comprendre le tremblement de terre et les risques futurs,

Autrefois, pour recueillir les mêmes informations que celles fournies par Sentinel, les géologues devaient littéralement chausser leurs bottes et aller inspecter le sol.

"Il faut remonter à 1980 et au très grand tremblement de terre d'El Asnam - d'une magnitude de 7 - en Algérie, et il a fallu un travail de terrain très intense pour établir que le tremblement de terre était le résultat d'un système de failles chevauchantes enfouies", explique le professeur Wright.

Aujourd'hui, le Centre britannique d'observation et de modélisation des tremblements de terre, des volcans et de la tectonique (Comet), dont il est le directeur, peut automatiser le type d'analyse illustré ci-dessus et produire des cartes interférométriques dans les heures qui suivent le passage d'une sonde Sentinel.