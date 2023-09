Relation Russie - Corée du Nord : Que cherche Kim Jung Un et que peut donner Poutine en échange ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Poignee de main Poutine-Jung un à son arrivée en Russie

Vladimir Poutine et Kim Jong-un ont de nombreux points communs. Aucun d'eux ne sort beaucoup. Le leader du Kremlin n'a pas quitté son pays cette année. Dans le cas de Kim, avec sa visite en Russie, il laisse derrière lui quatre années sans voyage.

La Russie et la Corée du Nord ont été accusées de devenir des « États voyous » .

Tous deux font l'objet de lourdes sanctions internationales.

Les deux gouvernements critiquent « l'hégémonie » des États-Unis.

Un ennemi commun peut souvent rassembler les dirigeants, et c'est ce qui arrive avec Poutine et Kim. Leur mariage est fait, sinon au paradis, du moins dans les réalités géopolitiques de 2023.

Une bromance ? Pas exactement. Contrairement à l'ancien président américain Donald Trump, qui a déclaré un jour que lui et Kim Jong-un étaient "tombés amoureux", les dirigeants de la Russie et de la Corée du Nord sont moins effusifs dans leurs démonstrations publiques d'affection.

Mais Vladimir Poutine et Kim Jong-un voient tous deux des avantages potentiels dans une relation plus étroite.

Beaucoup à gagner

Alors, qu'est-ce que le Kremlin y gagne ? Pour commencer, la Corée du Nord possède une énorme industrie de défense dotée de capacités de production à grande échelle.

Alors que la guerre russe en Ukraine se poursuit, Pyongyang pourrait s'avérer une source inestimable de munitions pour Moscou.

Washington soupçonne que le Kremlin en a déjà pris note. Les États-Unis affirment que les négociations sur les armes entre la Russie et la Corée du Nord « progressent activement » et que la Russie chercherait à s'approvisionner en munitions et en obus d'artillerie.

Il n'y a aucune confirmation de la part des responsables russes. Mais il existe de nombreux signes peu subtils indiquant que la Russie et la Corée du Nord ont l'intention de renforcer leur coopération militaire.

En juillet, Sergueï Choïgu est devenu le premier ministre russe de la Défense à se rendre en Corée du Nord depuis l'éclatement de l'Union soviétique, lorsqu'il a assisté aux événements commémorant le 70e anniversaire de l'armistice coréen.

Kim Jong-un a fait office de guide touristique tout en montrant à Choïgou une exposition d'armes.

Le ministre de la Défense a également laissé entendre que des exercices militaires conjoints étaient en préparation.

"A mon avis, s'ils cherchent des armes en Corée du Nord, l'un des pays les plus pauvres et les moins développés du monde, un pays isolé, c'est la plus grande humiliation de la propagande de la " grande puissance" russe", déclare l'ancien diplomate russe. Ministre Andrei Kozyrev.

Kozyrev m'a parlé par appel vidéo depuis les États-Unis, où il réside actuellement.

"Une grande puissance n'irait pas en Corée du Nord pour une alliance ou des fournitures militaires", ajoute-t-il.

Les sanctions

Mais une puissance tentant de renverser l'ordre mondial pourrait le faire. Avec son invasion à grande échelle de l'Ukraine, Vladimir Poutine a montré sa détermination à remodeler l'ordre mondial au goût de la Russie.

La coopération militaire avec la Corée du Nord pourrait en être un autre signe. Un accord d'armement entre Moscou et Pyongyang représenterait un grand changement.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Conseil de sécurité des Nations unies a approuvé des sanctions contre la Corée du Nord, avec le soutien de la Russie.

Jusqu'à récemment, la Russie avait fermement soutenu les sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU contre Pyongyang en raison de son programme d'armes nucléaires. Entre autres choses, ces sanctions interdisent le commerce d'armes avec la Corée du Nord.

"Moscou avait signé ces résolutions du Conseil de sécurité", rappelait la semaine dernière à ses lecteurs le tabloïd russe Moskovsky Komsomolets. Mais il a ajouté : "Cela n'a pas d'importance. Une signature peut être révoquée ".

Le journal cite le président du Conseil russe de politique étrangère et de défense, Fiodor Loukianov, qui a déclaré : « La question est posée depuis longtemps : pourquoi nous [la Russie] respectons-nous ces sanctions ? L'ensemble du système des relations internationales est dans un état de totale confusion. chaos."

"Bien sûr, les sanctions de l'ONU sont légitimes. Il est difficile de le nier. Nous avons voté pour elles. Mais la situation a changé. Pourquoi ne pas révoquer notre vote ? "

Ce serait de la musique aux oreilles de Kim Jong-un.

Ensemble pour toujours ?

Que peut attendre la Corée du Nord de la Russie ? C'est presque certainement l'aide humanitaire qui servira à atténuer les pénuries alimentaires sur le sol nord-coréen.

Il y a également des spéculations selon lesquelles Pyongyang rechercherait une technologie russe avancée pour les satellites et à des fins militaires, y compris les sous-marins à propulsion nucléaire.

Plus d'un an et demi après le début d'une guerre dans laquelle la Russie s'en sort très mal, Moscou devra peut-être reconstituer ses réserves de munitions.

Il pourrait bien considérer un accord avec Pyongyang comme un moyen d'y parvenir. Mais cela ne veut pas dire que, sans l'aide de la Corée du Nord, la machine de guerre russe est sur le point de s'arrêter.

" Poutine n'est pas désespéré ", estime l'ancien ministre Andreï Kozyrev :