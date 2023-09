Méditation : un moyen pour réduire la tension artérielle due au stress selon des experts

Par Michelle Roberts

Rédactrice en chef de la rubrique santé

il y a 36 minutes



Selon de nouvelles lignes directrices, les gens devraient essayer de méditer pendant environ quarante-cinq minutes par jour pour réduire l'hypertension artérielle liée au stress.

Parmi les autres conseils de la Société internationale de l'hypertension, citons le fait de prendre le temps d'écouter de la musique, de faire du yoga et de pratiquer la pleine conscience.

Les conseils médicaux habituels - arrêter de fumer et réduire la consommation de sel - sont toujours valables.

Cependant, les experts affirment que de nouveaux objectifs de style de vie "corps et esprit" peuvent être recommandés.

Selon le document de synthèse publié dans le Journal of Hypertension, il existe suffisamment de preuves scientifiques pour justifier certaines approches moins conventionnelles.

L'un des auteurs, le professeur Bryan Williams, spécialiste britannique de la tension artérielle, a déclaré dans une interview accordée à la BBC : "Tout cela semble un peu mou et cotonneux et pas aussi dynamique, par exemple, que la prise de médicaments, mais ces choses contribuent grandement à réduire les effets du stress sur le système cardiovasculaire et les preuves s'accumulent."

"Il y a tant de choses que les gens peuvent faire pour eux-mêmes. Nous devons tous prendre un peu de recul et nous dire que nous devrions être capables de trouver une demi-heure dans notre journée pour prendre un peu de temps pour nous, décompresser et nous détendre, que ce soit en écoutant de la musique, en allant marcher ou en allant faire de l'exercice à la salle de sport."



L'hypertension artérielle est l'une des principales causes de décès prématuré.

Elle exerce une pression sur le cœur et les vaisseaux sanguins qui, à long terme, peut entraîner des maladies cardiaques, des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux.

Plus d'un milliard de personnes, soit un adulte sur quatre dans le monde, souffrent d'hypertension artérielle.

Le groupe d'experts de 18 pays conseille :

d'essayer des stratégies quotidiennes de lutte contre le stress telles que la méditation, la respiration profonde, le yoga et la pleine conscience

Envisager de pratiquer la gratitude en vous concentrant sur les choses positives dont vous pouvez être reconnaissant et en faisant des actes de gentillesse pour vous sentir mieux.

Écouter de la musique apaisante pendant au moins vingt-cinq minutes, trois fois par semaine.

Selon le professeur Williams, le fait de ne plus penser à la routine quotidienne a un effet important et cumulatif de réduction du stress sur l'esprit et le cœur.

D'autres bonnes habitudes sont de rester actif physiquement et de dormir suffisamment. Vous pouvez utiliser des gadgets et des applications de fitness pour suivre vos pas, votre sommeil et vos progrès, recommande Bryan Williams.

Le professeur Williams, spécialiste à l'University College London, a déclaré : "Il ne s'agit pas seulement de la durée de l'activité physique. Il ne s'agit pas seulement de la durée du sommeil, mais aussi de sa qualité. Les données suggèrent que la plupart des gens devraient essayer d'atteindre sept heures de sommeil de bonne qualité - pour essayer de réduire les effets du stress lié à l'absence de sommeil - et de décompression."

Il ajoute que les lignes directrices étaient conçues pour mettre l'accent sur une approche plus holistique du contrôle de la tension artérielle.



"Ce que nous avons essayé de faire, c'est d'examiner toutes les preuves concernant les différentes choses qui apparaissent souvent sur les médias sociaux et d'essayer de déterminer dans quelle mesure elles ont une base scientifique, dans quelle mesure il s'agit d'une sorte d'engouement", conseille le professeur Williams.

Les nouvelles données suggèrent que :

manger du poisson ou prendre un supplément d'huile de poisson oméga-3 peut être utile ;

la santé de l'intestin est également importante : prendre des probiotiques et manger beaucoup de fibres est une bonne idée ;

boire du thé et du café est une bonne chose, mais il n'est pas recommandé de consommer beaucoup de boissons énergisantes contenant de grandes quantités de caféine ;

le thé à la réglisse peut faire monter la tension artérielle ;

les jus de betterave et de grenade peuvent avoir l'effet inverse et contribuer à faire baisser la tension artérielle, parce qu'ils contiennent peut-être des composés de nitrate - les médecins utilisent le nitrate dans les médicaments pour dilater, détendre ou élargir les vaisseaux sanguins.

Autre conseil : si vous voulez faire de l'exercice en plein air, courez dans un parc ou promenez-vous loin des routes fréquentées, car la pollution de l'air est mauvaise pour le cœur et les poumons.

"Les données provenant d'un certain nombre de pays montrent aujourd'hui que la pollution de l'air a un effet sur la fonction cardiovasculaire", soutient le professeur Williams.

D'après les données disponibles, cette forme de pollution contribue probablement à l'augmentation de la prévalence - si l'on peut dire, à l'augmentation des points communs - des facteurs de risque des maladies cardiaques dans le monde entier.

Les changements de mode de vie devraient être l'approche de première ligne pour traiter et prévenir l'hypertension artérielle, mais les médecins peuvent ajouter des pilules si nécessaire, indique le guide approuvé par la Société européenne d'hypertension artérielle.

Le médecin Pauline Swift, de Blood Pressure UK, a déclaré que l'un des moyens les plus rapides de faire baisser la tension artérielle, en particulier en cas d'hypertension, est de limiter la quantité de sel consommée. Même si vous n'en ajoutez pas à vos repas, les aliments transformés peuvent en contenir beaucoup.

"Si vous consommez trop de sel, vous stockez de l'eau dans votre corps, ce qui augmente votre tension artérielle."

"Manger plus de fruits et de légumes et faire régulièrement de l'exercice, comme la marche, le jogging, le vélo, la natation ou la danse, fait également baisser la tension artérielle en réduisant la rigidité des vaisseaux sanguins, ce qui permet au sang de circuler plus facilement", recommande Pauline Swift.

Jo Whitmore, infirmière cardiaque principale à la British Heart Foundation, s'est réjouie de ces recommandations, les qualifiant d'"analyse faisant autorité" sur la manière dont notre mode de vie peut influencer notre tension artérielle.