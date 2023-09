"La conscience de soi est la compétence la plus sous-estimée et pourtant la plus importante pour réussir au travail" : Juliette Han, neuroscientifique à Harvard

Alejandro Millán Valencia

BBC News Mundo

il y a 18 minutes

Crédit photo, Jacob Wackerhausen Légende image, Pour Han, la conscience de soi dans notre travail ne consiste pas seulement à se connaître soi-même, mais aussi à connaître son environnement et à savoir comment on peut faire les choses différemment.

"Aujourd'hui plus que jamais, il faut savoir où l'on en est au travail, car l'environnement professionnel a beaucoup changé, surtout après la pandémie.

C'est ainsi que Juliette Han, neuroscientifique et spécialiste des relations professionnelles, résume l'importance de la conscience de soi au travail.

Neuroscientifique à Harvard et professeur de commerce à l'université de Columbia, Juliette Han a passé ces dernières années à étudier le fonctionnement de notre esprit sur le lieu de travail, dans l'idée de trouver des outils pour améliorer nos performances.

Pour elle, une compréhension profonde de sa place au sein d'une organisation est une compétence fondamentale pour réussir, mais surtout, comment cette connaissance sert à établir des objectifs et des stratégies.

"Les recherches que nous avons menées suggèrent que le développement de la conscience de soi nous aide à être plus créatifs, à prendre de meilleures décisions, à mieux communiquer et à nouer des relations plus solides", explique-t-il.

Cependant, ajoute-t-il, la conscience de soi est une compétence peu connue et donc peu développée.

BBC Mundo s'est entretenu avec Han à ce sujet et sur d'autres questions liées au développement professionnel sur le lieu de travail.

Avant de parler de la conscience de soi dans notre travail, il serait intéressant de définir, à notre époque, ce qu'est exactement le lieu de travail et comment il influence notre esprit.

C'est une très bonne question, car la réponse était très claire avant la pandémie de Covid, lorsqu'il y avait un bureau ou un endroit spécifique où aller.

La plupart d'entre nous avaient un endroit où ils travaillaient pour être payés à la fin du mois. En d'autres termes, dans nos têtes, il y avait une idée concrète d'un endroit où travailler.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Se connaître soi-même et connaître les autres est l'un des meilleurs outils pour réussir au travail.

Mais après la pandémie, cette idée s'est transformée. Aujourd'hui, beaucoup travaillent de manière hybride, d'autres sont des nomades numériques, beaucoup sont devenus des indépendants, ou ce que nous avons vu devenir populaire, ce sont les lieux de travail partagés.

Ainsi, comme il existe différentes formes de bureaux ou de lieux, notre définition du travail a également changé. Nous considérons désormais les créateurs de contenu comme l'un des nouveaux moteurs de l'économie, des travailleurs indépendants, sans horaires.

La définition du lieu de travail a donc totalement changé. Auparavant, il s'agissait d'un lieu défini par les propriétaires ou par un bâtiment, alors qu'aujourd'hui, de nombreuses personnes peuvent l'aménager en fonction de leur mode de vie.

Compte tenu de ce changement, comment le lieu de travail affecte-t-il une personne ?

Je pense qu'un autre changement doit être pris en compte, à savoir le changement générationnel. Au-delà des transformations telles que le travail à distance et l'influence de l'intelligence artificielle, il est devenu évident que l'idée de ce que signifie le travail a également beaucoup évolué.

Pour les générations de nos parents, ou ce que l'on appelle les "baby-boomers", l'idée était d'aller travailler pour obtenir une rétribution financière et ainsi progresser.

C'était ce qui comptait, et ce que nous pensions du bureau n'était pas vraiment pris en considération, même s'il pouvait s'agir d'un espace susceptible de nous affecter gravement pour diverses raisons.

Aujourd'hui, l'aspect de notre lieu de travail a beaucoup d'importance et la façon dont il nous aide ou non à améliorer nos performances ou les objectifs que nous nous sommes fixés. Nous sommes désormais conscients de notre environnement.

Des personnes qui nous entourent. Là encore, Covid a mis l'accent sur un grand nombre de ces aspects. Pour ne citer qu'un exemple : la question des vaccins. Beaucoup ont été gravement affectés par le fait que certains collègues ne croyaient pas aux vaccins. Et vice versa : beaucoup se sont retrouvés isolés ou affectés parce que leurs pairs ne partageaient pas ces convictions.

Ainsi, l'un des changements les plus radicaux provoqués par la pandémie concerne peut-être notre relation à notre lieu de travail et au travail que nous effectuons en échange d'une rémunération.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il est proposé de fixer des objectifs dont on est sûr qu'au moins 80 % pourront être atteints.

C'est pourquoi vous soulignez qu'il est nécessaire d'avoir une capacité de conscience de soi dans notre profession ou notre travail au milieu de tant de changements, mais qu'est-ce que la conscience de soi dans ce cas ?

Nous avions l'habitude de penser que la conscience de soi était une qualité, et quand j'en parle, nous avions l'habitude de penser que quelqu'un était naturellement plus ou moins conscient de sa place dans un environnement de travail.

Mais personnellement, je pense que c'était une façon d'excuser une personne ou d'excuser ses défauts ou même que les gens s'en servaient comme excuse pour ne pas être suffisamment performants.

Aujourd'hui, je pense que prêter une attention particulière à notre environnement de travail, à ce qui nous entoure, est une véritable compétence que nous pouvons mettre en pratique, que nous soyons nés avec ou non.

Je pense que la conscience de soi est quelque chose qui s'apprend, qui s'enseigne.

J'insiste beaucoup sur ce point parce que j'ai constaté que beaucoup de gens pensent savoir ce que c'est.

J'ai rencontré des gens qui, lorsque nous en parlons, me disent que la raison pour laquelle la conscience de soi contient le mot "soi" est qu'elle ne concerne que vous : à quel point suis-je bon, à quel point suis-je mauvais dans tel ou tel domaine.

Mais ce qui compte vraiment, ce n'est pas seulement de savoir qui je suis, mais quelle est ma pertinence dans l'environnement dans lequel je me trouve. Cela s'applique à de nombreux aspects, mais nous parlons ici du travail.

Il s'agit de savoir plus que de se connaître soi-même. Il s'agit de se connaître soi-même, de connaître l'environnement et de savoir quelle est ma véritable place dans cet environnement. C'est cela la conscience de soi.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les critiques constructives doivent être considérées comme une contribution à partir de laquelle vous pouvez choisir ce que vous acceptez ou rejetez.

La deuxième partie de cette définition a trait à la manière dont ces connaissances nous permettent d'exécuter des actions différentes des autres ou qui ont un effet distinctif sur les objectifs et les buts que nous ou nos supérieurs nous sommes fixés.

Pour être clair, nous sommes différents des autres.

En outre, cette conscience de soi est essentielle pour savoir quel effet nos actions ont sur le lieu de travail. En d'autres termes, nous devons être capables de faire preuve d'empathie à l'égard de nos collègues et de nos supérieurs.

Qu'est-ce que cela signifie ? Il ne s'agit pas de sentiments personnels, mais d'être capable de comprendre ce qu'ils attendent de nous et comment nous pouvons l'exécuter de la bonne manière.

Il est donc important de connaître l'étendue de la conscience de soi sur le lieu de travail, au sein de l'organisation à laquelle nous appartenons et surtout, je le répète, qu'il ne s'agit pas d'une réflexion interne, mais d'une réflexion personnelle visant à faire la différence dans notre environnement de travail.

Mais vous avez dit que cette compétence est très sous-estimée, pourquoi dites-vous cela ?

Tout d'abord, à cause de ce que je disais : nous ne comprenons pas à quel point il est important d'être clair sur notre rôle au sein d'une entreprise ou d'un emploi. Je pense que les gens n'ont pas de mesure interne de ce qu'ils sont ou qu'ils ne réfléchissent pas suffisamment à ce qu'ils sont. Ils ne pensent qu'à l'extérieur.

Prenons des exemples généraux liés aux normes sociales : je dois gagner telle somme d'argent, je dois être heureux, je dois avoir telle apparence. Il s'agit de choses extérieures, mais sans conscience de soi, il n'y a pas de véritable réflexion sur les raisons pour lesquelles je veux ces choses ou sur la manière dont je vais les atteindre.

C'est pourquoi je dis que c'est une compétence sous-estimée, parce que nous ne parlons que d'acquérir telle ou telle compétence ou d'apprendre telle ou telle chose, mais les gens, en général, ne réfléchissent pas à "OK, j'ai besoin de faire ceci, mais d'où dois-je partir, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, quel est l'environnement dans lequel j'évolue".

Vous insistez sur le fait que la conscience ou la réalisation de soi peut non seulement s'apprendre, mais aussi s'améliorer ?

Oui, c'est exact. Et c'est l'une de ses principales valeurs : elle permet le développement personnel.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les objectifs des dirigeants doivent être en phase avec ceux de l'organisation, selon M. Han.

Mais l'un de vos conseils pour développer la conscience de soi consiste à demander un retour d'information, une critique constructive, alors que d'autres auteurs considèrent qu'il s'agit d'un "sophisme"...

C'est compliqué. Mais partons de ce que nous avons entendu pendant de nombreuses années : le retour d'information est un cadeau. Et c'est un cadeau qu'il faut recevoir même si on ne l'aime pas ou si on n'en a pas besoin.

Mais dans ce cas, ce n'est pas parce que c'est un cadeau qu'il faut le garder, n'est-ce pas ?

C'est là qu'intervient la question de la conscience de soi et de la critique constructive.

Lorsque vous la recevez, vous avez le choix de la garder, de l'intégrer dans votre performance ou de la rejeter. C'est la connaissance générale de qui vous êtes et de comment vous agissez dans un environnement de travail qui vous permettra de tirer parti ou non d'une observation sur votre travail.

Et c'est une décision entièrement prise sur la base de ce que vous voulez atteindre ou accomplir sur ce lieu de travail.

Permettez-moi de vous donner un exemple clair : si Steve Jobs, dont nous savons qu'il était un visionnaire, avait travaillé dans un cabinet d'avocats et que ceux-ci lui avaient donné un feedback sur son travail dans lequel ils lui reprochaient de ne pas passer assez de temps sur le travail juridique, il aurait vraiment dû passer son temps sur des procédures juridiques alors que sa véritable vocation était de créer des objets qui ont façonné notre présent.

C'est donc à nous de décider quelles critiques constructives nous sont utiles et lesquelles nous ne devons pas accepter.

En partant de ce principe, je pense qu'il est fondamental de demander un retour d'information, ce que je propose, non seulement pour améliorer notre connaissance de nous-mêmes, mais aussi de notre entourage et de la façon dont il nous perçoit.

Un autre sujet que vous abordez dans vos interviews concernant la conscience de soi est celui de la fixation d'objectifs, qui est presque le fil conducteur de tout ce processus, comment est-il possible de le faire sans tomber dans l'excès d'ambition ou le manque d'ambition ?

J'ai une formule pour cela : il faut se fixer des objectifs dont on sait pertinemment que l'on peut atteindre 80 %. Ni plus, ni moins.

Je tiens à préciser que nous parlons ici d'objectifs au travail. Pas dans la vie personnelle, où il y a d'autres variables.

Et pour que cela fonctionne, il faut être clair. Explicite dans les objectifs que vous vous fixez. Il ne peut s'agir d'idées générales ou vagues, car pour que cette formule fonctionne, dont je parle, mais aussi d'autres experts, il faut savoir ce que l'on mesure pour pouvoir évaluer ses propres performances.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La conscience de soi, c'est la connaissance intérieure de ses capacités et de ses faiblesses, mais surtout de la manière dont elle fait la différence dans l'environnement.

Pourquoi 80 % ? Parce qu'il peut se passer des choses, les choses peuvent changer, certains objectifs qui avaient une valeur au départ et qui n'ont pas été atteints peuvent changer. De plus, atteindre une performance de 80 % est tout à fait remarquable.

C'est pourquoi j'ai divisé la question des buts ou des objectifs en trois lignes : les objectifs opérationnels. En d'autres termes, il s'agit essentiellement de réaliser les actions que je dois accomplir chaque jour, les tâches quotidiennes, le travail de base.

Le deuxième type d'objectif est la croissance : comment je veux évoluer professionnellement dans le cadre de mon travail. Il s'agit d'acquérir des compétences qui me permettent de mieux faire ce que je fais au quotidien.

Enfin, le troisième type d'objectif est l'objectif aspirationnel : où je veux aller. Qu'il s'agisse d'obtenir un poste, un meilleur salaire, un compte très convoité par l'entreprise, etc.

Les trois fonctionnent ensemble et non individuellement.

Une dernière question : nous avons beaucoup parlé des employés, mais comment cela s'applique-t-il aux cadres ou aux dirigeants d'une entreprise ?

Je pense que le grand dilemme des dirigeants, d'après mon expérience, est qu'ils ne comprennent pas que ce sont eux qui doivent réaliser les objectifs de l'entreprise et il arrive parfois qu'ils placent leurs objectifs personnels au-dessus de ceux de l'entreprise ou de l'organisation, ce qui crée un conflit.

Si vous êtes un cadre, c'est-à-dire si vous occupez un poste de cadre, que vous soyez directeur, coordinateur ou président, vos objectifs professionnels sont les objectifs de l'entreprise, même s'il y a d'autres cadres.