Psychologie : Qu'est-ce que l'illusion de fréquence, ce biais cognitif ?

Almudena de Cabo

BBC News Mundo

il y a 37 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Ce phénomène trouve son origine dans l'évolution de notre espèce

Vous avez probablement pensé qu'il s'agissait d'une mode et que tout le monde en possédait un, et vous en avez peut-être même discuté avec votre entourage proche.Pourtant, il y a de fortes chances qu'il y ait toujours eu le même nombre de véhicules de cette couleur dans votre ville sans que vous vous en rendiez compte.C'est ce que l'on appelle l'illusion de fréquence, un phénomène très courant.

Elle est susceptible de toucher tout le monde à un moment ou à un autre de sa vie et se produit lorsque vous prêtez attention à des choses qui sont récemment devenues importantes pour vous.

De quoi s'agit-il exactement ?

Ce concept, également connu sous le nom de phénomène Baader-Meinhof, est lié à la mémoire.Le nom de phénomène Baader-Meinhof a été adopté en 1994 par un utilisateur allemand d'un forum dans lequel il décrivait comment, après avoir mentionné une fois le nom du groupe terroriste allemand des années 1970, la Fraction armée rouge (RAF) - également connu sous le nom de Baader-Meinhof d'après les noms de famille de deux de ses principaux dirigeants - il ne cessait de le remarquer.D'autres lecteurs ont alors fait part de leur expérience du phénomène, ce qui a permis à ce dernier d'être reconnu et d'être connu sous ce nom.Mais il ne s'agit pas d'un phénomène nouveau. Il a toujours été lié au fonctionnement du cerveau de chacun d'entre nous.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un exemple classique de l'illusion de fréquence est le fait de voir soudainement de nombreuses voitures d'un même modèle ou d'une même couleur à un moment où l'on envisage d'acheter un véhicule

"Maintenant que vous savez quelque chose, vous semblez le voir plus souvent", explique Neha Pathak, docteur en psychologie et en biologie de l'université de Harvard, dans un article publié sur WebMD."Tout d'abord, vous croirez que quelque chose a commencé à apparaître plus fréquemment. Ensuite, vous vous convaincrez que le mot, le concept ou autre chose n'apparaissait pas aussi souvent qu'aujourd'hui, ce que l'on appelle le biais de confirmation. En réalité, la fréquence n'a pas augmenté, mais votre cerveau vous en a convaincu", ajoute-t-il.

Quels sont les mécanismes cérébraux qui l'activent ?

Selon Arnold Zwicky, professeur de linguistique à l'université de Stanford et premier à avoir inventé le terme "illusion de fréquence" en 2005, ce phénomène est le résultat de deux processus psychologiques bien connus.D'une part, l'attention sélective, qui nous pousse à nous concentrer sur ce qui est actuellement important pour nous et à écarter le reste, et qui est essentielle à notre apprentissage.D'autre part, le biais de confirmation, qui nous pousse à rechercher des éléments qui confirment ce que nous pensons à un moment donné, c'est-à-dire qu'en voyant plus de voitures bleues, nous pensons qu'elles sont plus courantes, ce qui confirme notre conviction qu'il y a plus de voitures bleues.Le biais de confirmation peut également donner lieu à ce que l'on appelle des biais cognitifs d'une manière générale, car l'être humain est construit sur la recherche d'explications sur la manière dont le monde fonctionne et sur la manière dont il s'y adapte.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les biais cognitifs sont des raccourcis mentaux dans la pensée et la perception qui influencent nos décisions. Ils nous amènent à penser de manière déformée en raison d'une interprétation biaisée des informations disponibles.

Ainsi, cette illusion est liée au fonctionnement du cerveau de chacun d'entre nous."L'illusion de fréquence, bien qu'elle n'arrive pas à tout le monde - ou peut-être que nous ne nous en souvenons pas parce que nous n'avons pas besoin d'être conscients que l'illusion de fréquence nous arrive - a une signification évolutive", a déclaré Joanna Riera, docteur en psychologie sociale et psychologue clinicienne, à BBC Mundo."Il est normal qu'elle se produise dans une grande partie de la population générale, car elle a des facteurs évolutifs liés à la survie de l'espèce. Une autre question est de savoir si nous en sommes conscients", explique le directeur de la formation du site spécialisé Psicología y Mente.

Nous avons une capacité de perception, ce qui signifie que notre cerveau ne prend pas en compte tous les stimuli, car nous avons un nombre limité d'éléments à prendre en compte, sans quoi nous ne pourrions pas nous adapter à notre environnement.C'est dans ce processus que nous captons des éléments par le biais de nos sens et que nous les traitons. Ce processus est appelé perception."Lorsque nous avons prêté une attention particulière à un stimulus spécifique, que nous y avons été exposés récemment et que nous l'avons trouvé intéressant, que nous avons été frappés par une couleur intense ou par quelque chose qui nous active émotionnellement, ou que nous avons été exposés à quelque chose récemment et de manière répétée, notre perception est plus ouverte à ce type de stimulus", explique l'expert en processus évolutifs.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un autre exemple classique est que votre nouvelle chanson préférée a toujours existé, mais parce qu'elle est dans votre esprit, vous pouvez commencer à la remarquer partout et, à votre tour, penser qu'elle est devenue d'une certaine manière plus populaire

C'est probablement parce que ce que notre cerveau perçoit à ce moment-là, c'est que c'est important pour nous. Ainsi, parce qu'il est important pour nous, notre cerveau fera en sorte que lorsque nous verrons un stimulus similaire, il captera notre attention, qu'il s'agisse d'une voiture rouge, d'une voiture bleue d'une marque ou de tout autre type de stimulus."L'illusion de fréquence relie donc différentes zones du cerveau, comme le traitement de la perception spatiale, qui se trouve dans le lobe pariétal, mais tous les éléments liés au système limbique pourraient également jouer un rôle, c'est-à-dire essentiellement les structures hippocampiques, qui ont trait à la mémoire, ou l'amygdale, qui est liée, par exemple, à la peur", explique l'expert espagnol.Ainsi, les éléments émotionnels peuvent être liés à un moment donné à cette illusion de fréquence en ajoutant plus d'attention à ce stimulus spécifique, ce qui explique pourquoi tout le monde ne réagit pas de la même manière à un même stimulus et à un même objet.Par exemple, si je vois une femme enceinte et que je continue à voir des femmes enceintes, c'est probablement parce qu'à ce moment précis de ma vie, c'est quelque chose de très important pour moi."C'est lié à des aspects émotionnels, mais aussi cognitifs. Peut-être ai-je perdu un enfant ou non, peut-être ai-je le désir d'être enceinte ou peut-être suis-je enceinte. À ce moment précis, c'est donc quelque chose d'important pour moi", explique Mme Riera.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Ce phénomène est utilisé dans d'autres branches, notamment dans le domaine des techniques de persuasion au sein du psychomarketing.

Cela signifie que différentes zones du cerveau jouent un rôle dans l'illusion de fréquence en fonction du type de stimulus que nous rencontrons, et que chacun d'entre nous a une réponse différente."C'est quelque chose de très fondamental en psychologie, à savoir que l'objet ou l'élément que nous rencontrons ne fait pas en soi notre réponse cognitive, dans ce cas, de la fréquence. Il y a des biais cognitifs ou des croyances irrationnelles qui apparaissent avec un objet, mais ce n'est pas l'objet qui donne la croyance, c'est nous, à travers tout notre système émotionnel, la façon dont nous percevons, qui provoquons des choses comme l'illusion de la fréquence".

Pas d'effet négatif sur le cerveau

"Si je vois beaucoup de voitures bleues, disons que je fais une sorte de méthode hypothético-déductive et que je me dis que oui, en effet, c'est plein de voitures bleues. C'est la base de nombreux cas de biais qui provoquent certaines altérations perceptives, comme dans le cas de l'illusion de fréquence", explique Riera, tout en soulignant l'importance de la partie adaptative de ce phénomène."Si, par exemple, j'ai récemment mangé un fruit qui n'était pas bon et que je me sens mal, il est probable que je passe au moins quelques jours à observer que c'est quelque chose qui se produit plus souvent ou à parler à des personnes qui ont également vécu cette expérience. Mon cerveau est en train de s'adapter à une situation dangereuse, d'où son importance."Les préjugés ne sont pas toujours mauvais. Parfois, ils sont là pour s'adapter et survivre dans notre environnement", ajoute-t-il.