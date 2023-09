Séisme au Maroc : "Je rêve du tremblement de terre toutes les nuits"

Par Sally Nabil

BBC Arabic, Haut Atlas, Maroc

il y a une heure

Légende image, Doaa (à gauche) et Malak (à droite) ont été traumatisés par le tremblement de terre.

Plus d'une semaine après le tremblement de terre meurtrier qui a frappé le Maroc, faisant plus de 3 000 morts, il est clair qu'il faudra beaucoup de temps pour que les séquelles mentales et physiques se résorbent.

"Je veux sortir d'ici, je suffoque", dit Malak, 12 ans. Elle fait partie des nombreux enfants marocains qui vivent encore dans des tentes de fortune.

Malak est l'aînée d'une fratrie de quatre enfants, dont aucun ne va à l'école depuis que de grandes parties de leur ville natale d'Amizmiz, au cœur du Haut Atlas, ont été réduites à l'état de ruines.

Les villages isolés ont été les plus durement touchés par cette catastrophe naturelle. L'acheminement de l'aide vers ces régions a été difficile, car de nombreuses routes ont été bloquées en raison des glissements de terrain qui ont suivi le tremblement de terre.

A lire aussi sur BBC Afrique :

L'école me manque

Légende image, De simples tentes ont été installées à la suite du tremblement de terre.

En nous promenant à Amizmiz, à 50 km au sud-ouest de Marrakech, nous avons pu voir de vastes zones parsemées de simples tentes en plastique qui n'offraient guère d'abris convenables aux familles en détresse. Tout le monde se demande ce qu'ils feront lorsque l'hiver glacial arrivera bientôt.

"Nous voulons de la nourriture, de l'argent et, surtout, une maison", déclare Malak.

Elle est frustrée de ne pas pouvoir retourner à l'école à cause des dégâts causés par le tremblement de terre. "C'est mon avenir qui est en jeu", me dit-elle, ajoutant qu'elle veut devenir dentiste.

"Ma mère a beaucoup fait pour moi et mes frères et sœurs.

"Elle a travaillé dur pour nous élever, j'aimerais pouvoir grandir et travailler, pour lui rendre la pareille pour tous ses efforts", a-t-elle expliqué, les yeux pleins de tristesse.

Lire aussi :

Cauchemars

J'ai passé un certain temps dans la tente jaune en plastique, fournie par le gouvernement marocain, à parler à d'autres membres de la famille de Malak.

Il est évident que sa jeune sœur Doaa est traumatisée.

"Je rêve du tremblement de terre toutes les nuits, c'est tellement effrayant", me dit-elle, le visage pâle.

"Il m'arrive de me réveiller, après avoir rêvé, et de constater que le sol tremble.

L'expérience de Malak et Doaa a été répétée par les nombreuses familles auxquelles j'ai parlé dans la région.

Selon l'Unicef, près de 100 000 enfants ont été touchés par ce tremblement de terre dévastateur.

L'organisation prévient que les répliques sismiques devraient se poursuivre dans les jours et les semaines à venir, exposant les enfants et les familles à des risques accrus de blessures physiques et de traumatismes psychologiques.

Nous avons besoin de toilettes

De l'autre côté du camp, Jamila faisait la vaisselle. Sa plus jeune fille, Ikhlas, était occupée à préparer le thé.

"C'est difficile", m'a dit Jamila, en s'efforçant de retenir ses larmes. Elle m'a expliqué que la plupart des fournitures humanitaires arrivant dans le camp ont été distribuées par des bénévoles.

"Il n'y a pas de toilettes ici", a-t-elle ajouté. "

"J'ai peur que nous tombions malades à un moment ou à un autre, nous sommes tous épuisés.

De nombreuses familles du camp sont pauvres et avaient déjà du mal à joindre les deux bouts. Le tremblement de terre d'une magnitude de 6,8 n'a fait qu'ajouter de la misère à la vie de ces personnes.

Pendant que Jamila me parlait, Ikhlas, 10 ans, écoutait attentivement. Elle m'a proposé de m'emmener à l'école voisine, qui a été détruite.

Le jugement dernier

Légende image, L'école d'Ikhlas lui manque.

En chemin, Ikhlas m'a raconté la nuit où le tremblement de terre a eu lieu.

"J'ai couru vers mon père pour me cacher et j'ai continué à réciter des versets du Coran.

"C'était comme un jugement dernier.

Elle a été terrifiée par les récentes répliques : "Je sors de la tente en courant lorsque cela se produit".

Il ne reste de l'école que des murs fissurés et des salles de classe très endommagées. L'ampleur de la destruction est tragique.

Comme Malak, l'école manque à Ikhlas.

"Je veux voir mes professeurs et mes amis.

Lire aussi :

Luxe simple

Alors que nous nous apprêtions à quitter le camp, une dame m'a demandé à voix basse : "Avez-vous du rouge à lèvres ou du parfum ? "Avez-vous du rouge à lèvres ou du parfum ? Je veux sentir bon".

Ses paroles étaient émouvantes. Cette demande peut paraître surprenante, mais les articles de toilette et les produits cosmétiques sont rarement inclus dans les colis d'aide destinés aux familles sinistrées du Maroc. Les femmes peuvent même être gênées de les demander. Pourtant, les gens ont besoin de plus que de la nourriture ou des couvertures, ils ont besoin de se sentir humains.

Cette question est souvent négligée lorsqu'il s'agit d'apporter une aide aux victimes de diverses catastrophes, en particulier dans le monde arabe.

Les autorités marocaines affirment qu'elles font de leur mieux pour alléger les souffrances des victimes, mais cela prend du temps en raison de l'ampleur du tremblement de terre.

Des salles de classe de fortune ont déjà été installées dans certaines zones sinistrées.

Le roi a annoncé un plan de reconstruction pour les 50 000 bâtiments partiellement ou totalement endommagés.

Une aide financière sera également accordée aux victimes.

Mais aucun calendrier précis n'a été donné pour ces plans qui nécessiteront des moyens colossaux.

Jusqu'à présent, le Maroc s'est montré très sélectif dans l'acceptation de l'aide étrangère, n'acceptant de recevoir l'aide que de quatre pays, dont le Royaume-Uni.

Trop traumatisé pour parler

Légende image, Mohamed a parcouru plus de 300 km pour aider.

Les bénévoles locaux m'ont prévenu que l'aide ne devait pas se limiter aux bâtiments et à l'argent.

La santé mentale des victimes, en particulier des enfants comme ceux à qui j'ai parlé, est en jeu.

Dans une simple tente, faite de bâches en plastique et de quelques tables et chaises pour les enfants, un groupe de bénévoles tente d'aider les jeunes à surmonter leurs traumatismes par le dessin et l'écriture.

"Ils dessinent des maisons démolies et des animaux morts", m'a expliqué Mohamed Amin, un infirmier bénévole.

Il a parcouru plus de 300 km depuis la capitale marocaine, Rabat, jusqu'à la zone sinistrée avec un groupe de bénévoles, pour aider les familles dans le besoin.

"Lorsque nous sommes arrivés, les enfants ne voulaient pas nous parler, ils étaient trop traumatisés.

Il a fallu des jours pour qu'ils s'ouvrent et commencent à faire face à ce qu'ils ont vécu.