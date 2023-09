Guerre en Ukraine : Là où les amputés de l'armée ukrainienne se rendent pour réparer leur vie

Le nombre de personnes amputées en six mois est supérieur à celui du Royaume-Uni pendant les six années de la Seconde Guerre mondiale, au cours desquelles 12 000 de ses militaires ont perdu un membre.

La nouvelle guerre en Europe risque d'en faire encore beaucoup plus. L'Ukraine est le pays le plus miné au monde, selon l'ancien ministre de la défense du pays, Oleksii Reznikov.

Peu à peu, il réalise qu'il ne peut plus bouger ses mains et que quelque chose est posé sur ses yeux, les recouvrant.

Andrii est grand et maigre, son humour est toujours présent et sa voix est légèrement éraillée. Sa dernière opération a consisté à retirer un tube respiratoire de son cou.

Alina est assise à ses côtés, sur son lit d'hôpital, sa tête nichée sur son épaule, sa main posée sur son genou. Leurs paroles et leurs rires se recoupent souvent. Elle a également 27 ans, elle est petite et blonde, et c'est une tour de force.

Alina l'a soutenu tout au long de sa blessure et de son combat pour s'adapter, à travers la physiothérapie et 20 opérations (il y en aura d'autres). Lorsqu'il a soif, elle porte doucement une paille à ses lèvres. Il voit désormais le monde à travers ses yeux.

Le couple veut montrer que la vie continue après des blessures qui changent la vie. "Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour y faire face", déclare Alina, "et notre exemple montrera à tout le monde que tout est possible".

Andrii était un soldat improbable : consultant financier et intello avoué, il chantait à l'église et aimait parler de philosophie.

Aujourd'hui, son combat se déroule dans la salle de sport, où il s'entraîne deux heures par jour pour retrouver sa force et travailler son équilibre. Et il s'est donné une nouvelle mission : aider ceux qui pourraient venir après lui.

Loin de Kiev, plus près des lignes de front, nous voyons quelques-uns des blessés les plus récents dans un hôpital du sud-est.

"Je me souviens que je suis entré dans une tranchée, et je pense qu'il y avait un fil de fer", raconte-t-il. "J'ai marché dessus. Je me souviens d'une grosse explosion et de mes amis qui essayaient de me sortir de là".