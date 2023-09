Elon Musk : courtisé par les dirigeants du monde malgré ses controverses

Par Sam Cabral

BBC News, Washington

il y a 37 minutes

Il est "très impressionné" par Emmanuel Macron. Narendra Modi peut le considérer comme un "fan". Et Benjamin Netanyahu vient de passer le voir.

Un défilé de dirigeants étrangers en voyage aux États-Unis, y compris lors de visites d'État officielles à l'invitation de la Maison-Blanche, a ajouté à son programme des rencontres avec Elon Musk.

Cette année, l'homme le plus riche du monde a rencontré, entre autres, les dirigeants de la France, de l'Italie, de l'Inde, de la Corée du Sud et, ces deux derniers jours, de la Turquie et d'Israël.

Pourtant, si le milliardaire mercurien est plus recherché que jamais, il n'y a pas d'amour fou entre lui et l'administration Biden.

Et à mesure que l'influence politique de cet anticonformiste au franc-parler s'étend, y compris en s'immisçant dans des questions géopolitiques sensibles, le pouvoir et l'accès de M. Musk suscitent un malaise croissant chez certains.

Musk face aux dirigeants du monde entier

Certains dirigeants étrangers cherchent à stimuler l'économie et l'industrie des véhicules électriques grâce à une nouvelle usine Tesla ou à investir dans les infrastructures grâce aux services Internet par satellite Starlink de SpaceX.

D'autres ont discuté de X, la plateforme de Musk anciennement connue sous le nom de Twitter, et de l'avenir de l'intelligence artificielle.

Le président français Macron a courtisé le magnat de la technologie à trois reprises depuis décembre, dans le cadre d'une offensive de charme motivée par le désir d'implanter une nouvelle gigafactory Tesla dans son pays.

Crédit photo, Getty Images Légende image, M. Musk a rencontré le président français Emmanuel Macron à trois reprises depuis décembre.

Des demandes similaires ont été formulées par le Premier ministre italien Giorgia Meloni en juin et par le président turc Recep Tayyip Erdogan dimanche dernier à New York.

Alors que M. Musk se trouvait à New York avant l'Assemblée générale des Nations unies de cette semaine, le Premier ministre israélien, M. Netanyahu, s'est envolé pour la Californie afin d'avoir une conversation avec lui sur l'intelligence artificielle lundi.

Cette dernière discussion s'est déroulée sur fond de querelle larvée entre M. Musk et l'Anti-Defamation League (ADL), l'organisation juive de défense des droits civiques.

L'ADL et d'autres groupes ont publié des conclusions qui suggèrent que les discours haineux ont considérablement augmenté sur X depuis que M. Musk a acheté le site l'année dernière et a modifié ses règles de modération.

M. Netanyahu, qui a déjà tweeté son admiration pour le "génie et l'impact sur l'humanité" de M. Musk, l'a encouragé, lors de leur conversation en direct lundi, à "trouver l'équilibre" entre la protection de la liberté d'expression et la répression des discours haineux.

Ce n'était pas la première fois qu'il devait répondre de préoccupations avec X depuis qu'il en a pris la tête.

Sa rencontre avec le Premier ministre indien Modi en juin a fait suite à l'allégation de l'ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey, selon laquelle le gouvernement indien avait menacé de fermer le site s'il ne se conformait pas aux ordres de suppression de contenu.

Ceux de l'ère pré-Musk de l'entreprise avaient largement repoussé de telles demandes, mais M. Musk a déclaré qu'il ne pouvait pas le faire.

"Si nous n'obéissons pas aux lois des gouvernements locaux, nous serons fermés, donc le mieux que nous puissions faire est de nous rapprocher de la loi dans n'importe quel pays donné, mais il nous est impossible de faire plus que cela ou nous serons bloqués et nos gens seront arrêtés", a-t-il déclaré aux journalistes après la rencontre avec Modi.

Crédit photo, Getty Images Légende image, M. Musk a rencontré le premier ministre indien Narendra Modi à New York en juin dernier.

L'influence politique croissante de Musk

Si bon nombre de ces réunions se sont ostensiblement concentrées sur les importants intérêts commerciaux de M. Musk, elles interviennent alors qu'il exerce - et affirme de plus en plus - une influence sur la géopolitique mondiale.

Les récentes déclarations de ce citoyen américain né en Afrique du Sud ont été interprétées dans certains coins comme un affront aux intérêts américains, ainsi qu'à ceux de l'Occident au sens large.

La semaine dernière, il a provoqué la colère des autorités taïwanaises en faisant des commentaires apparemment désinvoltes sur la politique de la "Chine unique" de Pékin, suggérant que l'île autogérée est "analogue à Hawaï ou quelque chose comme ça, une partie intégrante de la Chine qui ne fait arbitrairement pas partie de la Chine".

Le ministre taïwanais des affaires étrangères, Joseph Wu, a répliqué sur X : "Écoutez bien, Taïwan ne fait pas partie de la RPC et n'est certainement pas à vendre !"

Cette prise de bec a alimenté les critiques de Musk selon lesquelles il est prompt à acquiescer aux demandes d'autres pays, même lorsqu'il s'agit d'adversaires des États-Unis.

"J'espère qu'Elon Musk pourra également demander au PCC d'ouvrir le X à son peuple", a écrit M. Wu. "Peut-être pense-t-il que l'interdire est une bonne politique, comme éteindre Starlink pour contrecarrer la contre-attaque de l'Ukraine contre la Russie".

L'allégation concernant Starlink - selon laquelle l'entrepreneur aurait "secrètement demandé à ses ingénieurs de désactiver la couverture" pour empêcher une attaque furtive de l'Ukraine contre la flotte navale russe en Crimée - a inquiété les alliés des États-Unis.

Mais face à la vive opposition de M. Musk, l'auteur Walter Isaacson a commencé à revenir sur cette affirmation alors que son livre sortait en librairie, écrivant sur X que la couverture Starlink jusqu'à la Crimée n'avait en fait jamais été activée.

Ni M. Isaacson ni M. Musk n'ont répondu aux demandes de commentaires de la BBC.

Le livre de M. Isaacson affirme toutefois ailleurs qu'avant que M. Musk ne prenne sa décision, l'ambassadeur de Russie aux États-Unis "lui a explicitement dit qu'une attaque ukrainienne contre la Crimée entraînerait une riposte nucléaire".

Crédit photo, Getty Images Légende image, La distance entre M. Musk et Washington s'est accrue ces dernières années.

Après qu'il a tweeté l'année dernière une proposition de paix qui a conduit un responsable ukrainien à se demander s'il avait été "piraté par les Russes", le politologue Ian Bremmer a lâché une bombe sur X. "Elon Musk m'a dit qu'il s'était entretenu directement avec Poutine et le Kremlin au sujet de l'Ukraine.

"Elon Musk m'a dit qu'il avait parlé directement avec Poutine et le Kremlin au sujet de l'Ukraine. Il m'a également dit quelles étaient les lignes rouges du Kremlin", a-t-il écrit.

M. Musk a nié l'allégation, mais M. Bremmer est revenu sur ses propos : "J'admire depuis longtemps M. Musk en tant qu'entrepreneur unique et capable de changer le monde, ce que j'ai dit publiquement. Il n'est pas un expert en géopolitique.

Le mois suivant, à la question de savoir si M. Musk représentait une menace pour la sécurité nationale des États-Unis, le président Biden a répondu que sa "coopération et/ou ses relations techniques avec d'autres pays méritent d'être examinées".

Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg d'une relation glaciale : la Maison Blanche a tendance à éviter de mentionner Tesla dans ses commentaires publics sur l'industrie des véhicules électriques, préférant parler des constructeurs automobiles syndiqués, tandis que M. Musk se dispute en ligne avec des démocrates de premier plan, déclare qu'il ne peut "plus soutenir" le parti et flirte avec des candidats républicains à l'élection présidentielle.

Ashlee Vance, biographe de M. Musk qui le suit depuis plus de dix ans, affirme que M. Musk s'est senti frustré et sous-estimé.

"C'est un homme qui aime faire beaucoup de choses, il pense qu'il a raison et il n'aime pas qu'on lui mette des bâtons dans les roues", a déclaré M. Vance à la BBC.

"Il était déjà ce joker matériel, [l'administration Biden] a mis de l'huile sur le feu et ils n'ont plus aucune bonne volonté pour essayer de le maîtriser.

L'image publique changeante de Musk

Le succès fulgurant de Tesla et de SpaceX a contribué à faire passer M. Musk du statut d'innovateur de génie à celui d'icône de la célébrité.

"En l'espace d'environ 25 ans, on peut dire qu'il a accompli plus que n'importe quel autre être humain", a déclaré M. Vance.

"Il se distingue dans l'histoire en réalisant cela dans différentes industries à une échelle inégalée".

Mais la richesse croissante de M. Musk et son évolution politique au cours des dernières années ont également coïncidé avec une image publique plus clivante et plus polarisante, en partie due à son personnage toujours en ligne et heureux de troller sur X.

"Il a toujours été ce type qui était très sûr de ses opinions et qui n'avait pas peur de les exprimer", a déclaré M. Vance.

"Il avait l'habitude de jouer sur les deux tableaux pour avantager ses entreprises. Il était assez méthodique, ne parlait pas trop de politique et, chaque fois qu'il en parlait, c'était autour d'un sujet comme le changement climatique."

Depuis 2017 ou 2018, cependant, le milliardaire a commencé à caricaturer son personnage public, dit-il.

"Il dit tout ce qui lui passe par la tête. Il se met des gens à dos sans raison. Il se décrédibilise en quelque sorte à un moment où ses entreprises se portent très bien."

"En personne, il n'est pas du tout le personnage de Twitter", poursuit M. Vance. "Au fil du temps, il est devenu plus sociable, il est extrêmement rationnel et intéressant, et c'est une personne très différente.

Noam Cohen, ancien chroniqueur technique au New York Times et auteur de The Know-It-Alls : The Rise of Silicon Valley as a Political Powerhouse and Social Wrecking Ball, adopte un point de vue légèrement différent.

Il estime que l'ambition et la vision singulières de M. Musk ont fait de lui un surdoué des affaires ainsi qu'une force "quasi-gouvernementale".

Selon lui, M. Musk a su combiner le "physique" - de grandes usines, de nombreux employés et des produits de grande valeur - et le "numérique" - le contrôle de la diffusion de l'information.

Et aucun autre titan de la technologie, qu'il s'agisse de Mark Zuckerberg ou de Jeff Bezos, ne l'a égalé, selon M. Cohen.

"S'il n'achetait pas Twitter, est-ce qu'on parlerait de lui ? S'il n'était qu'une multinationale, il serait normal que, s'il veut des usines en Chine, il rencontre la Chine."

Et pourtant, ajoute-t-il, M. Musk est tombé dans les mêmes pièges que ses pairs de la Silicon Valley.

"Ils voient le monde de la même manière : on ne peut compter que sur soi-même, il n'y a pas de filet de sécurité sociale, il faut travailler dur et les meilleurs atteignent le sommet", a déclaré M. Cohen.

"C'est une combinaison de cupidité et d'un état d'esprit fondamental qui considère que l'intelligence est le facteur le plus important et que les personnes les plus intelligentes devraient diriger le monde.

Selon M. Cohen, le fait que M. Musk et d'autres magnats non élus puissent prendre des décisions unilatérales ayant des conséquences géopolitiques importantes est une mise en garde contre la concentration des richesses et l'affaiblissement de la démocratie.

"Est-il acceptable pour lui d'être dans une position où il peut décider si les satellites fonctionnent ou non ? Est-il acceptable qu'il mette en place la place publique ?