Astronomie : l'astéroïde Bennu "est un voyage vers nos origines"

il y a 59 minutes

Elle fera une boule de feu dans le ciel, mais un bouclier thermique et des parachutes ralentiront sa descente et l'amèneront à se poser en douceur dans le désert occidental de l'Utah.

"Nous essayons de reconstituer nos origines. Comment la Terre s'est-elle formée et pourquoi est-elle habitable ? D'où vient l'eau des océans, d'où vient l'air de notre atmosphère et, surtout, quelle est la source des molécules organiques qui constituent toute la vie sur Terre ?

Sir Brian May

Sir Brian May fait partie de l'équipe scientifique d'Osiris-Rex et a compilé un atlas de l'astéroïde Bennu

Sir Brian May, légende du rock britannique et astrophysicien, a joué un rôle clé dans ce choix. Le guitariste de Queen est un expert en imagerie stéréoscopique.

L'idée était de frapper la surface de l'astéroïde et, en même temps, d'envoyer un jet d'azote gazeux pour faire tomber les graviers et la poussière. Ce qui s'est passé ensuite a été un véritable choc.

Et voilà où nous en sommes. Osiris-Rex n'est plus qu'à quelques heures de livrer l'échantillon de Bennu, au terme d'un voyage de sept ans et de sept milliards de kilomètres.

La Nasa considère Bennu comme la roche la plus dangereuse du système solaire. Sa trajectoire dans l'espace lui confère la plus grande probabilité d'impact sur la Terre de tous les astéroïdes connus. Mais pas de panique, les chances sont très faibles, un peu comme si l'on jouait à pile ou face et que l'on obtenait 11 fois de suite la réponse "face". De plus, l'impact ne devrait pas se produire avant la fin du siècle prochain.