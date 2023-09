Infertilité masculine : comment l'IA peut être un outil puissant dans son traitement

il y a une heure

Selon le Dr Steven Vasilescu, le logiciel d'intelligence artificielle mis au point par son équipe et lui-même peut repérer les spermatozoïdes dans des échantillons prélevés sur des hommes gravement infertiles 1 000 fois plus vite qu'une paire d'yeux bien entraînée.

Le Dr Vasilescu est ingénieur biomédical à l'université de technologie de Sydney (UTS), en Australie, et fondateur de la société médicale NeoGenix Biosciences.

Il a été conçu pour aider les hommes qui n'ont pas de spermatozoïdes dans leur éjaculat, soit 10 % des hommes infertiles, une condition appelée azoospermie non obstructive (NOA).

Le Dr Steven Vasilescu, au centre, et ses collègues de l'UTS ont mis au point un système d'intelligence artificielle permettant de localiser rapidement les spermatozoïdes.

Dans ce cas, une petite partie des testicules est prélevée chirurgicalement et transportée dans un laboratoire où un embryologiste peut rechercher manuellement des spermatozoïdes sains.

Le tissu est séparé et examiné au microscope. Si des spermatozoïdes viables sont trouvés, ils peuvent être extraits et injectés dans un ovule.

Selon le Dr Vasilescu, ce processus peut prendre six ou sept heures à plusieurs personnes, ce qui présente un risque de fatigue et d'imprécision.

"Il y a du sang et des tissus. Il n'y a peut-être que 10 spermatozoïdes dans l'ensemble, mais il peut y avoir des millions d'autres cellules. C'est une aiguille dans une botte de foin", ajoute le Dr Vasilescu.

Pour atteindre cette vitesse, le Dr Vasilescu et ses collègues ont entraîné l'IA à identifier les spermatozoïdes dans ces échantillons de tissus complexes en lui montrant des milliers d'images de ce type.

Dans un article scientifique publié, l'équipe d'ingénierie biomédicale de l'UTS a déclaré que, lors d'un test, SpermSearch était 1 000 fois plus rapide qu'un embryologiste expérimenté.

Le système SpermSearch identifie rapidement les spermatozoïdes et dessine un rectangle autour d'eux sur l'écran.

"Si quelqu'un a subi un prélèvement d'ovules et que ces derniers doivent être fécondés, nous ne disposons que d'un court laps de temps pour le faire. Accélérer le processus serait extrêmement avantageux".

Les facteurs à l'origine de la baisse de la fertilité masculine seraient multiples : pollution, tabagisme, mauvaise alimentation, manque d'exercice physique, stress excessif, etc.

Professeur assistant au Centre de modélisation des systèmes et de biomédecine quantitative de l'université de Birmingham, sa nouvelle technique utilise un logiciel d'imagerie pour suivre la vitesse et l'action des queues des spermatozoïdes.

De son côté, la société Examen, basée à Belfast et spécialisée dans la fertilité, utilise une technique connue sous le nom d'électrophorèse sur gel à cellule unique pour identifier les lésions de l'ADN dans les spermatozoïdes individuels.

Le professeur Sheena Lewis et son équipe développent cette technique depuis plus de 20 ans.

Cependant, le professeur Lewis, professeur émérite de médecine reproductive à l'université Queens de Belfast et directeur général d'Examen, estime que si les progrès de l'IA sont passionnants, la médecine évolue très lentement.

"Cela ne veut encore rien dire", précise le professeur Lewis. "Le temps qui s'écoule entre le stade de la preuve de concept et la commercialisation d'un produit est probablement compris entre deux et cinq ans.

"Il peut faire la différence entre la fécondation d'un ovule et l'arrêt du traitement", explique-t-il.

"Si nous pouvons rendre l'embryologiste plus efficace et plus précis, il pourrait trouver des spermatozoïdes qu'il n'aurait pas trouvés autrement. Cela donne à un homme la possibilité d'être le père de ses propres enfants biologiques".