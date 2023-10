Guerre en Ukraine : le cannabis au service du traitement des vétérans

Par Paul Adams

BBC, correspondant à Kiev

il y a 34 minutes

Légende image, Le cannabis est dépénalisé pour l'usage personnel en Ukraine, mais reste illégal pour l'usage médical et la recherche.

Dans un modeste appartement de Kiev, des soldats en repos se réunissent pour fumer du cannabis et oublier, l'espace d'un instant, ce qu'ils ont vu.

Ils ne veulent pas être identifiés. Cette drogue est mal vue dans l'armée, même ici, loin du front.

L'un des soldats est traité pour un syndrome de stress post-traumatique (SSPT).

"Pour moi, le cannabis est utile, dit-il. Sans lui, je ne peux pas dormir. Il m'aide à me détendre. Tout le monde devrait pouvoir s'en procurer."

Après dix-huit mois de guerre totale et huit ans de conflit larvé, les blessures physiques et psychologiques de l'Ukraine sont profondes. Les ressources de l'État sont à bout de souffle.

La guerre a déclenché une épidémie de douleurs et de traumatismes, chez les soldats comme chez les civils.

L'année dernière, le ministère de la Santé a estimé que 57 % des Ukrainiens risquaient de développer un SSPT.

Mais le cannabis, bien que dépénalisé en petites quantités pour un usage personnel, n'est toujours pas disponible pour la recherche médicale, malgré les preuves qu'il peut aider.

Au Forest Glade Centre for Psychological Health and Rehabilitation of Veterans, à la périphérie de Kiev, le traitement prend de nombreuses formes.

Dans une pièce, un soldat joue à un jeu vidéo pendant qu'un médecin surveille son activité cérébrale.

Ailleurs, il y a de l'acupuncture, de la kinésithérapie et des séances de conseil en groupe.

Mais le personnel dit qu'il a besoin de plus d'outils.

"Nos soldats en première ligne ont besoin d'armes plus puissantes. C'est exactement la même chose pour nous", déclare Kseniia Vosnitsyna, directrice de Forest Glade.

"Nous avons également besoin d'un arsenal. Plus il sera large, plus notre traitement sera efficace", ajoute-t-elle.

Légende image, Des dizaines de milliers d'Ukrainiens ont besoin d'être soignés pour des blessures physiques et psychologiques.

Mme Vosnitsyna fait partie de ceux qui réclament que le cannabis, la MDMA (ecstasy) et les psychédéliques, comme la psilocybine, soient explorés dans le traitement des lésions cérébrales traumatiques et du syndrome de stress post-traumatique.

Selon elle, de nombreux vétérans pratiquent déjà l'automédication.

"Ils n'en prennent pas pour se défoncer, mais pour se débarrasser des symptômes qui les gênent, explique-t-elle. Bien sûr, ils en prennent souvent plus que nécessaire, mais pour l'instant, il n'y a pas d'autre solution. Malheureusement."

Danylo Yevtukhov affirme que fumer du cannabis l'a aidé à traverser certains de ses jours les plus sombres.

"C'était terrible..."

Il a subi de terribles brûlures au visage et aux mains pendant le siège russe de Tchernihiv, dans le nord de l'Ukraine, au cours des premières semaines de la guerre.

Sept opérations et dix-huit mois plus tard, portant un bonnet de fourrage et des lunettes teintées pour protéger ses yeux abîmés, il est presque inerte lorsqu'il se souvient de la douleur fulgurante.

"Tout le monde connaît la douleur lorsqu'elle brûle. Multipliez cela par 20 ou 50", explique Danylo Yevtukhov lorsque nous nous rencontrons dans un parc du quartier de Podil, à Kiev.

"C'était terrible parce que c'était sur mon visage."

Légende image, Danylo Yevtukhov a été gravement brûlé pendant le siège russe de Tchernihiv.

Le parc est petit mais plein de souvenirs du conflit.

À une extrémité, une plaque commémore les soldats ukrainiens morts en combattant pour l'armée soviétique en Afghanistan. À l'autre extrémité, une croix rappelle les personnes tuées en Ukraine depuis 2014, lorsque les combats ont éclaté dans la région du Donbass, dans le sud-est du pays.

Au début, Danylo Yevtukhov affirme que le cannabis était plus efficace que les analgésiques. Il l'a aidé à dormir, à manger et à se sentir moins nerveux.

"C'était comme si j'étais capable de me déconnecter. Quand je pensais à mes blessures, je me disais 'oui, c'est douloureux', mais mon attention commençait à être plus souple."

Selon lui, les médecins fermaient généralement les yeux.

Dans le monde entier, la recherche a depuis longtemps suggéré que le cannabis pouvait être utile dans le traitement de la douleur et du syndrome de stress post-traumatique. Mais ici, en Ukraine, la loi fait obstacle. La production de marijuana, y compris pour la recherche médicale, est interdite.

Le professeur Viktor Dosenko, de l'Académie nationale des sciences, est frustré.

"Nous devons mener des recherches cliniques afin d'obtenir des preuves plus convaincantes de l'efficacité de ce traitement, explique-t-il, car nous sommes vraiment l'épicentre mondial du syndrome de stress post-traumatique."

"Malheureusement, aucune de ces recherches n'a jamais été effectuée en Ukraine, car la loi l'interdit", regrette-t-il.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, veut changer la loi. S'adressant au parlement, le 28 juin dernier, il a appelé à la légalisation des médicaments à base de cannabis, à la recherche scientifique et à ce qu'il a appelé la "production ukrainienne contrôlée".

"Toutes les meilleures pratiques mondiales, aussi difficiles ou inhabituelles qu'elles puissent paraître, devraient être appliquées en Ukraine afin que les Ukrainiens, hommes et femmes, n'aient pas à endurer la douleur, le stress et les traumatismes de la guerre", a-t-il déclaré.

Un projet de loi visant à créer une industrie nationale réglementée pour le cannabis médical a été adopté en première lecture à la mi-juillet, mais il n'a pas modifié le statut du cannabis en tant que substance interdite, ce qui a provoqué une grande confusion.

Il interdit également l'importation d'ingrédients bruts jusqu'en 2028, ce qui, selon les critiques, ne permettra pas de répondre à la situation d'urgence actuelle.

"La loi ne vise pas à aider les gens aujourd'hui", déclare Serhiy Vlasenko, un militant du parti d'opposition Motherland.

"Elle vise à faire pousser de la marijuana en Ukraine et à en faire une grande entreprise, une entreprise privée", dénonce-t-il.

Légende image, Les personnes qui soignent les vétérans ont déclaré à la BBC que les soldats faisaient de l'automédication avec du cannabis.

Le pays traverse une crise existentielle, et la police est fréquemment accusée de corruption. Mais, estime M. Vlasenko, les réformes proposées par le président Zelensky sont dangereuses.

"Aujourd'hui, en période de guerre, des entreprises aussi risquées devraient être contrôlées directement par le gouvernement", déclare-t-il.

M. Vlasenko estime qu'en l'absence de contrôles gouvernementaux stricts, la loi pourrait devenir un vecteur de corruption et d'activités criminelles.

Selon un récent sondage d'opinion, 70 % des Ukrainiens sont favorables à la légalisation du cannabis à des fins médicales.

Mais le gouvernement est divisé sur la manière d'aller de l'avant - le ministère de la Santé est en faveur d'une production sous licence, et le ministère de l'Intérieur est opposé au projet de loi.

Il n'y a aucun signe évident de solution.

Pour ceux qui cherchent à soulager la douleur et les traumatismes, l'automédication reste, pour l'instant, la seule option.