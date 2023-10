Economie : Ce que les problèmes de la Chine signifient pour le monde

Par Nick Marsh

Correspondant économique en Asie

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les économistes se demandent comment le ralentissement économique de la Chine pourrait affecter le monde.

On dit que lorsque les États-Unis éternuent, le reste du monde s'enrhume. Mais que se passe-t-il lorsque la Chine est malade ?

La deuxième économie mondiale, qui compte plus de 1,4 milliard d'habitants, est confrontée à toute une série de problèmes, dont une croissance lente, un taux de chômage élevé chez les jeunes et un marché de l'immobilier en plein désarroi.

Aujourd'hui, le président du promoteur immobilier Evergrande, lourdement endetté, a été placé sous surveillance policière et les actions de la société ont été suspendues sur le marché boursier.

Articles recommandés :

Si ces problèmes constituent un véritable casse-tête pour Pékin, quelle importance revêtent-ils pour le reste du monde ?

Les analystes estiment que les craintes d'une catastrophe mondiale imminente sont exagérées. Mais les multinationales, leurs employés et même les personnes qui n'ont pas de liens directs avec la Chine sont susceptibles de ressentir au moins une partie des effets. En fin de compte, tout dépend de qui vous êtes.

Gagnants et perdants

"Si les Chinois commencent à réduire leurs sorties au restaurant, par exemple, cela affecte-t-il l'économie mondiale ?", demande Deborah Elms, directrice exécutive de l'Asian Trade Centre à Singapour.

La réponse n'est pas aussi importante qu'on pourrait l'imaginer, mais elle touche certainement les entreprises qui dépendent directement de la consommation intérieure chinoise.

Des centaines de grandes entreprises mondiales telles qu'Apple, Volkswagen et Burberry tirent une grande partie de leurs revenus du vaste marché de consommation chinois et seront touchées par la baisse des dépenses des ménages. Les milliers de fournisseurs et de travailleurs qui dépendent de ces entreprises dans le monde entier en subiront les conséquences.

Si l'on considère que la Chine est responsable de plus d'un tiers de la croissance mondiale, toute décélération sera ressentie au-delà de ses frontières.

L'agence de notation américaine Fitch a déclaré le mois dernier que le ralentissement de la Chine "jetait une ombre sur les perspectives de croissance mondiale" et a revu à la baisse ses prévisions pour l'ensemble du monde en 2024.

Toutefois, selon certains économistes, l'idée que la Chine est le moteur de la prospérité mondiale a été exagérée.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'économie chinoise représente plus d'un tiers de la croissance mondiale

"Mathématiquement, oui, la Chine représente environ 40 % de la croissance mondiale", déclare George Magnus, économiste au Centre chinois de l'Université d'Oxford.

"Mais à qui profite cette croissance ? La Chine enregistre un énorme excédent commercial. Elle exporte beaucoup plus qu'elle n'importe, de sorte que la croissance ou l'absence de croissance de la Chine concerne davantage la Chine que le reste du monde".

Néanmoins, le fait que la Chine dépense moins en biens et services - ou en construction de logements - signifie que la demande de matières premières et de produits de base diminue. En août, le pays a importé près de 9 % de moins qu'à la même période l'année dernière, alors qu'il était encore soumis à des restrictions de type "zero covid".

"Les grands exportateurs comme l'Australie, le Brésil et plusieurs pays d'Afrique seront les plus durement touchés", déclare Roland Rajah, directeur du Centre de développement indo-pacifique à l'Institut Lowy de Sydney.

La faiblesse de la demande en Chine signifie également que les prix y resteront bas. Du point de vue des consommateurs occidentaux, il s'agirait d'un moyen bienvenu de freiner la hausse des prix sans augmenter davantage les taux d'intérêt.

"C'est une bonne nouvelle pour les personnes et les entreprises qui luttent contre une inflation élevée", déclare M. Rajah. À court terme, les consommateurs ordinaires pourraient donc bénéficier du ralentissement de l'économie chinoise. Mais des questions se posent à plus long terme pour les habitants des pays en développement.

Au cours des dix dernières années, la Chine aurait investi plus de mille milliards de dollars dans d'énormes projets d'infrastructure connus sous le nom d'initiative "la Ceinture et la Route".

Plus de 150 pays ont reçu de l'argent et des technologies chinoises pour construire des routes, des aéroports, des ports maritimes et des ponts.

Selon M. Rajah, l'engagement de la Chine dans ces projets pourrait commencer à souffrir si les problèmes économiques persistent dans le pays.

"Les entreprises et les banques chinoises n'auront plus les mêmes largesses financières à distribuer à l'étranger", explique-t-il.

La Chine dans le monde

Si la réduction des investissements chinois à l'étranger est une possibilité, on ne sait pas exactement comment la situation économique intérieure de la Chine affectera sa politique étrangère.

Selon certains, une Chine plus vulnérable pourrait chercher à réparer les relations endommagées avec les États-Unis. Les restrictions commerciales américaines ont en partie contribué à une chute de 25 % des exportations chinoises vers les États-Unis au cours du premier semestre de cette année, tandis que la secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo, a récemment qualifié le pays de "non investissable" pour certaines entreprises américaines.

Mais rien ne permet de penser que l'approche de la Chine s'adoucit. Pékin continue de riposter en imposant ses propres restrictions, dénonce fréquemment la "mentalité de guerre froide" des pays occidentaux et semble entretenir de bonnes relations avec les dirigeants autoritaires des régimes sanctionnés, tels que le Russe Vladimir Poutine et le Syrien Bachar Al-Assad.

Dans le même temps, un flot de fonctionnaires américains et européens continue de se rendre en Chine tous les mois pour poursuivre les discussions sur le commerce bilatéral. En réalité, peu de gens savent vraiment ce qui se cache entre la rhétorique et la politique chinoises.

L'une des interprétations les plus extrêmes de cette incertitude émane d'observateurs faucons à Washington, qui estiment qu'un ralentissement de l'économie chinoise pourrait avoir une incidence sur la manière dont la Chine traite avec Taïwan, l'île autonome que Pékin revendique comme son propre territoire.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le secrétaire d'État américain Antony Blinken (à gauche) a rencontré le dirigeant chinois Xi Jinping lors d'une visite à fort enjeu au début de l'année.

Au début du mois, le député républicain Mike Gallagher, président de la commission parlementaire américaine sur la Chine, a déclaré que les problèmes intérieurs rendaient le dirigeant chinois Xi Jinping "moins prévisible" et pourraient l'amener à "faire quelque chose de très stupide" en ce qui concerne Taïwan.

L'idée est que si, comme l'affirme M. Rajah, il devient évident que le "miracle économique de la Chine est terminé", la réaction du parti communiste "pourrait s'avérer très importante".

Toutefois, de nombreuses personnes rejettent cette idée, notamment le président américain Joe Biden. Interrogé sur cette possibilité, il a déclaré que M. Xi avait actuellement "les mains pleines" pour résoudre les problèmes économiques du pays.

"Je ne pense pas que cela poussera la Chine à envahir Taïwan, bien au contraire. La Chine n'a probablement pas la même capacité qu'auparavant", a déclaré M. Biden.

S'attendre à l'imprévu

Cependant, s'il y a une leçon à tirer de l'histoire, c'est qu'il faut s'attendre à l'inattendu. Comme le souligne Mme Elms, peu de gens avant 2008 avaient prévu que les prêts hypothécaires à risque à Las Vegas provoqueraient une onde de choc dans l'économie mondiale.

Les échos de 2008 ont amené certains analystes à s'inquiéter de ce que l'on appelle la "contagion financière". Il s'agit notamment du scénario cauchemardesque d'une crise immobilière en Chine qui conduirait à un effondrement total de l'économie chinoise et déclencherait un effondrement financier dans le monde entier.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les exportations chinoises ont chuté en août pour le quatrième mois consécutif.

Il est certainement tentant d'établir un parallèle avec la crise des prêts hypothécaires à risque, qui a entraîné la faillite de Lehman Brothers, le géant de l'investissement de Wall Street, et une récession mondiale. Mais, selon M. Magnus, ils ne sont pas tout à fait exacts.

"Il ne s'agira pas d'un choc de type Lehman", affirme-t-il. "Il est peu probable que la Chine laisse ses grandes banques faire faillite, et leurs bilans sont plus solides que ceux des milliers de banques régionales et locales qui ont fait faillite aux États-Unis.

Mme Elms partage cet avis : "Le marché immobilier chinois n'est pas lié à l'infrastructure financière de la même manière que les prêts hypothécaires à risque américains. En outre, le système financier chinois n'est pas suffisamment dominant pour qu'il y ait un impact mondial direct comme celui qu'ont connu les États-Unis en 2008."

"Nous sommes interconnectés au niveau mondial", ajoute-t-elle. "Lorsque l'un des grands moteurs de la croissance ne fonctionne pas, cela affecte le reste d'entre nous, et souvent d'une manière qui n'avait pas été prévue.