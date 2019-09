L'Allemagne abandonne le nucléaire

A l'issue de discussions qui ont duré jusque tard dans la nuit hier, le gouvernement de coalition allemand a annoncé la fermeture des 17 centrales nucléaires du pays d'ici 2022.

De nombreux pays ont revu leurs politiques en matière d'énergie nucléaire depuis le désastre de Fukushima au Japon en mars dernier, mais l'Allemagne est la première puissance industrielle de cette taille à annoncer un tel changement de politique.

La Suisse avait été le premier pays européen à annoncer, la semaine dernière, qu'il allait abandonner l'énergie nucléaire .

