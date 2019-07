Le corps d'Arafat exhumé

Image caption Yasser Arafat est décédé en 2004 en France

Des experts ont exhumé le corps de l'ancien dirigeant palestinien, Yasser Arafat, pour tenter de découvrir s'il avait été empoisonné. L'opération a commencé mardi à l'aube. Le tombeau de Yasser Arafat a été ouvert pendant quelques heures, le temps pour les experts internationaux de prélever des échantillons, sans sortir la dépouille de la tombe.

L'opération s'est faite dans le plus grand secret et à l'abri des regards.

Le tombeau de l'ancien leader palestinien était entouré de grandes bâches bleues.

La presse a été tenue à l'écart. Seuls quelques experts en blouse blanche ont été aperçus à la Mouqataa, le QG de l'Autorité palestinienne où se trouve la tombe. Dans les rues de Ramallah, les habitants font peu de commentaires.

Mais la majorité d'entre eux espèrent que cette exhumation apportera des réponses. '' Nous voulons connaître la vérité à propos de la mort d'Arafat '', témoigne Ahmed.

''Nous voulons savoir ce qui s'est passé à sa mort. La plupart des Palestiniens souhaitent savoir qui a tué Arafat.'' ajoute-t-il

''Je pense que l'assassinat d'Arafat était une opération secrète, je pense que c'est l'œuvre d'Israël, aidé de Palestiniens.'', renchérit une jeune avocate.

Tous les Palestiniens sont convaincus que Yasser Arafat a été empoisonné, mais certains sont contre son exhumation.

'' Ca me choque, car c'est interdit sur le plan religieux d'ouvrir le tombeau d'un mort. S'ils savent qu'il a été empoisonné, pourquoi ils n'ont pas fait ça avant ? Il est mort il y a 8 ans alors pourquoi maintenant ?'' s'interroge Imsaid.

L'enquête des experts internationaux permettra de déterminer si Yasser Arafat a été empoisonné au polonium, une substance radioactive retrouvée sur les vêtements du leader palestinien.

Les résultats de ces prélèvements devraient être communiqués au printemps 2013.