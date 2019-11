Turquie: contrôle d’internet en vue

Copyright de l’image AP Image caption Des internautes...

Le régulateur des télécommunications Turque - Turkey's Telecommunications Directorate ( TIB) pourrait recevoir plus de pouvoir pour contrôler les usagers d'internet , les contenus , les blogs et site sans l'aval de la justice.

Le parti au pouvoir est à l’origine de cette proposition qui risque d’accentuer le contrôle d’internet. Le régulateur des télécommunications pourrait ainsi bloquer les sites et contenus internet pour « protéger la sécurité nationale, et l'ordre public, et prévenir des crimes »

"Les providers, en d'autres termes, les fournisseur de services disposeraient alors de 4 heures pour fermer ou supprimer le site si jamais le projet de loi est approuvé.

En début d'année le gouvernement avait déjà modifié la loi régulant l'exploitation d'internet ; après une campagne de medias sociaux ciblant des membres du gouvernement compromis dans des actes de de corruption.

Les enregistrements vocaux d'un certain nombre de responsables turcs acceptant des pots de vin, dont l'ancien Premier ministre Recep Tayyip Erdogan, avait secoué la classe politique Turque. Le gouvernement avait alors interdit des medias sociaux, comme Twitter et YouTube dans une tentative d'enrayer les fuites.

Volonté de contrôle...

Alors que la mesure de suspension avait été levée, les changements en cours sont considérées comme des mesures supplémentaires destinées à mettre au pas les internautes et les sites qu'ils visitent.

La réglementation en vigueur relatives au blocage des sites, prévoit qu'après une première mise en demeure, le régulateur peut dans les 24 heures qui suivent demander à la justice de statuer.

Ce dernier a 48 heures pour rendre sa décision.

La proposition de loi inclus aussi le contrôle des données. . La loi actuelle autorise les fournisseurs de services à stocker les données accumulées par les internautes pendant deux ans et le régulateur ne peut y accéder que sur autorisation de la justice, dans le cadre d'une enquête criminelle.

Toutefois, la proposition de loi permettrait au régulateur de conserver les données et de les fournir sur décision de la justice. Les Etats Unis et l'Union Européenne ont condamné cette tentative de mainmise de la Turquie sur internet.