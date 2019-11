Immigration: l'UE adopte des mesures

Image caption L'UE vient d'adopter plusieurs mesures d'urgence pour contrer la migration

Les dirigeants européens ont décidé d'atteindre plusieurs objectifs afin de contrer l'immigration

Au plan humanitaire, il s'agit d’empêcher que des navires puissent s'échouer ou puissent chavirer ce qui peut sauver des vies humaines et en même temps dissuader autant que possible un certain nombre de trafics.

2ème décision : présenter toutes les options pour que les embarcations utilisées par les trafiquants puissent être annihilées, appréhendées, de façon à ce que ce trafic ne puisse pas être lui-même encouragé par les opérations de sauvetage maritime. Cela doit être dans le cadre du droit international notamment à travers une résolution du conseil de sécurité (…) La France va saisir le conseil à cet effet.

3ème décision : aider les pays qui font face à ces courants migratoires à savoir l’Italie , la Grèce et Malte. Ils doivent pouvoir accueillir mais en même temps faire la distinction entre ce qui relève du droit d'asile et repousser l'immigration irrégulière.

4ème décision : aider les pays africains à contrôler les frontières. Ce sera l'enjeu d'une réunion entre l'Europe et l'Afrique qui se tiendra à Malte dans les prochaines semaines.

Enfin, la situation en Libye et celle en Erythrée ont été abordées. S’agissant de la Libye la nécessité d'appuyer tout ce qui doit être fait pour qu'il y ait de nouveau un État a été soulignée. Il faut dit-on éviter le scénario de terroristes qui viendraient en Europe via la Libye.

François Misser à Bruxelles