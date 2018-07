Dans le couloir de la mort en Indonésie

Image caption

(Archives) Sept des prisonniers étrangers condamnés à la peine de mort sur l'île carcérale de Nusakambangan. Rangée du haut, de gauche à droite, les Australiens Myuran Sukumaran et Andrew Chan, le Français Serge Atlaoui et le Brésilien Rodrigo Gularte. Rangée du bas de gauche à droite. Le Nigérian Raheem Agbaje Salami, la Philippine Mary Jane Fiesta Veloso, et le nigérian Silvester Obiekwe Nwolise. Tous ont eu leur recours en grâce rejeté par le président indonésien Joko Widodo, un fervent partisan de la peine capitale pour les délits de drogue